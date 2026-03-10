Chàng trai 19 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày, bác sĩ lắc đầu: Có 4 thói quen hủy hoại sức khoẻ, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày

Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư có xu hướng gia tăng và ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở nhóm người trẻ tuổi. Theo các chuyên gia y tế, nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa không chỉ liên quan đến yếu tố di truyền hay tuổi tác mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống và thói quen ăn uống.

Tiến sĩ Trần Nghĩa Quý, Trưởng khoa Ung bướu đường tiêu hóa tại Bệnh viện Ung thư tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) cho biết ông từng điều trị cho một bệnh nhân trẻ tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

“Bệnh nhân này tên Tiểu Phương, mới chỉ 19 tuổi. Gia đình không có tiền sử mắc ung thư. Trước đây cậu cao khoảng 1,8 m và nặng hơn 90 kg, nhưng khi qua đời, cân nặng chỉ còn chưa đến 60 kg. Thật đáng tiếc”, bác sĩ Trần Nghĩa Quý nhớ lại.

Ảnh minh hoạ

Biến cố gia đình được cho là bước ngoặt khiến cuộc sống của Tiểu Phương thay đổi. Khi 16 tuổi, cha mẹ ly hôn và rời đi làm ăn xa, cậu được gửi vào trường nội trú.

Trong giai đoạn dậy thì, nhiều biến động tâm lý, Tiểu Phương dần trở nên nổi loạn, bỏ học và dành phần lớn thời gian ở các quán internet. Việc chơi game thâu đêm khiến nhịp sinh hoạt của cậu đảo lộn hoàn toàn: ban ngày ngủ vùi trong quán internet, ban đêm tiếp tục thức trắng.

Thói quen ăn uống của cậu cũng trở nên vô cùng thất thường. Có ngày cậu bỏ bữa, có lúc lại ăn rất nhiều. Thực đơn chủ yếu là mì ăn liền, bánh quy và nước ngọt có ga.

Ba năm trôi qua, Tiểu Phương bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như không thể ăn uống bình thường, nôn mửa thường xuyên và sụt cân nhanh chóng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện cậu đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

“Trước đó em đã có nhiều triệu chứng khó chịu ở dạ dày nhưng không nói với gia đình, chỉ tự mua thuốc uống. Khi đến bệnh viện thì khối u đã xâm lấn gần như toàn bộ dạ dày và còn di căn phúc mạc”, bác sĩ Trần Nghĩa Quý cho biết.

Dù các bác sĩ đã cố gắng điều trị, Tiểu Phương vẫn qua đời khoảng 10 tháng sau đó.

Những thói quen ăn uống làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Theo bác sĩ Trần Nghĩa Quý, trường hợp của Tiểu Phương là ví dụ điển hình cho ung thư liên quan đến lối sống không lành mạnh. Nhiều thói quen phổ biến ở người trẻ hiện nay có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Ảnh minh hoạ

Thứ nhất, thường xuyên ăn thực phẩm chế biến sẵn. Các loại mì ăn liền, thực phẩm đóng hộp hay đồ ăn nhanh thường chứa nhiều muối và chất bảo quản. Việc tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ ung thư.

Thứ hai, ăn uống thất thường và bỏ bữa. Dạ dày hoạt động theo nhịp sinh học. Khi bỏ bữa hoặc ăn uống không đúng giờ, dịch vị vẫn được tiết ra nhưng không có thức ăn để tiêu hóa, lâu ngày có thể gây viêm và loét dạ dày.

Thứ ba, uống nhiều nước ngọt có ga. Các loại đồ uống có ga chứa nhiều đường và axit, có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và gây rối loạn môi trường dạ dày nếu sử dụng thường xuyên.

Thứ tư, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng. Việc phụ thuộc vào bánh quy, đồ ăn vặt và thực phẩm nghèo dinh dưỡng trong thời gian dài khiến cơ thể thiếu vitamin và các chất chống oxy hóa cần thiết để bảo vệ tế bào.

Ngoài ra, thức khuya kéo dài, căng thẳng và rối loạn sinh hoạt cũng là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa.

Ảnh minh hoạ

Các chuyên gia cho biết ung thư dạ dày ở người trẻ thường bị phát hiện muộn vì nhiều người chủ quan với các triệu chứng ban đầu như đau vùng thượng vị, đầy bụng, chán ăn hoặc khó tiêu. Khi các dấu hiệu này kéo dài, người bệnh nên đi khám sớm để được nội soi và kiểm tra.

“Ung thư dạ dày không phải lúc nào cũng liên quan đến tuổi tác. Thay đổi lối sống, ăn uống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những cách quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh”, bác sĩ Trần Nghĩa Quý khuyến cáo.