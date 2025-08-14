DW: 12 hệ thống phòng không bao quanh dinh thự của ông Putin – Kiev bất ngờ tấn công lớn vào lãnh thổ Nga

12 hệ thống phòng không bao quanh khu dinh thự của ông Putin

Hãng tin DW (Đức) ngày 13/8 đưa tin, hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy Nga đã triển khai ít nhất 12 hệ thống phòng không quanh dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại Valdai, tỉnh Novgorod (Nga).

Một năm trước, khu vực này chỉ ghi nhận hai tổ hợp tên lửa–pháo phòng không Pantsir-S1 bố trí cách dinh thự vài km.

Đến tháng 7/2024, tạp chí Newsweek (Mỹ) dẫn nguồn ảnh vệ tinh cho biết số lượng đã tăng lên tối thiểu 7 hệ thống, với các vị trí then chốt:

Một hệ thống đặt trên đảo Ryabinovy cách dinh thự hơn 3 km; một hệ thống gần đường cao tốc, bảo vệ khu hầm trú ẩn cách khoảng 3 km; một hệ thống khác ở gần sân bay Valdai-Avia (ULNA) cách 8 km; bên cạnh đó là một số trạm radar cảnh báo sớm lắp gần một tổ hợp Pantsir cách khoảng 6,4 km.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 nằm cách dinh thự của ông Putin ở Valdai hơn 5km. Ảnh: NW/Google Earth

Ngoài Valdai, kênh truyền hình nhà nước Nga Russia-1 cho biết, các hệ thống phòng không cũng được bố trí gần những nơi ở khác của ông Putin, trong đó có khu Novo-Ogaryovo ở vùng Moscow.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington) nhận định, việc tăng cường các hệ thống phòng không là một phần trong chiến lược phòng thủ nhiều tầng của Nga nhằm đối phó nguy cơ tấn công bằng UAV từ Ukraine.

Khu dinh thự Valdai là một trong những nơi nghỉ dưỡng của ông Putin, ngoài khu Bocharov Ruchey ở Sochi và một số dinh thự tại Moscow.

Hồi tháng 1 năm nay, hãng tin RBC-Ukraine đưa tin, trong một vụ tấn công bằng UAV nhằm vào kho dầu ở thành phố St. Petersburg (Nga), một UAV đã bay qua khu Valdai, làm dấy lên thêm các câu hỏi về phạm vi và hiệu quả bố trí phòng không quanh khu vực này.

Đáng lưu ý, động thái tăng cường phòng thủ của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường các đợt tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin (dự kiến diễn ra tại bang Alaska, Mỹ ngày 15/8).

Hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1. Ảnh: Military

Trước đó, theo tờ Mail (Nga), trong ngày 10/8, nhiều mục tiêu tại Nga bị UAV tấn công, trong đó trọng điểm là một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov – đây là vụ tấn công thứ hai vào cơ sở này kể từ tháng 2.

Mảnh vỡ UAV rơi xuống khu dân cư, làm hư hại nhà cửa, phá vỡ kính cửa sổ, gây cháy xe ô tô và buộc hàng chục người phải sơ tán. Một người thiệt mạng, nhiều người bị thương, trong đó một trường hợp phải nhập viện.

Tối 10/8, lực lượng phòng không Nga thông báo bắn hạ 5 UAV tiếp cận thủ đô Moscow trong khoảng thời gian từ 21:55 ngày 10/8 đến 09:40 ngày 11/8.

Kiev bất ngờ phát động tấn công lớn vào lãnh thổ Nga trước thềm thượng đỉnh

Trong diễn biến mới nhất, sáng nay (14/8), hãng thông tấn TASS đưa tin, Ukraine đã phát động loạt tấn công bằng UAV nhằm vào nhiều mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Nga.

Giới chức Moscow cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 59 UAV, trong đó có 7 chiếc khi đang áp sát thủ đô, song các vụ tấn công vẫn khiến 3 người thiệt mạng tại các vùng Tula và Nizhny Novgorod.

Một cuộc tập kích của Ukraine vào ngoại ô Moscow tháng 7 năm nay. Ảnh: Reuters

Tại tỉnh Saratov, một UAV đã đánh trúng nhà máy lọc dầu, gây hỏa hoạn lớn và làm hư hại nhiều công trình dân sự, trong khi ở khu vực phía tây nước Nga, một cơ sở dầu mỏ khác cũng bị tập kích, dẫn tới các đám cháy dữ dội trong đêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố đây là hành động đáp trả các cuộc không kích liên tiếp từ phía Nga, đồng thời tạo sức ép ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Giữa lúc bàn đàm phán quốc tế đang được chuẩn bị, cả hai bên dường như đều chọn cách gia tăng sức ép — một bên củng cố tuyến phòng thủ sát lãnh đạo cấp cao, bên kia phô diễn năng lực tấn công từ xa vào các trung tâm trọng yếu.

Đó là những dấu hiệu cho thấy “mặt trận UAV” không còn là yếu tố phụ, mà đang trở thành một trục chính trong cuộc đối đầu Nga–Ukraine hiện đại.

(Theo DW, TST, TASS)