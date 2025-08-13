BQP Nga bất ngờ thông báo khẩn, hé lộ diễn biến "vượt xa giới hạn" và điều có thể xảy ra đúng thượng đỉnh Nga-Mỹ

Thông báo khẩn của Bộ Quốc phòng Nga

Hãng tin RBC (Nga) đưa tin, đúng 20:58 phút tối 12/8 (theo giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ ra thông báo khẩn cấp cho biết, Ukraine đang chuẩn bị một kế hoạch phá vỡ cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15/8.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thông báo được đưa ra dựa trên các tin tình báo tin cậy. Vào ngày 11/8, một nhóm nhà báo nước ngoài đã đến thành phố Chuguyev, tỉnh Kharkov (Ukraine) với lý do "để chuẩn bị cho loạt phóng sự về đời sống của cư dân ở khu vực tiền tuyến".

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng đây là một phần kế hoạch của Kiev. Theo thông tin tình báo mà Nga ghi nhận được, quân đội Ukraine đã lên kế hoạch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào một trong các khu dân cư hoặc bệnh viện tại Chuguyev. Sau đó, nhóm nhà báo nước ngoài này sẽ lập tức ghi lại hình ảnh nhiều tòa nhà dân cư và công trình xã hội bị trúng đạn.

Bộ Quốc Phòng Nga bất ngờ ra thông báo khẩn liên quan tới thượng đỉnh Trump-Putin. Ảnh: The Insider

"Trong trường hợp đó, toàn bộ trách nhiệm về vụ tấn công và thương vong dân sự sẽ bị đổ cho Lực lượng Vũ trang Nga, nhằm tạo ra bối cảnh truyền thông tiêu cực và điều kiện để phá hoại hợp tác Nga - Mỹ" – Thông báo khẩn của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Kiev hiện chưa đưa ra bình luận trước thông tin do phía Nga đưa ra, tuy nhiên, trong bài phát biểu tối 10/8, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cáo buộc Nga "là phía đang tìm cách đánh lừa Mỹ", đồng thời khẳng định Kiev "sẽ không thể để điều đó xảy ra".

Tới ngày 12/8, ông Zelensky tiếp tục cáo buộc quân đội Nga đang điều chuyển lực lượng và phương tiện theo hướng sẵn sàng mở các mũi tiến công mới, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn ngừng bắn.

Diễn biến khó tin "vượt xa giới hạn"

Không lâu sau tuyên bố khẩn, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục ra thông báo cho biết, trên chiến trường đã xảy ra một diễn biến "khó tin", tốc độ tiến quân của quân đội Nga được các chuyên gia quân sự hai bên mô tả là "vượt xa giới hạn".

"Nga đanh giành quyền kiểm soát Donbass với tốc độ không tưởng. Quân đội Nga tiến lên trên toàn bộ chiến tuyến. Phía Ukraine đã bắt đầu nói về việc không thể giữ Kherson và Odessa",

– Tác giả kênh Condottiero (Nga) bình luận về thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo kênh này, thông tin trên sẽ mở đầu cho một chuỗi diễn biến "hiệu ứng domino":

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về diễn biến "khó tin" trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TST

Các đơn vị tấn công của Nga hiện đã phá tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Pokrovsk, chiếm được làng Kucherov Yar và vùng ven làng Zolotoy Kolodets. "Vùng xám" đã mở rộng tới tuyến đường Dobropole – Kramatorsk.

Đến 21:00 ngày 12/8, quân Nga mở rộng kiểm soát thêm 5 km, đánh vào phía sau đội hình Ukraine bảo vệ Pokrovsk từ hướng đông. Lực lượng Ukraine hoàn toàn bất ngờ, không có lực lượng chốt chặn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự chống cự lẻ tẻ của cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Ukraine không đáng kể. Các đơn vị tấn công của Nga liên tiếp hạ gục các nhóm kháng cự của Ukraine.

Nhà báo chiến trường Nga Timofey Ermakov xác nhận, hiện quân Nga đã kiểm soát các làng Pankovka, Volnoe, Novoe Shakhovo, Novy Donbass, Ivanovka, Rubezhnoye, Kutuzovo, Novovodyanoe, cùng Zolotoy Kolodets. Giao tranh diễn ra ở Kucherov Yar, cũng như tuyến Maryevka – Petrovka – Novotroitskoe.

