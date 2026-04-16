Chàng trai 26 tuổi phải cắt bỏ hơn 10cm "cậu nhỏ" vì bỏ qua 1 thứ ai cũng tưởng tắm... chưa kỹ

Câu chuyện của Steven Hamill (đến từ Cheshire, Anh) là một hồi chuông cảnh báo đầy kịch tính cho nam giới về sự chủ quan trước những thay đổi bất thường của cơ thể. Ở tuổi 26, khi đang ở đỉnh cao sức trẻ, Steven không thể ngờ rằng một dấu hiệu tưởng chừng chỉ là vấn đề vệ sinh cá nhân lại dẫn đến một kết cục tàn khốc cho "cậu nhỏ" của mình.

Mùi hôi nồng nặc như thịt thối bám đuổi không rời "cậu nhỏ"

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 3/2019, khi Steven nhận thấy một mùi hôi nồng nặc phát ra từ cơ quan sinh dục. Anh mô tả đó là một thứ mùi đáng sợ, giống như mùi thịt thối rữa, bám theo anh mọi lúc mọi nơi khiến những người xung quanh cũng có thể ngửi thấy.

Steven cho biết, mình từng đi khám nhưng bác sĩ cũng chỉ cho là viêm bao quy đầu

Thay vì nghĩ đến một căn bệnh ác tính, Steven và cả bác sĩ đa khoa ban đầu đều cho rằng đó chỉ là viêm bao quy đầu - một tình trạng nhiễm trùng gây sưng và đau. Vì chủ quan nghĩ rằng mình chỉ cần vệ sinh kỹ hơn, anh bền bỉ bôi kem chứa steroid mà không biết rằng tế bào ung thư đang âm thầm phá hủy "cậu nhỏ" từng ngày.

Cú sốc mắc ung thư dương vật và cuộc phẫu thuật kinh hoàng ở tuổi 26

Dù có các triệu chứng điển hình, nhưng vì Steven còn quá trẻ, bác sĩ ban đầu đã khẳng định "không thể là ung thư" vì căn bệnh này thường chỉ tấn công nam giới trên 50 tuổi.

Bước ngoặt kinh hoàng xảy ra khi Steven bất tỉnh trong xe của anh trai và tỉnh dậy trong vũng máu do cơ quan sinh dục bị tổn thương sâu. Sau khi được đưa đến đơn vị chuyên khoa tại Bệnh viện Christie NHS Foundation Trust ở Manchester (Anh) sự thật mới được phơi bày: anh mắc ung thư dương vật.

Steven nhận chẩn đoán ung thư dương vật giai đoạn nặng ở tuổi 26

Sự nhầm lẫn giữa mùi hôi như thịt thối do hoại tử và việc vệ sinh kém đã khiến "cậu nhỏ" của anh rơi vào tình trạng "nguy kịch" do phát hiện bệnh muộn. Để loại bỏ khối u ác tính và giữ lại mạng sống, các bác sĩ thông báo Steven buộc phải thực hiện thủ thuật cắt bỏ một phần cơ quan sinh dục. Cụ thể, anh phải cắt bỏ 4 inch (tương đương hơn 10cm) bao gồm cả khối u và bao quy đầu.

May mắn nhờ kích thước ban đầu dài hơn mức trung bình, sau khi cắt bỏ một đoạn dài, "cậu nhỏ" của Steven vẫn còn lại khoảng gần 10cm để duy trì các chức năng cơ bản.

Ca phẫu thuật không chỉ lấy đi một phần cơ thể mà còn để lại nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề với chàng trai trẻ. Nó khiến anh luôn sống trong sợ hãi về những cơn đau ảo mỗi đêm tại vị trí "cậu nhỏ" đã mất. Tuy nhiên, anh cũng dần học cách chấp nhận và chung sống với nó.

Bất chấp biệt danh không mấy hay ho mà bạn bè trêu chọc, Steven đã học cách thích nghi để điều khiển "cậu nhỏ" phiên bản mới của mình. Dù từng được cảnh báo có thể không bao giờ có con do phẫu thuật can thiệp sâu vào niệu đạo, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: hiện tại ở tuổi 33 anh đã là cha của một cậu bé 4 tuổi.

Steven đã phải cắt bỏ hơn 10cm "cậu nhỏ" để điều trị căn bệnh ung thư

Steven khẳng định cuộc phẫu thuật không ngăn cản khả năng quan hệ tình dục hay đời sống tình cảm. Mặc dù sự tự ti về hình dáng của "cậu nhỏ" vẫn đôi khi khiến anh trăn trở trước mỗi lần gần gũi bạn đời.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư "cậu nhỏ" nam giới cần lưu ý

Từ trải nghiệm cận kề cái chết, Steven đã vượt qua mặc cảm, hiện tại đang nỗ lực kêu gọi nam giới không được bỏ qua bất kỳ thay đổi nào tại cơ quan sinh dục.

Theo tổ chức NHS, các triệu chứng sớm của ung thư dương vật cần chú ý đặc biệt bao gồm:

- Xuất hiện khối u, cục u hoặc vết loét không lành trong vòng 4 tuần tại "cậu nhỏ" .

- Dịch tiết có mùi hôi nồng nặc như thịt thối bám dai dẳng không hết sau khi tắm.

- Chảy máu bất thường từ dưới bao quy đầu hoặc đầu "cậu nhỏ" .

- Sự thay đổi màu sắc da hoặc xuất hiện các nốt phát ban lạ trên "cậu nhỏ" .

- Bạn cũng có thể cảm thấy có khối u ở háng, đau bụng, hoặc cảm thấy mệt mỏi và sụt cân.

Steven hiện tại đang hạnh phúc với vợ và 1 cậu con trai 4 tuổi, sống với tâmn iệm trân quý mọi phút giây trong đời mình

Lời khuyên cuối cùng của Steven rất đơn giản nhưng sống còn: "Nếu cảm thấy có gì không ổn, đừng ngại ngùng chờ đợi. Hãy đi kiểm tra ngay trước khi quá muộn". Đừng để sự xấu hổ hay chủ quan giống như anh để rồi có thể bạn sẽ phải trả giá bằng việc mất đi vĩnh viễn một phần cơ quan sinh dục của chính mình, thậm chí là đe doạ tính mạng.

Nguồn và ảnh: Metro UK, The Paper, MSN