TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học, kiêm Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện E) - cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tâm trạng khá lo lắng do bị mắc kệt "đồ chơi người lớn" ở hậu môn.



Được biết dụng cụ này do thanh niên tự chế, có đường kính khá lớn 4cm, dài gần 23cm. Toàn bộ dị vật này nằm trong hậu môn.

Theo bác sĩ Liên, sau khi thăm khám đánh giá tình trạng, bác sĩ phát hiện dị vật tự chế là một vật rất cứng, trơ, kích thước lớn và không có điểm bám tốt nên không thể lấy ra bằng cách nội soi trực tràng thông thường. Các bác sĩ đã lên phương án can thiệp tối thiểu, lấy dị vật hậu môn trực tràng cho người bệnh.

Ảnh minh họa.

Các bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu - Nam học, Gây mê hồi sức, Tiêu hoá... đã áp dụng nhiều phương pháp hiện đại để lấy dị vật ra an toàn, hạn chế tổn thương cho nam bệnh nhân.

Qua trường hợp tai nạn hy hữu trên, bác sĩ Liên khuyến cáo tai nạn do sử dụng "đồ chơi người lớn" có thể xảy ra với bất cứ ai. Do đó, mọi người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân trong mọi tình huống.

Hậu môn là vùng nhạy cảm và không đảm bảo vệ sinh do đó, bác sĩ Liên khuyến cáo, mọi người tuyệt đối không nên làm theo phim ảnh, video trên mạng nhét dị vật vào hậu môn.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, nạn nhân tuyệt đối không tìm cách gắp, lấy dị vật ra vì điều này có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, gây tổn thương trực tràng. Người bệnh nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được can thiệp kịp thời.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2024, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng đã tiếp nhận trường hợp một nam sinh làm theo trào lưu trên mạng nhập viện cấp cứu lấy dị vật dài 26cm ra khỏi niệu đạo. Các bác sĩ cảnh báo trào lưu thực hiện theo những video trên mạng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho sức khoẻ.