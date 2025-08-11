Ông Putin có động thái bất ngờ, 16 vạn quân Nga nhận lệnh: Kiev nhận cú "đánh sau lưng" ngay sát giờ G

Hé lộ điều kiện mới của ông Putin, 16 vạn quân Nga nhận lệnh

Trang tin Axios (Mỹ) ngày 10/8 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ thay đổi lộ trình chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) khi đưa ra một phiên bản các điều kiện mới cho vấn đề Ukraine.

Thông tin được tiết lộ ngay trước thềm cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến vào ngày 15/8 tại bang Alaska (Mỹ).

Theo Axios, Nga chỉ đồng ý giải quyết hòa bình với Ukraine với điều kiện Kiev phải chuyển giao toàn bộ địa bàn Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Công hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cho Nga kiểm soát.

Theo Axios, ông Putin vừa bất ngờ thay đổi lộ trình của SVO. Ảnh: IT

Nguồn tin của Axios cho biết, các điều kiện này được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong cuộc gặp với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff. Cũng trong cuộc gặp này, ông Putin được cho là đã yêu cầu đóng băng hiện trạng kiểm soát tại hai vùng khác (tỉnh Zaporizhia và Kherson).

Tuy nhiên, Axios cũng lưu ý rằng, hai phía vẫn tồn tại những bất đồng lớn.

Trong khi đó, truyền thông Nga cho biết, Nga hiện không ở thế phải chấp nhận các điều kiện từ Kiev hoặc phương Tây. Quân đội Nga vẫn đang tiến công hiệu quả, tiếp tục giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu dân cư.

Theo tờ RG, Nga đang đẩy nhanh chiến dịch quân sự đặc biệt, với khả năng huy động thêm khoảng 160.000 quân áp sát tiền tuyến. Một số phân tích nhận định đây có thể là bước chuẩn bị cho các chiến dịch tiến công quy mô lớn nhằm vào Kherson, Zaporizhia, Kharkov và thậm chí cả Kiev.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga gia tăng các đòn tấn công vào hệ thống hậu cần đường sắt – huyết mạch vận chuyển vũ khí và binh sĩ của Ukraine. Kiev thừa nhận nhiều tuyến đường ray bị phá hỏng, đầu máy và toa tàu bị phá hủy.

Ngày 18/7, một đầu máy xe lửa chạy điện bị đánh trúng tại tỉnh Dnepropetrovsk. Phía Ukraine cho rằng mục tiêu này là cơ sở dân sự, song các nguồn thân Nga khẳng định phần lớn đường sắt ở tiền tuyến và hậu phương đều phục vụ quân sự.

Theo kênh tin tức Legitimny (Ukraine), quân Nga đang "đánh mạnh vào hậu cần đường sắt" trên tuyến Dnipro – Dobropillia, gây thiếu hụt nghiêm trọng đầu máy và đe dọa nguồn tiếp tế cho chiến trường, đặc biệt ở hướng Pokrovsk và Nam Donetsk. Một số báo cáo cho biết Ukraine đang gặp khó khăn lớn trong tiếp vận, buộc phải rút quân ở một số khu vực.

Hãng tin CNN cho biêt,s Nga đang tập hợp 16 vạn quân để chuẩn bị cho chiến dịch quy mô lớn mùa hè. Ảnh: CNN

Về nhân sự, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây phát biểu trước Quốc hội, khẳng định chưa thể dừng lệnh huy động trong bối cảnh quân Nga vượt trội cả về nhân lực và trang bị. Ông cảnh báo bất kỳ sự sụt giảm quân số nào cũng có thể mở đường cho đối phương tiến sâu hơn.

Một số cựu chỉ huy quân đội Ukraine phản ứng mạnh với tuyên bố này. Ông Denis Yaroslavsky - cựu quân nhân Ukraine - gọi đây là "bản án cho hàng trăm nghìn binh sĩ". Ông lưu ý nhiều người đã chiến đấu liên tục từ năm 2022 trong điều kiện thiếu thốn, không được luân chuyển.

Trên thực địa, các nhóm kháng chiến ngầm tại Mykolaiv và một số chuyên gia nhận định, Nga đang chuẩn bị chiến dịch ở hướng Kupyansk và Slovyansk, tập trung đánh vào các trung tâm hậu cần ở hậu phương.

Chiến thuật này có thể buộc Ukraine phải phân tán lực lượng để bảo vệ tiếp vận, hoặc đối mặt với nguy cơ bị "siết chặt" chiến tuyến.

Đại tá hải quân dự bị Vasily Dandykin cho biết, lực lượng Nga đã bám trụ tại các đảo ở cửa sông Dnipro, sẵn sàng cho kế hoạch tái chiếm bờ tây sông và thành phố Kherson. Hãng tin CNN (Mỹ) dẫn nguồn từ quan chức Ukraine cho rằng Nga đang tập trung khoảng 160.000 quân cho một chiến dịch mùa hè quy mô lớn.

Giới quan sát cho rằng, lực lượng 160.000 quân này sẽ trở thành "cơn ác mộng" thực sự đối với Kiev, mở ra nguy cơ những đòn đánh dồn dập trên nhiều hướng.

Kiev bất ngờ nhận tin xấu từ lực lượng đồng minh. Ảnh: Reuters

Kiev bất ngờ nhận "cú đánh sau lưng" sát giờ G

Trong bối cảnh cuộc hội đàm giữa ông Trunp và ông Putin sắp diễn ra, theo tờ Sunday Times (Anh), Kiev bất ngờ nhận "một cú đánh sau lưng" từ "liên minh tình nguyện" – nhóm các quốc gia châu Âu do Anh và Pháp khởi xướng, từng được kỳ vọng sẽ sẵn sàng đưa quân tới hỗ trợ Ukraine.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, liên minh này đã đổi ý và không còn muốn triển khai binh sĩ tới Kiev.

Thay vào đó, các nước phương Tây đề xuất một phương án thay thế: hỗ trợ chính quyền ông Zelensky củng cố ngành công nghiệp quốc phòng, từ đó cho phép Ukraine tự phát triển tên lửa tầm xa.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, đây khó có thể là giải pháp hữu hiệu trong ngắn hạn khi các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine liên tục bị quân đội Nga tấn công, khiến tiến độ sản xuất vũ khí bị gián đoạn nghiêm trọng.

Nguồn tin của The Times cho biết, kế hoạch ban đầu từng được bàn thảo vào tháng 3 năm nay là triển khai một lực lượng hòa bình châu Âu lên tới 64.000 quân.

Song, do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột và áp lực từ Nga, nhiều nước không thể đưa ra cam kết cụ thể.

Quy mô kế hoạch sau đó bị thu hẹp, chủ yếu còn lại các nhiệm vụ huấn luyện tại vùng tây Ukraine, với quân số dự kiến khoảng 12.000 người từ Anh và Pháp – con số bị đánh giá là quá thấp để tạo khác biệt trước ưu thế quân sự của Nga.

Đáng chú ý, Moscow nhiều lần cảnh báo sự hiện diện của lực lượng NATO tại Ukraine là "không thể chấp nhận được" dưới bất kỳ hình thức nào, và tuyên bố mọi binh sĩ phương Tây đặt chân tới sẽ lập tức trở thành mục tiêu số một của Bộ Quốc phòng Nga.

Quyết định rút lui của "liên minh tình nguyện" khiến Kiev đối mặt nguy cơ kép: vừa mất hy vọng về viện trợ quân sự trực tiếp, vừa khó nâng cao năng lực quốc phòng trong bối cảnh hạ tầng công nghiệp bị tấn công liên tiếp.

(Theo TST, MK, Axios)