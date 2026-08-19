Chân sưng 1 bên, nổi gân tím: 5 dấu hiệu cảnh báo cục máu đông “trốn” khắp nơi trong người

Phát hiện sớm sự tồn tại của các cục máu đông có thể giúp bạn thoát khỏi bệnh tật, nguy hiểm tính mạng!

Cục máu đông là gì và nguy hiểm ra sao?

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, là hiện tượng máu đông lại tại một vị trí trong mạch máu, tạo thành những cục rắn làm cản trở dòng chảy máu. Ban đầu, đây có thể là một cơ chế tự nhiên giúp ngăn chảy máu khi bị thương. Tuy nhiên, khi hình thành trong lòng mạch máu mà không do chấn thương, cục máu đông có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Chúng thường hình thành khi máu lưu thông kém hoặc khi mạch máu bị tổn thương, dẫn đến việc máu đông lại tại một vị trí nhất định. Các yếu tố như lối sống ít vận động, béo phì, hút thuốc, hoặc các bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp đều có thể làm tăng nguy cơ.

Hậu quả của huyết khối có thể rất nghiêm trọng. Khi cục máu đông chặn dòng chảy máu trong các mạch máu, chúng gây ra tắc mạch và nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhất là ở các mạch máu quan trọng như động mạch ở tim, phổi hay não. Từ đó dẫn tới nhồi máu cơ tim, đột quỵ, hoặc thuyên tắc phổi… nguy hiểm tính mạng.

5 bất thường ở tay và chân cảnh báo cục máu đông

Dù nguy hiểm là thế nhưng cục máu đông trong mạch máu thường khó phát hiện sớm vì ban đầu chúng không gây ra triệu chứng rõ rệt. Nhiều người chỉ nhận ra khi có biến chứng nghiêm trọng hay thậm chí nguy hiểm tính mạng. Ví dụ như trường hợp của bà Dương (Quảng Đông, Trung Quốc).

Năm nay bà Dương 53 tuổi, từng làm công nhân nhà máy may nhiều năm. Sau khi nghỉ hưu sớm, chân bà thường xuyên đau nhức, sưng phù nhưng cho rằng đó là bệnh nghề nghiệp cộng thêm dấu hiệu tuổi tác. Đến khi gần như không thể đi lại, thường xuyên tức ngực mới đi kiểm tra. Kết quả phát hiện huyết khối tĩnh mạch dưới nghiêm trọng, cục máu đông bắt đầu gây tắc nghẽn vài mạch máu ở tim. May mắn là phát hiện và điều trị sớm nên giữ được mạng sống.

Bác sĩ của bà Dương (Trung Quốc) đặc biệt nhấn mạnh, sự xuất hiện của các cục máu đông (huyết khối) không chỉ xảy ra trong thầm lặng mà còn thường gửi đi 5 tín hiệu cảnh báo rất rõ ràng ở tay hoặc chân mà bạn tuyệt đối không nên bỏ qua:

1. Đau nhói và căng tức mỗi khi vận động

Cơn đau do huyết khối thường chỉ tập trung ở một bên chi có mạch máu bị tắc nghẽn. Khác với tình trạng căng cơ hay chấn thương do vận động thông thường, áp lực dòng máu bị chặn lại sẽ khiến cảm giác đau nhói, căng tức bùng lên dữ dội mỗi khi bạn bước đi, chạy nhảy hay co duỗi cơ, và chỉ tạm thời dịu đi đôi chút khi bạn dừng lại kê cao chân nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa

2. Sưng phù bất thường ở một bên tay hoặc chân

Khi cục máu đông chặn đứng đường về tim của máu tĩnh mạch, hiện tượng "ùn tắc" này làm gia tăng áp lực trong lòng mạch, ép dịch lỏng thoát ra ngoài và tích tụ lại ở các mô xung quanh. Hậu quả là bên chi bị ảnh hưởng sẽ sưng to rõ rệt so với bên lành, kèm theo cảm giác nặng trịch như đeo đá; nếu dùng ngón tay ấn mạnh vào vùng cẳng chân hay cổ chân sẽ thấy vết lõm rất lâu mới hồi phục.

3. Tê bì, châm chích lan rộng kéo dài

Dòng tuần hoàn bị ngưng trệ khiến hệ thống thần kinh ngoại biên không nhận đủ lượng oxy và dưỡng chất cần thiết. Các dây thần kinh ở chi sẽ lập tức phát tín hiệu "kêu cứu" dưới dạng cảm giác tê râm rát, châm chích như có hàng ngàn con kiến bò. Tình trạng này không dừng lại ở đầu ngón tay hay ngón chân mà có xu hướng lan rộng dần lên cả cẳng tay, cẳng chân, thậm chí làm cử động cầm nắm hay bước đi trở nên vụng về.

4. Cảm giác lạnh ngắt dai dẳng, khó làm ấm

Dòng máu lưu thông liên tục chính là "hệ thống sưởi" tự nhiên giúp duy trì nhiệt độ ổn định cho cơ thể. Khi bị huyết khối cản trở, lượng máu ấm nuôi dưỡng các chi bị sụt giảm nghiêm trọng, khiến bàn tay hoặc bàn chân luôn trong trạng thái lạnh ngắt. Cảm giác lạnh này diễn ra rất dai dẳng ngay cả trong thời tiết oi bức hay dù bạn đã cố gắng đắp chăn, đeo tất dày, ngâm nước ấm; khi chạm tay so sánh sẽ thấy sự chênh lệch nhiệt độ rất rõ giữa bên lành và bên bị tắc.

Ảnh minh họa

5. Da tay, chân đổi màu bất thường và nóng rát

Sự thay đổi áp suất bên trong mạch máu sẽ phản chiếu trực tiếp lên sắc tố da. Nếu tắc tĩnh mạch, máu bị ứ đọng lâu ngày khiến vùng da quanh vị trí tắc chuyển sang đỏ rực, tím sẫm kèm cảm giác nóng rát, ngứa ngáy khó chịu do phản ứng viêm tại chỗ. Ngược lại, nếu cục máu đông xuất hiện ở động mạch khiến máu giàu oxy không thể đến nuôi dưỡng, làn da vùng chi đó sẽ lập tức trở nên nhợt nhạt, tái xám hoặc xanh xao đáng sợ.

Nguồn và ảnh: Sohu, ETtoday