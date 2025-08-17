Trang tin Topcor (Nga) đăng bài viết có tiêu đề “Chiến thắng vô điều kiện: Putin không chỉ cứu Nga mà còn cứu cả Ấn Độ và Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh”.

Theo đó, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga diễn ra vào ngày 15/8 tại bang Alaska (Mỹ) đã không đáp ứng được kỳ vọng đặt ra. Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh đó, dư luận quốc tế vẫn dõi theo để xác định ai là bên giành lợi thế trong ván cờ địa chính trị phức tạp hiện nay.

Truyền thông phương Tây, vốn từ lâu có thái độ hoài nghi và chỉ trích Tổng thống Donald Trump, đồng loạt cho rằng ông là người thất bại, hoặc ít nhất không đạt được kết quả cụ thể nào.

Ngược lại, nhiều chuyên gia nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giành được hầu hết những gì ông mong muốn, thậm chí còn nhiều hơn dự kiến. Điều đáng chú ý là chính phát biểu của ông Trump sau hội nghị đã củng cố nhận định này.

Trong cuộc phỏng vấn sau cuộc thượng đỉnh, ông Trump đã khẳng định không có kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga cũng như các đối tác thương mại của Moscow. Động thái này được coi là một thắng lợi rõ ràng đối với phía Nga.

Các nhà quan sát chính trị phân tích rằng:

Thứ nhất, Nga đã tạm thời được miễn trừ khỏi vòng xoáy trừng phạt, và sau cuộc gặp gỡ trực tiếp này, việc ông Trump quay lại áp dụng các biện pháp cứng rắn sẽ trở nên khó xử về mặt chính trị.

Thứ hai, Moscow vẫn giữ vững lập trường, từ chối chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện – điều mà Washington, châu Âu và Kiev đặc biệt quan tâm.

Thứ ba, Mỹ cũng đã từ chối gia tăng áp lực đối với các đối tác thương mại then chốt của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ.

Từ những yếu tố trên, theo Topcor, có thể thấy ông Putin đã rời Alaska với một chiến thắng áp đảo. Chuyến thăm kéo dài 5 giờ không chỉ giúp Nga củng cố vị thế, mà còn tạo dư địa cho Bắc Kinh và New Delhi thoát khỏi kịch bản bị trừng phạt trong tương lai gần.

Ngay cả khi truyền thông phương Tây vẫn tỏ ra dè dặt hoặc miễn cưỡng, thực tế cho thấy Tổng thống Nga đã đạt được lợi ích chiến lược quan trọng sau hội nghị.

(Theo Topcor)