Quân Nga đang bao vây Dobropole từ hai hướng: phía bắc (giữa Belozerskoye) và phía nam (từ Novy Donbass). Dobropole nằm ở vùng trũng, khó thoát. Với tốc độ tiến công và sự lúng túng của lực lượng Nga, Bộ chỉ huy Ukraine rơi vào tình trạng mất phương hướng hoàn toàn, không biết ưu tiên cứu điểm nào trước.

Bên thứ 3 phát cảnh báo, nguy cơ bùng nổ mặt trận mới

Đáng lưu ý, mặc dù dành thế thượng phong ở Donbass, Nga lại đối mặt với nguy cơ bùng nổ mặt trận mới. Theo tờ RG (Nga), trong một diễn biến đáng chú ý cùng ngày, Đại biểu Quốc hội Azerbaijan Rasim Musabekov đã trực tiếp gửi lời cảnh báo tới Moscow trên sóng truyền hình Baku TV.

Ông Musabekov ám chỉ rằng, quân đội Azerbaijan mạnh hơn Nga và nếu xảy ra xung đột, nước này "sẵn sàng hạ sát binh sĩ Nga".

Căng thẳng Nga-Azerbaijan đang tác động lớn đến tình hình Ukraine. Ảnh: IT

"Điều kiện địa lý ở Caucasus khiến chiến dịch quân sự chống Azerbaijan gần như bất khả thi. Hãy mở bản đồ ra mà xem: biên giới Nga – Azerbaijan chạy dọc dãy Caucasus Lớn. Các ông (Nga) định tiến hành SVO (chiến dịch quân sự đặc biệt kiểu gì ở đó? Hay là đổ bộ vào bờ biển Azerbaijan? Các ông chỉ còn lại đống mảnh vụn mà thôi" – Ông Musabekov nói.

Ông cũng mỉa mai rằng nhiều binh sĩ Nga nghĩ "cái đầu chỉ để đội mũ", đồng thời khẳng định quân đội Azerbaijan là lực lượng chuyên nghiệp.

Hiện Azerbaijan cũng đang là phía hậu thuẫn mạnh mẽ cho Ukraine. Theo tờ Defense Post, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022, Azerbaijan đã gửi hơn 40 triệu USD viện trợ cho Kiev.

Gần đây, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã ký lệnh phân bổ gói viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu USD cho các thiết bị điện do Azerbaijan sản xuất dành cho Bộ Năng lượng Ukraine.

Mới đây nhất, hôm 12/8, Defense Post dẫn lời các quan chức nắm rõ tình hình cho biết, Baku tiếp tục cảnh báo rằng nước này có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Kiev nếu Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của Azerbaijan ở Ukraine.

Theo tờ Defense Express, quốc gia Nam Caucasus này có thể sẽ chuyển vũ khí thời Liên Xô và các loại vũ khí do Nga sản xuất, như pháo tự hành 2S1 Gvozdika và 2S3 Akatsiya cho Kiev, khiến cuộc chiến leo thang thêm một bước nghiêm trọng.

Từ thông báo khẩn của Bộ Quốc phòng Nga, những bước tiến "vượt xa giới hạn" tại Donbass cho tới lời cảnh báo gay gắt từ Azerbaijan, có thể thấy Moscow đang cùng lúc đối mặt với sức ép trên cả ba mặt trận: quân sự, ngoại giao và truyền thông.

Cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Putin tại Alaska vì thế không chỉ là một sự kiện ngoại giao song phương, mà còn là tâm điểm của hàng loạt toan tính và phép thử chiến lược.

Khi bàn đàm phán vẫn còn chưa mở, diễn biến trên thực địa và trong quan hệ quốc tế đã liên tục thay đổi, tạo ra nhiều biến số khó lường cho cả Nga và các bên liên quan. Liệu những căng thẳng này sẽ được giải tỏa hay tiếp tục leo thang sau thượng đỉnh, vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

(Theo RBC, TST, Defense Post)