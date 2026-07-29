HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chân dung 5 người Việt cứu cụ bà khỏi đống đổ nát trong động đất ở Nhật Bản, tiết lộ khoảnh khắc nguy hiểm

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Anh Tuấn kể, khi ngồi trên đống đổ nát để cưa các mảnh gỗ, anh cứ lo nhà sập thêm, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn sợ sẽ không cứu được cụ bà nữa.

Chiều 28/7, trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập, nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hại. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, hỗn loạn, phát hiện ngôi nhà hàng xóm nơi có một cụ bà 80 tuổi sống một mình bị đổ sập, nhóm 5 lao động người Việt đã lập tức chạy tới ứng cứu.

Chia sẻ trên báo VnExpress, anh Lê Huy Tuấn (25 tuổi) cho biết thời điểm xảy ra động đất, anh đang ngủ thì bị hất văng sang tường. Khi mở mắt, anh Tuấn thấy tủ đồ và đồ đạc trong nhà đổ hết. Nam thanh niên không kịp cảm nhận gì vì mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Chạy khỏi nhà, anh Tuấn nhìn thấy căn nhà bên cạnh - nơi có cụ bà 80 tuổi sống một mình đã đổ sập hoàn toàn. Lập tức, anh cùng 4 người bạn cũng là người Việt Nam chạy sang tìm kiếm. Họ là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường.

Sau ít phút, họ phát hiện cụ bà mắc kẹt dưới các thanh gỗ trong đống đổ nát. Cả nhóm dùng tay không để gỡ từng mảnh gỗ song không thể tiếp cận cụ bà. Lát sau, một phụ nữ người Nhật đã mang chiếc cưa nhỏ tới. Tuấn dùng cưa cắt các thanh gỗ chắn phía trên, đồng thời liên tục gọi để chắc chắn cụ bà vẫn còn tỉnh. Rất may là bà vẫn trả lời được.

5 người Việt cứu cụ bà khỏi đống đổ nát trong động đất ở Nhật: Người trong cuộc kể khoảnh khắc nguy hiểm - Ảnh 1.

Nhóm 5 người Việt không ngại nguy hiểm cứu cụ bà trong đống đổ nát sau động đất. (Ảnh: Cắt từ clip của Lê Huy Tuấn)

Sau khoảng 25-30 phút, lực lượng cứu hộ Nhật Bản tới hiện trường. Các nhân viên nhanh chóng mở rộng lối tiếp cận nhờ khoảng trống ban đầu do nhóm của Tuấn tạo ra, đưa cụ bà ra khỏi đống đổ nát. Toàn bộ quá trình giải cứu kéo dài khoảng 40 phút. Cụ bà sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tuấn kể, lần đầu gặp cảnh như thế này nên ai cũng hoảng. Anh ngồi trên đống đổ nát để cưa nhưng cứ sợ nhà sập thêm, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn sợ sẽ không cứu được cụ bà nữa.

Chia sẻ thêm trên TTXVN, anh Tuấn bộc bạch cả 5 anh em hành động vì trách nhiệm với người hàng xóm đang gặp nạn. Trong hoàn cảnh đó, cứu người là ưu tiên duy nhất nên họ không coi việc mình làm là điều gì đặc biệt. Chàng trai bày tỏ hy vọng hành động của cả nhóm sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Nhật Bản.

5 người Việt cứu cụ bà khỏi đống đổ nát trong động đất ở Nhật: Người trong cuộc kể khoảnh khắc nguy hiểm - Ảnh 2.

Hành động dũng cảm của 5 người lao động Việt khiến dân mạng tự hào, xúc động. (Ảnh: VTV)

Báo Tuổi Trẻ Online cho hay, tính đến sáng ngày 29/7, trận động đất xảy ra hôm 28/7 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng. Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trong số các nạn nhân có 1 lao động Việt Nam tử vong và 1 số người khác bị thương. Danh tính nạn nhân người Việt Nam tử vong là anh T.V.S., sang Nhật theo diện thực tập sinh từ tháng 1, thuộc nghiệp đoàn Kumamoto Hito Zukuri, tỉnh Kumamoto.

Anh S. bị một cần cẩu trục trong nhà máy đổ trúng trong khi động đất xảy ra. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, nhưng anh không qua khỏi do thiết bị quá nặng.

Em họ ngã xuống hồ, bé trai 11 nhanh trí cứu em thoát chết: Clip diễn biến nhận “cơn mưa” lời khen
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

động đất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại