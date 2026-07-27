Chán "TikTok", Hà Linh khoe dáng táo bạo khiến CĐM sửng sốt

Màn khoe dáng của Hà Linh khiến tất cả phải trầm trồ.

"Chiến thần" Hà Linh khiến tất cả phải bất ngờ

Nhắc đến Võ Hà Linh, phần lớn cư dân mạng sẽ nghĩ ngay đến biệt danh "chiến thần livestream". Nữ KOL sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ phong cách review thẳng thắn, cách nói chuyện tự nhiên và những phiên livestream bán hàng đạt doanh thu ấn tượng. Chính sự gần gũi cùng cá tính mạnh đã giúp cô xây dựng được lượng người hâm mộ trung thành trong nhiều năm qua.

Thế nhưng, bên cạnh hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước máy quay với những buổi phát sóng kéo dài hàng giờ, ít ai ngờ rằng Võ Hà Linh cũng sở hữu vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Cô hiếm khi chia sẻ những bộ ảnh theo phong cách gợi cảm, vì vậy mỗi lần "đổi gió" đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Linh đăng tải bức ảnh chụp tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng kèm dòng trạng thái hài hước: "Gái 1 con, cà mòn cái app". Ngay lập tức, bài đăng thu hút sự chú ý của đông đảo người theo dõi.

Trong ảnh, nữ KOL diện bộ bikini hai mảnh tông màu đen với thiết kế ren xuyên họa tiết, khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối cùng vòng eo thon gọn. Mái tóc dài buông xõa kết hợp với lớp trang điểm nhẹ càng giúp cô toát lên vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn đầy tự tin. Bối cảnh khu nghỉ dưỡng xanh mát cũng góp phần khiến tổng thể bức hình trở nên nổi bật hơn.

Hà Linh lại một lần nữa "gây bão"

Chỉ chưa đầy một ngày sau khi đăng tải, bài viết của Võ Hà Linh đã nhanh chóng thu hút gần 40.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận. Con số này cho thấy sức hút của nữ KOL vẫn rất lớn, dù nội dung lần này hoàn toàn không liên quan đến những phiên livestream hay các màn review sản phẩm quen thuộc.

Nhiều người cho rằng chính sự hiếm hoi khi theo đuổi phong cách gợi cảm đã khiến bộ ảnh nhận được nhiều sự quan tâm. Bấy lâu nay, khán giả vốn quen với hình ảnh Hà Linh giản dị, tập trung vào công việc, nên màn "lột xác" lần này tạo nên cảm giác mới mẻ và bất ngờ.

Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng để lại nhiều ý kiến hài hước. Có người đùa rằng: "Trông như AI" , trong khi người khác lại nhận xét: "Thế là lâu lắm rồi mới biết cái đẹp là gì", "Mòn mắt thế nhờ", "Cháy quá chị ơi"...

Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, nhiều người cũng đánh giá cao việc Hà Linh làm mới hình ảnh của bản thân. Dù theo đuổi phong cách nào, cô vẫn giữ được sự tự tin và thần thái riêng, qua đó mang đến cảm giác mới mẻ cho người theo dõi.

Có thể thấy, không chỉ tạo dấu ấn ở lĩnh vực livestream và sáng tạo nội dung, Võ Hà Linh còn biết cách khiến mạng xã hội xôn xao bằng những khoảnh khắc đời thường đầy cuốn hút. Chỉ với một bức ảnh, "chiến thần livestream" đã chứng minh sức ảnh hưởng của mình vẫn rất lớn, đồng thời cho thấy một hình ảnh khác trẻ trung, tự tin và quyến rũ hơn trong mắt người hâm mộ.