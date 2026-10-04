Chàng trai 24 tuổi suy thận cấp nguy kịch vì 2 thói quen "1 thừa, 1 thiếu" cực quen với người trẻ

Tuổi 24 đang là độ xuân xanh, sung mãn nhất, đặc biệt là với nam giới. Vì thế chàng trai này không thể chấp nhận mình mắc bệnh thận nặng khi còn chưa từng yêu đương lấy một lần.

Chàng trai đang được nhắc đến là Tiểu Vỹ. Anh ngỡ ngàng phát hiện mình bị suy thận cấp và phải chạy thận suốt đời chỉ sau một đêm uống say.

Ảnh minh họa

Tiểu Vỹ sinh ra ở một huyện miền núi ở Trung Quốc, gia cảnh nghèo khó. Ngay từ nhỏ, anh đã nhận ra học hành chăm chỉ chính là con đường thoát nghèo tốt nhất. Vì vậy, vất vả thế nào anh cũng nhất quyết không bỏ ngang việc học. Từ cuối cấp hai Tiểu Vỹ đã bắt đầu vừa học vừa phụ việc cho người quen trong làng để tích đỡ đần cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học tầm trung, anh cũng gặp vô vàn khó khăn mới xin được việc.

Bước sang tuổi 24, với tư chất thông minh và chăm chỉ làm việc không kể ngày đêm, cuộc đời anh cũng bắt đầu có những khởi sắc. Mặc dù chưa trả hết được khoản nợ sinh viên nhưng anh cũng cân đối được một khoản nhỏ gửi về nhà mỗi tháng.

Ở công ty, những nỗ lực của Tiểu Vỹ cũng được cấp trên nhìn nhận và thăng chức lên làm trưởng nhóm một dự án lớn. Anh bắt đầu có nhiều mối quan hệ trong cả xã hội và công việc. Trong số đó có một cô gái mới quen khiến Tiểu Vỹ nghĩ đến việc yêu đương rồi kết hôn sau 24 năm không một mảnh tình vắt vai.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Buổi sáng thức dậy sau một đêm nhậu nhẹt say khướt với đối tác, anh phát hiện mình buồn tiểu nhưng không tiểu nổi. Càng gắng sức thì càng cảm thấy bộ phận sinh dục nóng rát, ngứa ran. Đặc biệt là vùng bụng ngay dưới xương sườn và thắt lưng phía sau cũng đau đớn dữ dội kèm theo tức ngực và khó thở.

Ảnh minh họa

Tuy có cơ thể gầy gò nhưng làm việc chân tay từ nhỏ nên Tiểu Vỹ tự cho rằng mình rất khỏe mạnh. Anh rất ít khi ốm vặt, thậm chí cũng chưa từng vào bệnh viện. Nhưng đến khi cố gắng tự bắt taxi tới được bệnh viện gần nhất, anh mới hiểu mình đang trong tình trạng nguy kịch do nhiễm độc niệu, phải lọc máu gấp. Đây là một biến chứng suy thận cấp nguy hiểm tính mạng.

2 thói quen "phá thận" cực quen với người trẻ

Mắt Tiểu Vỹ nhòe đi khi nghe bác sĩ nói rằng anh vốn bị suy thận đã vài năm mà không phát hiện ra. Đúng là một số triệu chứng bệnh ở giai đoạn đầu không rõ ràng, dễ bị hiểu lầm sang bệnh vặt khác nhưng nguyên nhân chủ yếu là cuộc sống quá vất vả với “cơm áo gạo tiền” đã khiến anh chủ quan với sức khỏe của mình.

Anh không hề đi khám sức khỏe định kỳ đã nhiều năm. Mỗi lần thấy cơ thể mệt mỏi, ốm đau đều tự mua thuốc uống, ăn thêm đồ ăn ngon rồi tự mình chịu đựng. Hơn một năm trở lại đây cũng từng phát hiện vài bất thường khi đi tiểu nhưng cho rằng đó là do mình chưa trải qua quan hệ tình dục cũng chưa cắt bao quy đầu, không quá để tâm. Bắp chân bị sưng và cảm giác chán ăn mấy ngày gần đây cũng không phải do làm việc quá sức mà chính là dấu hiệu “kêu cứu” từ thận.

Bác sĩ điều trị cho biết, khi đến bệnh viện thì thận của Tiểu Vỹ đã bị teo khá nhiều, suy thận chuyển sang giai đoạn nặng cộng thêm ngày hôm đó uốg quá nhiều rượu bia dẫn tới suy thận cấp, nhiễm trùng hay còn gọi là nhiễm độc niệu. Còn có dấu hiệu viêm bàng quang và phì đại tuyến tiền liệt.

Trong quá trình điều tra bệnh sử, Tiểu Vỹ cho biết mình thường xuyên nhịn tiểu và uống nhiều bia rượu, nước ngọt có ga. Đây chính là "1 thiếu, 1 thừa" khiến thận của anh bị tàn phá nặng nề, cộng thêm phát hiện muộn nên càng nghiêm trọng hơn. Không thể phục hồi chức năng thận, dù lần này may mắn giữ được tính mạng nhưng cả đời này anh phải phụ thuộc vào việc chạy thận.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Tiểu Vỹ mới bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình. Hóa ra trước kia anh từng làm thêm ở công trường, sau đó làm phục vụ bàn. Đặc thù công việc khiến anh bắt đầu có thói quen nhịn tiểu. Sau này làm việc văn phòng cũng quá bận rộn, ngại đi lại nhiều lần nên anh càng hay nhịn tiểu hơn.

Ảnh minh họa

Bia rượu thì anh chỉ bắt đầu uống nhiều hơn kể từ khi lên làm trưởng nhóm, khoảng 1 năm trở lại đây. Vì muốn nâng cao tửu lượng khi tiếp đối tác, anh thậm chí còn dùng bia rượu uống thay cho nước lọc để cơ thể thích nghi nhanh hơn trong một thời gian. Còn nước ngọt có ga thì chính là vị cứu tinh giúp anh chống lại cơn buồn ngủ, giải tỏa áp lực và xua tan cơn đói. Suốt thời sinh viên, gần như ngày nào anh cũng uống nó và thức đêm mỗi ngày. Thói quen đó vẫn duy trì đến tận bây giờ.

Bác sĩ điều trị của Tiểu Vỹ cũng cảm thấy xót xa trước những lời bộc bạch từ chàng trai trẻ. Qua trường hợp này, ông cũng nhắc nhở chúng ta nên chú ý một số triệu chứng của bệnh thận, nhất là nhiễm độc niệu sau đây:

- Thiểu niệu hoặc nước tiểu trở nên rất tanh hoặc hôi.

- Nước tiểu có bọt hoặc đổi màu sang vàng đậm, nâu…

- Tiểu ra máu.

- Đau vùng thận, đau thắt lưng kéo dài.

- Hay chóng mặt và mệt mỏi, khó thở hoặc chán ăn.

- Sưng phù cơ thể, nhất là mí mắt, mặt và tay chân.

- Tăng huyết áp bất thường.

- Hơi thở có mùi nặng dù chăm sóc răng miệng kỹ.

- Các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng khi ăn xong, tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Ngoài ra, để bảo vệ thận hãy xây dựng lối sống lành mạnh càng sớm càng tốt. Ví dụ như hạn chế bia rượu, nước ngọt có ga, không lạm dụng thuốc, không nhịn tiểu, không ăn thừa muối, ăn ít nội tạng động vật, không thức khuya… Đồng thời hãy uống đủ nước lọc, uống nước thường xuyên trong ngày và tập thể dục thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ.

Nguồn và ảnh: China News, Sunday More