Chàng Tây mê mẩn ẩm thực Việt: Chăm chỉ nấu ăn ở nhà, món gì cũng "dám" thử, kỹ năng "chuẩn cơm mẹ nấu" khiến người Việt xem cũng phải trầm trồ

Ẩm thực Việt Nam vốn được bạn bè thế giới biết đến như một nền ẩm thực giàu bản sắc với sự kết hợp hài hòa giữa vị mặn, ngọt, chua, cay. Từ phở, bún chả, bánh mì cho đến những món ăn bình dân nơi quán xá, tất cả đều mang dấu ấn riêng. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ chính là sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tình yêu nồng nhiệt của một chàng trai ngoại quốc dành cho từng món ăn Việt. Hamza không chỉ dừng lại ở việc nếm thử, anh thực sự "sống" cùng ẩm thực Việt qua từng miếng ăn, từng lần nấu nướng.

"Ngon đến mức không tin nổi"

Kênh YouTube "Hamza ăn gì" của anh hiện có gần 80 video, mỗi video là một cuộc hành trình khám phá vị ngon từ Bắc chí Nam. Không phô trương, không sắp đặt, Hamza chọn cách chia sẻ mộc mạc: Ngồi trước mâm cơm, trước bát bún, vừa ăn vừa bày tỏ sự phấn khích. Khi thì anh gật gù, khi lại xuýt xoa kêu lên: "Ngon đến mức không tin nổi". Sự hồn nhiên và thành thật ấy chính là điểm khiến hàng chục nghìn người Việt thích thú theo dõi. Bình luận phía dưới video thường là những câu đùa vui: "Nhìn Hamza ăn mà bụng mình cũng réo lên" hay "Đúng là ăn ngon thì không cần diễn".

Điều đáng nói, Hamza không chỉ ăn những món nổi tiếng mà còn thử cả những món bình dị nhất: Cháo đậu cà, cháo canh, bún cá chấm… Anh đi từ Hà Nội, Đà Nẵng cho đến những vùng quê nhỏ, tìm đến những quán ăn trong ngõ hẻm để trải nghiệm đúng tinh thần "ẩm thực đường phố". Lúc nào anh cũng tròn mắt ngạc nhiên trước hương vị. Mỗi lần máy quay ghi lại khoảnh khắc Hamza gắp miếng nem, húp bát cháo nóng hay nhẩn nha ăn bún đậu, khán giả cảm thấy một niềm tự hào giản dị: Món ăn quê hương mình đã chạm đến trái tim một người bạn phương xa.

Điểm khiến khán giả yêu thích chính là sự hồn nhiên, chân thật trong cách anh thưởng thức. Không cầu kỳ, không diễn, Hamza ăn uống thoải mái, cảm nhận hương vị rồi chia sẻ bằng ngôn ngữ cơ thể sinh động.

Mê nấu cơm nhà, món gì cũng muốn thử

Không chỉ thưởng thức, Hamza còn khiến nhiều người bất ngờ bởi sự chăm chỉ nấu cơm nhà. Đối với không ít người ngoại quốc, việc tự nấu món Việt là điều khó khăn bởi nguyên liệu lạ lẫm và cách chế biến cầu kỳ. Nhưng với Hamza, đây lại là niềm vui. Anh có thể tỉ mỉ vo gạo, đo nước nấu cơm bằng ngón tay - một mẹo quen thuộc của người Việt. Anh biết rằng gà rang gừng phải thêm vài lá gừng thái sợi cho dậy mùi, cá nấu canh nên rán sơ qua mới thơm. Đến mùa dâu tằm, anh còn tranh thủ mua quả để nấu canh chua cùng thịt băm.

@hamzaangi

Bữa cơm của Hamza luôn đầy đủ: Có canh, có mặn, có xào. Đơn giản nhưng ấm cúng, tròn vị và khiến nhiều khán giả Việt phải trầm trồ: "Thậm chí nhiều người Việt bận rộn còn không có thời gian nấu chỉn chu như vậy". Sự khác biệt nằm ở niềm say mê: Hamza thực sự yêu thích cơm nhà - một thói quen mà người Việt đôi khi xem là bình thường nhưng lại trở thành trải nghiệm quý giá trong mắt người ngoại quốc.

Hamza cũng không ngại học hỏi các món cầu kỳ. Nem rán, cá kho nước dừa, thậm chí cả những món ăn cần nhiều công đoạn anh đều thử làm. Kết quả không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng cách anh nỗ lực khiến khán giả xúc động. Hình ảnh một chàng trai ngoại quốc hì hục gói nem, vừa loay hoay vừa cười tươi, rồi sau đó tự thưởng thức sản phẩm của mình đã trở thành biểu tượng của tình yêu ẩm thực vượt biên giới.

@hamzaangi

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của Hamza cho thấy sức mạnh mềm của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Một tô bún, một mâm cơm, một bát canh không chỉ đơn thuần là món ăn, mà còn là sợi dây kết nối. Chỉ cần một bữa cơm giản dị, Việt Nam đã bước vào trái tim Hamza bằng sự thân thuộc, gần gũi và hồn hậu. Những video anh đăng tải không chỉ lan tỏa sự ngon miệng, mà còn là cách quảng bá hình ảnh đất nước. Người xem quốc tế khi tình cờ lướt qua sẽ tò mò: "Việt Nam có món này sao?", "Ở đó cuộc sống đời thường thế nào?". Và từ đó, có thêm lý do để đặt chân đến Việt Nam.

Trong kỷ nguyên số, những người như Hamza vô tình trở thành "đại sứ văn hóa". Không cần những chiến dịch quảng bá rầm rộ, một video chân thật về bữa cơm nhà Việt Nam cũng đủ khiến thế giới chú ý. Sự lan tỏa tự nhiên này giá trị hơn bất kỳ quảng cáo nào, bởi nó xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, từ sự chân thành.

@hamzaangi

Hamza mê mệt ẩm thực Việt không chỉ vì hương vị ngon mà còn bởi ý nghĩa phía sau: Sự gắn kết gia đình qua mâm cơm, sự ấm áp của ẩm thực đường phố, sự sáng tạo trong từng cách chế biến.

Nhìn Hamza, nhiều người Việt cũng chợt giật mình: Có khi chính mình lại quên mất giá trị của cơm nhà, của những món ăn dân dã, để rồi bận rộn cuốn đi. Trong khi đó, một chàng trai phương xa lại gìn giữ, nâng niu từng hương vị ấy. Điều này khiến câu chuyện không còn là "người ngoại quốc mê món Việt" mà trở thành lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Hãy trân trọng hơn bữa cơm nhà, món ăn quê hương.

Hình ảnh Hamza ăn những bữa cơm nhà "ngon như mẹ nấu" một cách ngon lành, miệng cười tươi rói là minh chứng rõ ràng cho sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam. Không cần quá cầu kỳ, vài món đơn giản cũng đủ khiến người nước ngoài "say như điếu đổ". Và biết đâu, chính những video giản dị này lại trở thành "sứ giả văn hóa", giúp lan tỏa tình yêu với món ăn Việt đến nhiều bạn bè quốc tế hơn nữa.