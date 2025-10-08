Chân như chuông cảnh báo ung thư phổi: Thấy 3 điểm bất thường này, phải đi chụp CT càng sớm càng tốt!

Ông Lưu, ngoài 60, ở Tô Châu (Trung Quốc), vốn khỏe mạnh, chưa từng hút thuốc hay mắc bệnh gì nghiêm trọng. Nửa năm trước, ông bắt đầu tức ngực kèm đau nhức ở chân trái dù không bị thương. Nghĩ là tuổi già nên hay chuột rút, ông không để tâm. Nhưng cơn đau chân ngày càng dữ dội, đến mức ông mất ngủ triền miên, chán ăn uống. Khi đi khám, kết quả khiến cả gia đình sững sờ: ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn đến xương.

Ảnh minh họa

Trường hợp của ông Lưu không hiếm. Các bác sĩ cho biết ung thư phổi đôi khi không khởi phát từ phổi, mà lại “phát tín hiệu” từ đôi chân. Vì vậy, nếu thấy chân mình có 3 bất thường dưới đây hãy cảnh giác với ung thư phổi bên cạnh vấn đề xương khớp:

1. Đau chân âm ỉ, tăng về đêm

Đau chân là dấu hiệu sớm nhất nhưng dễ bị bỏ qua nhất. Khi tế bào ung thư phổi lan theo đường máu đến xương, chúng bám vào mô xương, phá hủy cấu trúc và kích thích các đầu dây thần kinh gây đau. Ban đầu, người bệnh chỉ cảm thấy nhức nhẹ như mỏi cơ hoặc tê cứng khớp, nhất là sau khi vận động. Sau đó, cơn đau lan rộng, xuất hiện cả khi nghỉ và thường tăng về đêm, khiến người bệnh mất ngủ, mệt mỏi.

Điểm khác biệt của cơn đau do ung thư là nó không thuyên giảm khi xoa bóp hay uống thuốc giảm đau thông thường, và đôi khi có thể lan sang vùng hông, đùi hoặc cẳng chân đối bên.

Ảnh minh họa

2. Da chân thay đổi bất thường

Ít ai ngờ rằng da chân cũng có thể “tố cáo” ung thư phổi. Một số bệnh nhân xuất hiện hội chứng cận ung thư - tình trạng cơ thể phản ứng lại với các chất do tế bào ung thư tiết ra. Những chất này làm rối loạn nội tiết và chuyển hóa, gây biến đổi da.

Da chân có thể dày lên, sạm đi, nổi các mảng sừng cứng hoặc vùng viêm đỏ quanh đầu gối, mắt cá. Một số người còn xuất hiện bệnh gai đen, vùng da sẫm màu, nhăn nheo, nhờn bóng, thường ở cổ chân hoặc lòng bàn chân. Những biến đổi này không đau nhưng phản ánh sự hoạt động mạnh mẽ của tế bào ung thư trong cơ thể.

3. Sưng phù chân bất thường

Phù chân thường khiến người bệnh nghĩ đến bệnh tim hoặc thận, nhưng thực tế, ung thư phổi cũng có thể gây ra tình trạng này. Khi khối u ở phổi phát triển, nó có thể chèn ép tĩnh mạch chủ dưới – mạch máu lớn dẫn máu từ phần dưới cơ thể về tim. Sự chèn ép này khiến máu lưu thông kém, gây ứ dịch ở hai chân, đặc biệt là vùng mắt cá và bắp chân.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, tế bào ung thư lan vào hệ bạch huyết cũng làm tắc nghẽn dòng chảy dịch bạch huyết, khiến dịch bị ứ lại trong mô mềm. Người bệnh sẽ thấy chân sưng dần, nặng và căng tức, đôi khi kèm theo cảm giác tê hoặc nóng rát. Phù do ung thư phổi thường không cân đối, có thể bắt đầu ở một chân rồi lan sang chân kia, và không biến mất sau khi nghỉ ngơi như phù thông thường.