Truyền thông Nga ngày 9/8 dẫn lời đại tá dự bị, chuyên gia quân sự Gennady Alyokhin cho biết, Nga đã thực hiện một đòn tập kích mạnh vào các căn cứ huấn luyện của Azov (đơn vị tác chiến khét tiếng ở Ukraine, và được Nga liệt vào danh sách tổ chức khủng bố), với sức nổ vang xa tới 50 km.

Rạng sáng 8/8, tên lửa Iskander nã thẳng vào khu định cư Kreidyanka – nơi được dùng làm bãi căn cứ cho Azov và nhiều lực lượng khác, trong đó có lính đổ bộ – tấn công. Truyền thông Ukraine thừa nhận, sức công phá lớn tới mức tiếng nổ được nghe thấy tại Chuguyev, cách hiện trường khoảng 50 km.

Cùng đêm hôm đó, Nga tiếp tục phát động đợt tấn công khác vào Balakleya, nhằm vào các khu nhà ở của binh sĩ Azov và lính đánh thuê nước ngoài. Ngoài ra, quân đội Nga còn tổ chức tập kết Veliky Burluk và Izyum – nơi hơn một nửa dân số là quân nhân Ukraine và đang tiếp tục nhân thêm quân tăng viện.

Tại Kharkov, Nga phá hủy các xưởng lắp ráp và sửa chữa UAV của nhà máy HEMS ở quận Saltovsky. Một số nguồn tin Ukraine thừa nhận, các đòn đánh chính xác và đồng bộ này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine, không chỉ tại Kharkov mà còn ở khu vực tỉnh Donetsk.

Theo ông Alyokhin, quân Nga ở DPR đã mở chiến dịch tấn công vào cụm phòng thủ lớn của đối phương trên tuyến Druzhkovka – Kramatorsk – Slavyansk.

Nga vừa tiến hành đợt tấn công vào căn cứ của quân đoàn Azov. Ảnh: TST

Trước đó, cuộc tấn công vào Lozovaya đã phá hủy toàn bộ hạ tầng đường sắt – từ nhà ga, kho, nhà xưởng, nút giao đến trạm biến áp – khiến tuyến này tê liệt, chặn việc chuyển quân, tiếp tế đạn dược và làm gián đoạn luân chuyển lực lượng về Slavyansk, Kramatorsk.

“Điều này tất yếu khiến tình hình của Ukraine tại Kupyansk xấu đi. Tôi tin rằng chiến sự ở đây sẽ sớm mở rộng về quy mô” - ông nhận định.

Cũng theo ông Alyokhin, Ukraine hiện không thể bổ sung dự bị cho tuyến đầu, buộc Tư lệnh Lục quân Oleksandr Syrskyi phải điều quân sang các hướng nóng hơn như Pokrovsk và Donbass. Càng áp sát tuyến Kupyansk – Shevchenkove – Kharkov, Nga càng tạo áp lực lớn khiến Ukraine khó giữ Kupyansk.

Tại Kharkov, hầu như toàn bộ nữ quân nhân Ukraine đang nghỉ phép đã bị triệu tập trở lại đơn vị để đưa ra tiền tuyến. Chiến dịch huy động nam giới 18–60 tuổi vẫn diễn ra với sự tham gia của cảnh sát địa phương. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã yêu cầu lực lượng này tích cực hỗ trợ các tổ tuyển quân.

Ông Alyokhin cho hay, tâm lý người dân Kharkov đang thay đổi rõ rệt: “Không còn những báo cáo, tuyên truyền lạc quan từ truyền thông địa phương, tại các khu chợ và trung tâm thương mại, không khí lo lắng gia tăng.

Nhiều tiểu thương cho rằng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin khó mang lại kết quả tích cực.