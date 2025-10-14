Chàng trai tập thể dục mỗi ngày, ăn uống kỷ luật “chết sững” khi nhận tin bị suy thận, bác sĩ lập tức hỏi: “Anh đã làm gì?”

Chàng trai họ Lý (28 tuổi, Trung Quốc) nhận tin “sét đánh” khi được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Anh Ký tập luyện thể lực đều đặn gần như mỗi ngày và ăn uống kỷ luật. ‏Bác sĩ lập tức hỏi thêm về chế độ ăn và thói quen hàng ngày của bệnh nhân này: “Anh thường làm gì sau khi tập thể dục?”.

‏"Tôi đến phòng tập ít nhất 5 ngày/tuần. Sau khi tập tôi ăn rất nhiều thịt, trứng, sữa và uống thêm cả bột protein. Huấn luyện viên của tôi nói rằng đây là cách nhanh nhất để có thân hình mong muốn", anh Lý nói.

Ảnh minh hoạ

‏Với tần suất tập luyện và chế độ ăn này, chàng trai họ Lý thành công tăng được 6kg chỉ trong chưa đầy một năm. Tập thể dục là thói quen tốt nhưng bác sĩ cho rằng nguyên nhân dẫn đến bệnh thận của nam thanh niên là nạp quá nhiều protein.

Chế độ ăn giàu protein có thể khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Về lâu dài, điều này dẫn đến tình trạng quá tải và suy giảm chức năng, tổn thương cầu thận và protein niệu.‏ Bên cạnh đó, thận phải xử lý lượng nitơ dư thừa từ protein, nếu không kịp đào thải có thể dẫn đến suy thận.

‏Nhu cầu protein của cơ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, mức độ vận động thể chất, tình trạng sức khỏe và cân nặng. Bác sĩ cảnh báo, đối với người thường xuyên vận động, nhu cầu protein nằm trong khoảng 0.8-1,6g/kg trọng lượng cơ thể. Nếu là người cần tập tạ, hoặc tập thể hình nặng, mức protein cần thiết có thể cao hơn.

Ảnh minh hoạ

‏Bác sĩ cũng khuyến cáo, protein có trong thịt, cá, trứng, sữa, các loại hạt… là chất dinh dưỡng không thể thiếu với cơ thể. Tuy nhiên việc tiêu thụ quá nhiều protein gây ra khó chịu ở đường ruột, mất nước, buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi, tăng cân và hôi miệng. Khi đó cơ thể cũng phải tiết ra nhiều chất thải nitơ tác động trực tiếp tới thận và tạo ra nồng độ protein cao trong nước tiểu, gây sỏi thận.

Thói quen này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, trong thời gian dài dẫn đến tổn thương gan thận và trường hợp nghiêm trọng có thể gây tử vong. ‏Vậy nên dù muốn tăng cơ bắp cũng cần cân nhắc việc nạp protein vừa đủ để tránh gây hại cho sức khỏe.‏

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the International Society of Sports Nutrition cho biết để tối ưu hóa việc tăng cơ, người tập chỉ cần nạp 20-40 gram/protein chất lượng cao trong vòng 2 giờ sau khi tập. Người tập không nên nạp hết lượng protein này trong 1 lần ăn, đặc biệt là sau buổi tập.

Ảnh minh hoạ

‏Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các thực phẩm chứa protein nên chiếm khoảng 10-35% khẩu phần ăn hàng ngày. Nguồn protein lành mạnh nhất có trong thịt nạc gia cầm, cá biển, trứng gà, sữa hữu cơ, đậu, các loại hạt và ngũ cốc. Mọi người cũng nên hạn chế nạp protein nhiều từ thịt đỏ, thực phẩm chiên rán và chế biến sẵn.‏

‏Nếu đang theo đuổi chế độ ăn giàu protein, bạn cần lưu ý những dấu hiệu sau báo động cơ thể đang thừa protein, cần đi gặp bác sĩ. Những triệu chứng này bao gồm: mệt mỏi, đi tiểu thường xuyên, khó ngủ, máu hoặc bọt trong nước tiểu, chán ăn, da khô ngứa, chuột rút cơ bắp, sưng chân hoặc mắt cá chân.