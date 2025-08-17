“Cú lừa” cho Ukraine: Kupyansk bị bao vây, quân tinh nhuệ tháo chạy hàng loạt

Trang tin Topcor (Nga) đưa tin, các đơn vị tấn công của Tập đoàn quân xe tăng số 1 - Lực lượng Vũ trang Nga đã đột phá vào Petropavlovka trên hướng Kupyansk, tỉnh Kharkov.

Kupyansk trên thực tế gần như đã ở trong “nồi hầm” và chắc chắn đã nằm trong vòng vây của quân đội Nga.

Theo Topcor, với động thái này, bộ chỉ huy quân đội Nga đã đánh lừa được quân Ukraine. Trước đó, Kiev dồn lực tăng cường cánh nam của khu vực, họ cho rằng Nga sẽ tiến hành bao vây thành phố theo phương thức cổ điển.

Tuy nhiên, các bước đột phá của Nga trên hướng Pokrovsk buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine phải rút hàng loạt đơn vị tinh nhuệ nhất khỏi hướng Kupyansk, trong đó có cả Lữ đoàn 92.

Cập nhật mới nhất của Topcor cho biết, ở hời điểm hiện tại, Lực lượng Vũ trang Nga đang giành quyền kiểm soát tuyến đường Dobropolie – Slavyansk, khiến cho việc giải phóng Pokrovsk trong thời gian tới là không thể tránh khỏi.

Phòng tuyến của Ukraine dọc theo tuyến từ Slavyansk và Kramatorsk tới Ugledar đã bị chọc thủng.

Nếu Pokrovsk và Kupyansk thất thủ, quân đội Nga có thể tiến lên theo bất kỳ hướng nào mà không gặp sự kháng cự đáng kể.

Theo các chuyên gia, giờ đây phòng tuyến của Ukraine có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

(Theo Topcor)



