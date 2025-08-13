Nổ khắp 9 vùng Ukraine, điều “chưa từng có” vừa xảy ra trước thềm thượng đỉnh: Kiev nín thở, 48h đếm ngược

Nổ liên hoàn tại Kiev và 8 vùng lãnh thổ Ukraine

Bộ Chuyển đổi số Ukraine vừa đưa tin, báo động không kích đã đồng loạt được kích hoạt tại thủ đô Kiev và 8 tỉnh gồm Kharkov, Dnipropetrovsk, Chernihiv, Sumy, Cherkasy, Poltava và Kirovohrad. Các vụ nổ liên hoàn được ghi nhận không lâu sau đó.

Diễn biến đáng chú ý xảy ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska (dự kiến ngày 15/8).

Nga vừa đồng loạt tấn công vào thủ đô Kiev và nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin. Ảnh: TST

Trước đó, trang tin Potokmedia (Nga) cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã chỉ đạo lực lượng vũ trang nước này tiến hành các đợt tấn công với cường độ cao vào lãnh thổ Nga để thể hiện sự giận dữ trước cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ.

Trong ngày 10/8, nhiều mục tiêu tại Nga bị UAV tấn công, trong đó trọng điểm là một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov. Mảnh vỡ UAV rơi xuống khu dân cư, làm hư hại nhà cửa, phá vỡ kính cửa sổ, gây cháy xe ô tô và buộc hàng chục người phải sơ tán. Một người thiệt mạng, nhiều người bị thương, trong đó một trường hợp phải nhập viện.

Cùng ngày, lực lượng phòng không Nga thông báo bắn hạ 5 UAV tiếp cận thủ đô Moscow trong khoảng thời gian từ 21:55 ngày 10/8 đến 09:40 ngày 11/8.

Theo tờ RG (Nga), đợt tấn công lần này của Nga nhằm vào Kiev và 8 tỉnh Ukraine như một lời cảnh báo dành cho Kiev vì các "hành động khiêu khích".

Điều "chưa từng có tiền lệ" đã xảy ra trước thềm thượng đỉnh, 48h đếm ngược

Cùng đưa tin về diễn biến trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ, Đài Tsargrad TV (Nga) cho biết, một điều "chưa từng có tiền lệ" đã diễn ra ngay sát sự kiện mang tính lịch sử này.

Cuộc đột phá bất ngờ tới 20km vào sâu địa bàn tỉnh Donetsk đã mang lại cho quân đội Nga "cửa sổ vàng" hiếm hoi trên chiến trường. Bầu không khí trên toàn mặt trận trở nên kịch tính chưa từng thấy.

Nếu quân đội Nga nhanh chóng đưa thêm lực lượng tăng viện và giữ vững các vị trí vừa giành kiểm soát, cục diện mặt trận phía đông sẽ thay đổi sâu sắc.

Diễn biến "chưa từng có tiền lệ" vừa xảy ra trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TST

Thay vì tiếp tục dồn lực vào Sloviansk và Kramatorsk như dự đoán, đòn tấn công có thể chuyển hướng sang Pavlograd – khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, bởi nó kiểm soát tuyến hậu cần dẫn về Dnipropetrovsk.

Trong trường hợp đó, mặt trận Ukraine sẽ bị bẻ gãy theo 2 hướng cùng lúc: một phần lực lượng VSU bị vây tại Sloviansk – Kramatorsk, trong khi Nga mở thêm hướng đột phá về tây nam.

Việc phòng thủ đồng thời cả hai mặt trận là điều gần như không thể với Kiev trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và hậu cần hiện nay.

Theo các hình ảnh vệ tinh và bản đồ công khai, sau chuỗi phòng tuyến nối Pokrovsk – Kostiantynivka – Sloviansk – Kramatorsk, Ukraine gần như không còn tuyến phòng ngự nào vững chắc cho tới Barvinkove (tỉnh Kharkiv) và Pavlograd.

"Cửa sổ cơ hội hiếm hoi đang mở ra cho Nga – và mọi thứ sẽ được quyết định trong vòng 48 giờ tới" – Tsargrad TV cho hay.

FT: Kiev hỗn loạn, đã tới giờ phút then chốt

Theo tờ Financial Times (Anh), tình hình tại Ukraine đang trở nên nghiêm trọng khi quân đội Nga được cho là đang chuẩn bị một đợt đột phá lớn ở khu vực Pokrovsk, ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Tại Kiev, nỗi lo ngày càng gia tăng khi đánh giá cho thấy quân đội Ukraine (VSU) chỉ còn một "khoảng trống thời gian nhỏ" để ngăn chặn cuộc tấn công này. Nếu thất bại, Nga sẽ củng cố đáng kể vị trí của mình trên chiến trường và không còn động cơ trao đổi lãnh thổ trong đàm phán.

Nguồn tin từ DeepState, một kênh phân tích chiến sự của Ukraine dựa trên nguồn mở, cho biết quân Nga đã tiến lên phía bắc Pokrovsk theo hai hướng, vượt qua Dobropillia và tiếp cận quốc lộ nối Dnipro với Sloviansk và Kramatorsk – hai thành phố trọng yếu ở Donbass.

Theo chuyên gia Röpcke, giờ phút then chốt đã tới. Ảnh: FT

Nhà phân tích quân sự Đức Julian Röpcke cảnh báo, Ukraine chỉ còn rất ít thời gian để đánh bại lực lượng Nga tại đây.

Nếu không làm được điều đó, Nga sẽ thiết lập thế phòng thủ vững chắc, triển khai UAV và trong kịch bản xấu nhất, họ có thể cắt đứt Sloviansk và Kramatorsk khỏi Dnipro.

Khi đó, VSU sẽ chỉ còn cách tiếp viện qua Kharkov, điều này sẽ gây khó khăn nghiêm trọng cho phòng tuyến miền Đông.

Ngoài ra, ông Röpcke cũng cho rằng, nếu đạt được mục tiêu này, Nga "có thể từ chối bất kỳ thỏa thuận đổi đất nào, bởi họ có thể giành kiểm soát phần còn lại của Donbass bằng phương thức quân sự".

"Chúng ta đang bước vào những giờ phút then chốt, không chỉ với cục diện chiến trường mà còn với tinh thần và quyết tâm của dân chúng và binh sĩ Ukraine ở khu vực này"– Röpcke nhấn mạnh.

Cảnh báo từ nhà báo Đức cũng được nhiều chính trị gia Ukraine chia sẻ. Theo Financial Times, tại Kiev đang lan rộng cảm giác hỗn loạn, khi Nga tạo ưu thế cả trên chiến trường lẫn tại bàn đàm phán.

FT nhận định, đột phá chiến thuật gần đây của quân Nga dưới Pokrovsk có thể nhanh chóng leo thang thành đột phá chiến lược nếu Kiev không bị ngăn chặn kịp thời. Trước đó, giới quan sát kỳ vọng, tại thượng đỉnh Nga-Mỹ, hai phía sẽ ký một thỏa thuận nào đó nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine.

(Theo RG, TST, FT)