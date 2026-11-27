Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, người đàn ông Sơn La dù đang cảm thấy rất khỏe, không có triệu chứng bất thường nhưng lại nhận kết quả ung thư.

Không triệu chứng, khối u gan đã hơn 11 cm

Anh C.V.T (47 tuổi, Sơn La) có tiền sử viêm gan B, đã ngừng điều trị thuốc kháng virus hơn 20 năm. Trong suốt thời gian này, anh vẫn duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Tuy nhiên, do không xuất hiện triệu chứng bất thường đáng kể, người bệnh chưa thực sự chú trọng theo dõi chuyên sâu bệnh lý gan.

Gần đây, trong một lần khám sức khỏe, anh T được phát hiện có tổn thương dạng khối tại gan, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Trước đó, người bệnh không ghi nhận đau bụng, vàng da hay gầy sút cân. Các hoạt động sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra bình thường.

Sau phát hiện này, anh T đã đi kiểm tra gan chuyên sâu để tiếp tục đánh giá tổn thương. Qua khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận người bệnh mắc viêm gan B nhưng đã ngừng điều trị kháng virus kéo dài. Đây là yếu tố nguy cơ quan trọng cần lưu ý khi đánh giá tổn thương khu trú tại gan.

Kết quả siêu âm ổ bụng ghi nhận gan có kích thước bình thường nhưng nhu mô xuất hiện các khối tăng âm tập trung thành đám, kích thước khoảng 116 x 77 mm, bờ không đều. Trung tâm tổn thương có những vùng hoại tử dạng dịch, xung quanh tăng sinh mạch máu. Hình ảnh ban đầu gợi ý tổn thương dạng áp xe, đồng thời cần phân biệt với u gan hoại tử.

Đối chiếu với kết quả chụp cắt lớp vi tính tại cơ sở y tế trước đó, bác sĩ ghi nhận gan trái giảm kích thước. Trong nhu mô gan phải có khối giảm tỷ trọng trước tiêm, sau tiêm ngấm thuốc mạnh không đồng nhất, có vùng thải thuốc và trung tâm ngấm thuốc kém dạng hoại tử. Khối tổn thương kích thước khoảng 116 x 94 mm, bên trong có tăng sinh mạch. Kết luận chẩn đoán hình ảnh hướng đến khối u gan phải, theo dõi ung thư biểu mô tế bào gan.

Kết quả siêu âm phát hiện khối u trong gan (ảnh BSCC).

Theo BSCKI Vì Văn Thanh, Trung tâm Giải phẫu bệnh Melactec, kết quả giải phẫu bệnh kết luận mô bệnh học phù hợp với carcinoma tế bào gan biệt hóa vừa.

Nguyên nhân khám sức khỏe định kỳ vẫn có thể bỏ sót ung thư gan

Trường hợp anh T cho thấy một thực tế đáng lưu ý: khám sức khỏe định kỳ không đồng nghĩa với việc đã được tầm soát đầy đủ ung thư gan, đặc biệt ở người có tiền sử viêm gan B.

Ung thư biểu mô tế bào gan là loại ung thư nguyên phát phổ biến nhất tại gan, chiếm trên 80% các trường hợp ung thư gan nguyên phát. Bệnh có mối liên quan chặt chẽ với các bệnh lý gan mạn tính, đặc biệt là viêm gan virus B, viêm gan virus C và xơ gan.

Đáng lưu ý, virus viêm gan B không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư thông qua quá trình viêm gan mạn tính, xơ hóa và xơ gan, mà còn có khả năng thúc đẩy quá trình sinh ung thư thông qua các biến đổi ở cấp độ phân tử. Vì vậy, ung thư biểu mô tế bào gan vẫn có thể xuất hiện ở người nhiễm HBV ngay cả khi chưa có biểu hiện xơ gan rõ rệt.

Bác sĩ Thanh cho hay, thông thường, quá trình hình thành ung thư gan có thể trải qua nhiều giai đoạn, từ gan bình thường đến viêm gan mạn tính, xơ hóa, xơ gan, xuất hiện các nốt loạn sản và tiến triển thành ung thư. Tuy nhiên, diễn biến bệnh không giống nhau ở tất cả người bệnh. Một số trường hợp có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, khiến người bệnh khó nhận biết nếu chỉ dựa vào triệu chứng bên ngoài.

Ở trường hợp anh T, dù có tiền sử viêm gan B và đã ngừng điều trị trong thời gian dài, người bệnh vẫn không xuất hiện những dấu hiệu điển hình như vàng da, đau bụng hay sụt cân. Chỉ đến khi khám sức khỏe và thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, tổn thương gan kích thước lớn mới được phát hiện.

Một điểm cần lưu ý khác là các chỉ số xét nghiệm chức năng gan thông thường không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ tình trạng tổn thương ác tính tại gan.

Bác sĩ Thanh khuyến cáo, người mắc viêm gan B mạn tính cần được quản lý và theo dõi sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa gan. Người bệnh không tự ý ngừng thuốc kháng virus, bởi việc kiểm soát tình trạng nhiễm HBV đóng vai trò quan trọng trong hạn chế tiến triển bệnh gan và giảm nguy cơ biến chứng.

Bên cạnh đó, việc tầm soát ung thư gan cần được thực hiện phù hợp với nhóm nguy cơ, thông qua thăm khám lâm sàng, siêu âm gan và các xét nghiệm dấu ấn sinh học theo chỉ định. Khi phát hiện tổn thương nghi ngờ, bác sĩ có thể chỉ định thêm các phương pháp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương, phân loại mô học và hỗ trợ định hướng điều trị.