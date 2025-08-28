Chảo chống dính xuất hiện 3 dấu hiệu này, tốt nhất nên vứt đi ngay kẻo rước bệnh vào người

Các loại chảo chống dính thường phủ Teflon (PTFE) hoặc gốm sứ, giúp thực phẩm không tiếp xúc trực tiếp với kim loại, giảm cháy khét và hạn chế dầu mỡ. Tuy nhiên, nếu lớp phủ này bong tróc hoặc biến chất, không chỉ khiến món ăn kém ngon mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những “cảnh báo” cho thấy chảo chống dính đã hỏng

- Lớp phủ bong tróc, xước, rỗ : Đây là dấu hiệu hư hỏng rõ ràng nhất, thường do dùng nhiệt quá cao, chà xát bằng vật nhọn hoặc vệ sinh sai cách.

- Màu sắc thay đổi : Chảo dùng lâu ở nhiệt độ cao thường bị ngả vàng hoặc nâu sẫm, cho thấy lớp chống dính đã bắt đầu thoái hóa.

- Thức ăn bỗng dưng dính nồi : Nếu trước đây trứng trượt êm mà nay lại bám chặt, phải dùng sức mới gỡ ra, đó là lúc chảo đã mất khả năng “chống dính”.

Khi lớp phủ bị bong, vụn nhỏ có thể lẫn vào đồ ăn. Dù bản thân Teflon đạt chuẩn an toàn, nhưng khi bị phân hủy ở nhiệt cao hoặc bong tróc, nguy cơ giải phóng chất độc, thậm chí lẫn cả kim loại từ phần đáy chảo, là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, nấu nướng trên chảo đã hỏng dễ sinh ra chất gây hại từ thực phẩm cháy khét, đồng thời khiến vi khuẩn tích tụ trong các vết xước li ti.

Làm sao để kéo dài tuổi thọ chảo chống dính?

- Không để chảo trống trên bếp : Chỉ sau 2-5 phút đun khô, nhiệt độ trong chảo có thể vượt 250 độ C, khiến lớp phủ nhanh chóng xuống cấp.

- Dùng dụng cụ nấu phù hợp : Hãy chọn muỗng gỗ, nhựa chịu nhiệt hoặc silicone thay vì inox, thép.

- Tránh sốc nhiệt : Không rửa chảo đang nóng bằng nước lạnh vì dễ nứt lớp phủ. Chờ chảo nguội bớt rồi mới vệ sinh.

- Chọn dụng cụ rửa an toàn : Dùng miếng bọt biển mềm với nước ấm và nước rửa bát, tuyệt đối không chà bằng búi sắt.

Thông thường, tuổi thọ chỉ từ 1-2 năm . Ngay cả chảo chất lượng cao, qua thời gian, lớp chống dính cũng sẽ suy giảm. Vì thế, hãy thường xuyên kiểm tra, và khi phát hiện tình trạng bong tróc, xước lớn hoặc thức ăn dính nhiều, hãy mạnh dạn thay mới để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Nguồn và ảnh: QQ