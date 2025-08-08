Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km

Xác nhận tập trung lực lượng quy mô lớn

Trong vài ngày qua, truyền thông Nga và Ukraine đồng loạt thông tin về việc một lực lượng lớn của nước ngoài đang tập kết tại tỉnh Chernihiv, ngay sát biên giới tỉnh Bryansk (Nga).

Theo nhiều nguồn, quân số lực lượng tại đây lên tới 50.000 người. Kênh tin tức Mash (Nga) cho hay, khoảng một nửa trong số này là lính đánh thuê nước ngoài từ Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia, số còn lại là quân chính quy của Ukraine.

Mash dẫn nguồn tin chiến trường cho biết lực lượng này chỉ cách tỉnh Bryansk (Nga) vài kilomet và đã được tập trung từ tháng 4–5, thời điểm quân đội Nga giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kursk.

Trong tuần qua, tại huyện Klimovsky (Bryansk), các nhóm trinh sát – phá hoại (DRG) của Ukraine đã tiến hành 10 vụ tấn công theo lệnh chỉ huy, nhưng đều bị vô hiệu hóa; 4 DRG (nhóm trinh sát) đã bị tiêu diệt. Nguồn tin của Mash nhận định nhiều khả năng đây là bước chuẩn bị cho một nỗ lực đột phá biên giới quốc gia.

Ảnh minh họa (Nguồn: TST)

Trả lời phỏng vấn Đài Tsargrad TV (Nga) về vấn đề này, đại tá về hưu, chuyên gia quân sự Nga Anatoly Matviychuk xác nhận có sự tập trung lực lượng của Ukraine cùng đồng minh.

Tuy nhiên, ông cho rằng khó xảy ra một đợt tấn công trực diện quy mô lớn với xe tăng yểm trợ như vụ tấn công vào tỉnh Kursk năm ngoái. Theo ông, Kiev có thể dùng lực lượng này cho các hoạt động khiêu khích, khủng bố hoặc bí mật xâm nhập lãnh thổ Nga.

“Có thông tin cho thấy hoạt động trinh sát – phá hoại tại khu vực này đang gia tăng. Tôi không nghĩ sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng khả năng xảy ra một vụ khủng bố là điều hoàn toàn có thể” - ông nói.

Ông Matviychuk nhấn mạnh khu vực biên giới đã được củng cố phòng thủ nghiêm ngặt.

Ngoài các lực lượng thường trực như biên phòng, Vệ binh Quốc gia và cảnh sát, vùng biên còn có khoảng 6.000 tình nguyện viên đảm nhận nhiệm vụ tuần tra, tương tự lực lượng Cossack xưa. Nhờ vậy, theo ông, việc tổ chức một cuộc đột phá bất ngờ ở hướng này là gần như bất khả thi.

Lực lượng chưa tinh nhuệ nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Liên quan đến con số 50.000 quân, ông Matviychuk lưu ý đây không phải là lực lượng tinh nhuệ được huấn luyện bài bản, mà phần lớn là quân dự bị chưa qua đào tạo:

“Đúng là họ đã điều khoảng 50.000 quân tới đây, nhưng chúng tôi đánh giá đây là lực lượng dự bị chưa được huấn luyện – những người bị buộc đi lính, hoàn toàn chưa sẵn sàng”.

Ảnh minh họa (Nguồn: TST)

Tuy nhiên, ông không loại bỏ khả năng lực lượng này được sử dụng cho các hoạt động biểu dương lực lượng hoặc làm bình phong cho những chiến dịch khác.

Ngoài ra, không thể bỏ qua việc Kiev đã rút bớt quân từ các khu vực nóng ở Donetsk và Kharkov để điều lực lượng lên sát biên giới Nga: “Các đơn vị chuyên nghiệp còn lại rất ít, nhưng họ vẫn rút quân từ các hướng bị tấn công để đưa lên đây.”

Theo vị chuyên gia, sự xuất hiện của nhóm quân này gần biên giới Nga có thể là phản ứng trước bước tiến của quân đội Nga ở các tỉnh Sumy và Chernihiv: “Hoàn toàn có khả năng họ chỉ đang tìm cách ngăn chặn đà tiến công của quân ta ở các khu vực này”.

Mặc dù thừa nhận việc tập trung đông quân là tín hiệu đáng lo ngại, ông Matviychuk cho rằng kịch bản tấn công tổng lực hiện chưa cao. Nguy cơ lớn nhất vẫn đến từ các hoạt động phá hoại, khiêu khích – điều mà, theo ông, phía Nga đã có phương án ứng phó.