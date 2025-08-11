UAV tiếp cận thủ đô Moscow sát thượng đỉnh Nga-Mỹ, chuyên gia hé lộ lý do TT Putin đồng ý tới Alaska

CNN: Thất bại cho Ukraine

Nhiều hãng truyền thông và giới phân tích phương Tây tiếp tục bày tỏ lo ngại trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Trong khi một số lãnh đạo, như Thủ tướng Đức hay Tổng thư ký NATO, công khai phản đối, thì các kênh truyền thông như CNN nhận định rằng đây là một thất bại cho Ukraine.

Theo hãng tin Mỹ, lựa chọn Alaska – vùng lãnh thổ Nga bán cho Mỹ 158 năm trước với giá 7,2 triệu USD – làm địa điểm tổ chức đã tạo lợi thế rõ rệt cho Moscow.

Tổng thống Zelensky đang "trút giận" bằng cách tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ảnh: First Post

Kênh này dẫn lời ông Trump cho biết "địa điểm gặp gỡ có ý nghĩa", đồng thời ám chỉ ông Putin có thể tìm kiếm "thương vụ đất đai của thế kỷ", buộc Kiev phải nhượng lại các khu vực mà Nga chưa kiểm soát.

Bối cảnh trước thượng đỉnh được đánh giá thuận lợi cho Moscow sau nhiều tháng đàm phán bế tắc. CNN cho rằng khó có khả năng xuất hiện một thỏa thuận song phương mà không gây bất lợi cho Ukraine.

Nguồn tin của CNN cũng đề cập đến phản ứng lo ngại từ Kiev và các đồng minh châu Âu trước đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, theo đó Ukraine sẽ nhượng phần lãnh thổ còn lại ở Donbass để đổi lấy ngừng bắn.

Theo tờ The Times, tâm trạng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện "căng thẳng và ảm đạm", trong khi châu Âu – vốn phụ thuộc vào Mỹ – không đủ nguồn lực để đảm bảo cho Kiev "vị thế đàm phán có lợi". Brussels, theo báo này, chỉ có thể đưa ra những cam kết mang tính biểu tượng "sát cánh và đi đến cùng" với Ukraine.

Theo CNN, cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ lần này là một thất bại cho Ukraine. Ảnh: CNN

Đòn phản kháng của Kiev

Các nguồn tin từ Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky đang "trút giận" bằng cách chỉ đạo lực lượng vũ trang nước này tiến hành các đợt tấn công với cường độ cao vào lãnh thổ Nga trong những ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Putin và ông Trump.

Trong ngày 10/8, nhiều mục tiêu tại Nga bị UAV tấn công, trong đó trọng điểm là một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov – đây là vụ tấn công thứ hai vào cơ sở này kể từ tháng 2.

Mảnh vỡ UAV rơi xuống khu dân cư, làm hư hại nhà cửa, phá vỡ kính cửa sổ, gây cháy xe ô tô và buộc hàng chục người phải sơ tán. Một người thiệt mạng, nhiều người bị thương, trong đó một trường hợp phải nhập viện.

Cùng thời điểm, các xuồng không người lái được cho là của Ukraine tiếp cận bờ biển Crimea.

Ngoài ra, những ngày gần đây, UAV Ukraine cũng tấn công các cơ sở hậu cần gần làng Kzyl-Yul (cách thành phố Yelabuga khoảng 30 km) và thành phố Arzamas, tỉnh Nizhny Novgorod, khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương.

Tối 10/8, lực lượng phòng không Nga thông báo bắn hạ 5 UAV tiếp cận thủ đô Moscow trong khoảng thời gian từ 21:55 ngày 10/8 đến 09:40 ngày 11/8.

Các nguồn tin cho biết, Ukraine hiện tập trung sử dụng toàn bộ UAV tầm xa và phương tiện không người lái nhận từ nước ngoài, đưa vào hoạt động ngay sau khi lắp ráp.

Mục tiêu chính được cho là gây thiệt hại kinh tế lớn, đặc biệt đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng, trước thời điểm có thể diễn ra "đóng băng" xung đột.

Một số ý kiến tại Nga nhận định đây là hình thức "chiến tranh hạ tầng", với trọng tâm là các nhà máy lọc dầu.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, Ukraine có thể kỳ vọng các đòn tấn công này sẽ tạo ra phản ứng đáp trả mạnh từ Nga, qua đó ảnh hưởng đến quan điểm của Mỹ trước thượng đỉnh ngày 15/8.

Hé lộ lý do ông Putin đồng ý tới Alaska

Cùng nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ, chuyên gia chính trị Nga Sergey Kolyasnikov hé lộ, Nhà Trắng đã đưa ra một đề xuất đủ sức nặng liên quan tới Ukraine, nếu không, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không chấp nhận tham dự cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Ông Trump cũng sẽ không tổ chức một hội nghị thượng đỉnh phức tạp chỉ để trao đổi chung chung.

Theo ông Kolyasnikov, cách thể hiện quan điểm của các quan chức Mỹ cho thấy ông Trump nghiêm túc với kế hoạch đàm phán, và nhiều khả năng Moscow và Washington đang tiến gần tới một thỏa thuận liên quan đến Ukraine.

Chuyên gia chính trị Nga Sergey Kolyasnikov hé lộ, Nhà Trắng đã đưa ra một đề xuất đủ sức nặng liên quan tới Ukraine để ông Putin đồng ý tới Alaska. Ảnh: DW

Ông lưu ý, không quốc gia châu Âu nào, kể cả Anh – nước có ảnh hưởng lớn tới các quyết định của Kiev – được mời tham dự. Theo vị chuyên gia, điều này phản ánh nhận định của Washington rằng châu Âu muốn kéo dài xung đột hơn là giải quyết nó.

Ông Kolyasnikov dự đoán, nếu hai nhà lãnh đạo đạt được thỏa thuận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải chấp nhận kết quả. Trong trường hợp Kiev từ chối, Mỹ có thể gia tăng sức ép bằng việc dừng viện trợ quân sự.

Ông Kolyasnikov cũng dẫn phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, cho biết Washington sẽ rút khỏi cuộc chiến ở Ukraine và để châu Âu tự quyết định hỗ trợ Kiev.

Ông Vance nhấn mạnh, Mỹ "đã chấm dứt tài trợ cho chiến tranh ở Ukraine" và mong muốn đạt giải pháp hòa bình, đồng thời cho rằng người dân Mỹ "đã mệt mỏi khi liên tục gửi tiền cho cuộc xung đột này".

Một số chuyên gia khác cho rằng, Mỹ đã đưa ra phương án mà Nga chấp nhận, mở ra khả năng ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo họ, việc lựa chọn Alaska làm địa điểm hội đàm là tín hiệu cho thấy Mỹ sẽ đàm phán trực tiếp với Nga, không thông qua châu Âu. Các quan chức Mỹ trước đó từng cho rằng châu Âu đã có 4 năm để kết thúc xung đột, nhưng không đạt kết quả và chỉ tập trung cung cấp vũ khí cho Ukraine.

