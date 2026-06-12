Chàng trai 21 tuổi suy thận, nguy cơ chạy thận cả đời, được bệnh viện tuyến tỉnh làm 1 việc mà thay đổi cả số phận

"Ban đầu em rất hoang mang và suy sụp khi được thông báo bị suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chuẩn bị lọc máu", chàng trai chia sẻ.

Nam bệnh nhân N.B.L (trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) kể, đã trải qua quãng thời gian đầy hoang mang, lo lắng khi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối kèm chỉ định lọc máu chu kỳ tại một bệnh viện lớn. Thông tin ấy không chỉ khiến người bệnh suy sụp tinh thần mà còn trở thành cú sốc lớn đối với cả gia đình. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi người bệnh quyết định trở về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ…

Theo chia sẻ của người bệnh, khoảng 2 tháng trước đó đã xuất hiện tình trạng phù toàn thân, tăng khoảng 5kg nhưng người bệnh chủ quan nên không đi khám. Đến khi mệt mỏi tăng nhiều kèm buồn nôn, người bệnh mới đến một bệnh viện lớn ở Hà Nội kiểm tra và được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn 5, đồng thời được tư vấn chuẩn bị phẫu thuật tạo cầu nối động – tĩnh mạch (AVF) để phục vụ lọc máu chu kỳ.

BS Dương Thùy Linh thăm khám cho người bệnh.

Băn khoăn khi nghĩ đến tương lai phải lọc máu chu kỳ ở một bệnh viện cách nhà hàng trăm km, người bệnh đã đến Trung tâm Thận - Lọc máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ).

Tại đây, người bệnh nhập viện trong tình trạng phù nhẹ hai chân, mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống kém, đau tức ngực khi vận động, bụng chướng và giảm thông khí phổi. Nhận thấy người bệnh còn rất trẻ, trong khi một số biểu hiện lâm sàng chưa hoàn toàn phù hợp với tình trạng suy thận mạn giai đoạn cuối, các bác sĩ Trung tâm Thận - Lọc máu đã thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện chức năng thận, tình trạng dịch trong cơ thể cũng như thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân chính xác gây suy giảm chức năng thận.

Kết quả xét nghiệm của người bệnh khi nhập viện.

Kết quả xét nghiệm của người bệnh sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau quá trình hội chẩn và theo dõi sát sao, các bác sĩ xác định người bệnh không mắc suy thận mạn giai đoạn cuối mà bị suy thận cấp do hội chứng thận hư. Đây là tình trạng bệnh lý có thể gây suy giảm nhanh chức năng thận, dẫn đến phù nề toàn thân, tăng cân nhanh, mệt mỏi và rối loạn nhiều cơ quan nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu được phát hiện đúng nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp, chức năng thận vẫn có khả năng hồi phục.

Ngay sau đó, người bệnh được điều trị nội khoa tích cực theo đúng phác đồ chuyên môn. Nhờ được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, tình trạng sức khỏe của người bệnh cải thiện rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn. Các chỉ số urê, creatinin trở về mức bình thường, chức năng thận phục hồi gần như hoàn toàn; tình trạng phù, mệt mỏi và buồn nôn giảm đáng kể. Đặc biệt, người bệnh đã tránh được nguy cơ phải lọc máu chu kỳ kéo dài.

Tình trạng phù nề, chướng bụng ở người bệnh được cải thiện sau thời gian điều trị tại Trung tâm Thận – Lọc máu.

Chia sẻ sau quá trình điều trị, người bệnh N.B.L xúc động cho biết: "Ban đầu em rất hoang mang và suy sụp khi được thông báo bị suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chuẩn bị lọc máu. Nhưng sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám và kiểm tra lại, chẩn đoán em không phải bị suy thận mạn giai đoạn cuối, cũng không phải lọc máu em đã vô cùng bất ngờ, không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Sau khi được điều trị, sức khỏe của em đã hồi phục tốt hơn rất nhiều. Em thực sự biết ơn các bác sĩ đã giúp em có thêm hy vọng và cơ hội trở lại cuộc sống bình thường".

Theo BS Dương Thùy Linh (Trung tâm Thận - Lọc máu), bệnh lý thận ở người trẻ tuổi có thể diễn biến âm thầm với các dấu hiệu ban đầu như phù, mệt mỏi, tiểu bất thường hoặc tăng cân nhanh. Nếu không được thăm khám sớm và chẩn đoán đúng, người bệnh có thể bị bỏ qua "thời điểm vàng" trong điều trị. Việc đánh giá chính xác nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh những can thiệp không cần thiết và mang lại cơ hội phục hồi tốt hơn cho người bệnh.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù mặt, phù chân, tiểu ít, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.