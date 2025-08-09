Đại sứ Hungary tiết lộ thông tin đầy bất ngờ, Nga có thể phải khẩn cấp điều quân can thiệp

Theo truyền thông Nga, Đại sứ Hungary tại Armenia vừa tiết lộ thông tin đầy bất ngờ: Baku đang xem xét khả năng rút khỏi Liên Hợp Quốc (LHQ).

Giới phân tích nhận định, đây có thể là bước chuẩn bị cho một vòng leo thang mới tại Nam Caucasus, với kịch bản “sáp nhập” tỉnh Syunik của Armenia – và Nga nhiều khả năng sẽ phải triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nếu không muốn mất lợi thế chiến lược trong khu vực.

Nhà quan sát Vladimir Khomyakov (kênh Tsargrad) cho biết, Azerbaijan từ lâu đã có xu hướng tách khỏi các tổ chức quốc tế, từ UNESCO tới Hội Chữ thập đỏ, và mới đây là Ủy ban Nhân quyền LHQ.

Theo ông, đây là “bước đi có tính hệ thống”, không phải động thái bộc phát, mà là một phần trong chiến lược mở đường cho đòn tấn công tiếp theo nhằm vào Armenia. Việc rời LHQ sẽ giúp Baku hành động mà ít bị ràng buộc hơn.

Phía Nga hiện giữ thái độ thận trọng, nhằm duy trì quan hệ với Azerbaijan. Tuy nhiên, việc Baku ngày càng gắn kết với Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây lại tiềm ẩn mối đe dọa trực tiếp đối với lợi ích của Moscow ở Nam Caucasus.

Một điểm nóng mới có nguy cơ bùng phát tại Nam Caucasus. Ảnh: Global News

Nhà phân tích quân sự Alexander Artamonov cho rằng, việc gây áp lực với Armenia chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Baku, với mục tiêu lâu dài là loại bỏ sự hiện diện của Nga tại Nam Caucasus.

Ông cho biết, Azerbaijan đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, cơ quan tình báo MI6 và tập đoàn năng lượng British Petroleum.

Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh then chốt của Azerbaijan, theo đuổi tham vọng xây dựng “thế giới Turk”.

Tham vọng này đòi hỏi quyền kiểm soát Hành lang Zangezur và có thể mở đường cho một cuộc tấn công mới vào Armenia. Israel cũng được cho là đang hỗ trợ Baku về quân sự và tình báo.

Gần đây, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã bàn giao cho Azerbaijan 4 ngôi làng biên giới. Giới quan sát không loại trừ khả năng, nếu kịch bản tương tự tái diễn, Yerevan sẽ buộc phải chọn giữa tiếp tục nhượng bộ hoặc bước vào xung đột quân sự.

Ông Khomyakov cảnh báo, nếu tình hình leo thang, Nam Caucasus có thể xuất hiện một điểm nóng mới, buộc Nga phải nhanh chóng điều lực lượng gìn giữ hòa bình để bảo vệ lợi ích chiến lược.

Trong trường hợp Azerbaijan thực sự rút khỏi LHQ, đây sẽ không chỉ là động thái ngoại giao đơn thuần, mà còn là bước đi nhằm viết lại “luật chơi” ở khu vực – với tác động trực tiếp tới vị thế của Moscow.