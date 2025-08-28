Chàng trai 25 tuổi nôn ra máu sau khi uống nước đá

Nhập viện cấp cứu sau khi uống nước đá lạnh

Theo trang tin Jimu News (Trung Quốc), trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người coi nước đá lạnh như một giải pháp “cứu cánh” để hạ nhiệt tức thì. Trương Chỉ cũng không ngoại lệ. Anh Trương (25 tuổi) ở Hàng Châu, Trung Quốc là một đầu bếp. Công việc bếp núc bận rộn khiến cơ thể anh luôn trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt là trong những ngày hè gần đây.

Để giải nhiệt, anh Trương thường uống nước đá lạnh. Thời điểm trước khi nhập viện, anh Trương vừa đứng bếp vừa uống ừng ực từng chai nước đá. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, anh đã uống tổng cộng khoảng 1 lít nước đá lạnh.

Hai tiếng sau, anh Trương đột ngột choáng váng, ngã quỵ xuống sàn và nôn ra máu dữ dội. Đồng nghiệp hoảng hốt đưa anh đến bệnh viện Bệnh viện Y học cổ truyền Lâm Bình ở Hàng Châu cấp cứu. Kết quả khám cho thấy anh Trương chỉ số hemoglobin chỉ đạt 67g/L - thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường (120–160g/L ở nam giới trưởng thành), huyết áp hạ thấp.

Các bác sĩ nhanh chóng giúp bệnh nhân ổn định huyết áp và thực hiện khám chuyên sâu để tìm nguyên nhân chảy máu. Bác sĩ Vương Vệ Vĩ, Phó trưởng khoa Tiêu hóa của bệnh viện đã chỉ định tiến hành nội soi đường tiêu hóa cho bệnh nhân.

Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân bị loét tá tràng. Cộng thêm trước đó bệnh nhân đã uống một lượng lớn nước đá lạnh, khiến đường tiêu hóa bị co thắt nghiêm trọng, dẫn đến vỡ mạch máu cục bộ và xuất huyết.

Bác sĩ Vương Vệ Vĩ cho biết, may mắn bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nếu đến viện muộn, tình trạng xuất huyết xảy ra nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có thể bị sốc mất máu.

Chàng trai bị xuất huyết tiêu hóa sau khi uống nước đá lạnh. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, tại Trung Quốc cũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu hoặc tử vong sau khi uống nước đá, nước lạnh. Theo trang Sohu, tháng 7 vừa qua, một nam sinh 19 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến đã đột tử sau khi uống một chai nước lạnh khi vừa kết thúc trận đấu bóng rổ.

Trang tin The Paper (Trung Quốc) cũng trích dẫn trường hợp một chàng trai 24 tuổi ở Chu Châu, Hồ Nam đã ngã gục sau khi nước đá lạnh trong lúc tập thể dục. Ngoài ra còn trường hợp của một người đàn ông 30 tuổi ở Gia Hưng, Chiết Giang, cũng đã lên cơn co giật và ngã gục sau khi uống nước đã trong lúc chạy bộ. Hai nạn nhân đều được đưa đến viện cấp cứu và may mắn qua khỏi cơn nguy kịch.

Nguy cơ khi uống nước đá, nước lạnh vào mùa hè

Nước đá lạnh có thể giúp xua đi cơn nóng oi ả, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng lạm dụng loại nước này có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe, bao gồm:

- Nguy cơ nhồi máu cơ tim: Việc uống quá nhanh một lượng lớn nước đá lạnh, nhất là sau khi vận động mạnh, có thể khiến mạch máu co thắt đột ngột. Tình trạng này khiến tim phải tăng cường bơm máu khi vẫn còn ở trạng thái gắng sức sau tập luyện, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Trong một số trường hợp, uống nước đá lạnh có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. (Ảnh minh họa)

- Xoang và nhức đầu: Uống quá nhiều nước đá lạnh cũng có thể gây ra vấn đề nhức đầu do nước lạnh kích thích các dây thần kinh và gây ảnh hưởng đến não bộ.

- Viêm họng và viêm đường hô hấp: Nhiệt độ lạnh làm giảm sức đề kháng tại niêm mạc họng, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập, gây viêm họng, viêm amidan.

- Tăng nguy cơ sốc nhiệt: Uống nước đá ngay sau khi lao động ngoài trời nắng nóng có thể khiến cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây hoa mắt, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu.

Thông qua trường hợp của anh Trương, bác sĩ Vương Vệ Vĩ khuyến cáo trong mùa hè, mọi người cần tránh lạm dụng nước đá lạnh, thay vào đó hãy chọn nước được làm mát vừa phải để đảm bảo an toàn. Khi uống nước, cần tránh uống một lượng lớn trong một lần mà nên từng ngụm nhỏ để cơ thể kịp thích nghi.