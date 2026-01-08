Cereulide - độc tố không thể tiêu diệt khi đun nóng khiến Nestlé thu hồi sữa toàn cầu

Thêm nhiều quốc gia thu hồi sữa công thức của Nestlé

Thống kê của Nestlé cùng thông báo của Bộ Y tế nhiều nước ngày 7/1 cho thấy, làn sóng thu hồi sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ đã vượt ra khỏi châu Âu tới những quốc gia ở châu Mỹ và châu Á, trong đó có Trung Quốc và Brazil, TTXVN đưa tin.

Hiện chưa có trường hợp mắc bệnh nào được xác nhận liên quan đến các lô sữa công thức SMA, BEBA, NAN và Alfamino mà Nestlé đã thu hồi do có khả năng bị nhiễm cereulide, một độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa.

Nestle thu hồi trên phạm vi toàn cầu đối với một số dòng sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em

Ít nhất 37 quốc gia, bao gồm hầu hết các nước châu Âu, cũng như Australia, Brazil, Trung Quốc và Mexico, đã đưa ra cảnh báo sức khỏe về khả năng sữa công thức dành cho trẻ em bị nhiễm độc.

Việc thu hồi này càng gây thêm áp lực lên nhà sản xuất KitKat và Nescafe cùng với ông Philipp Navratil - Giám đốc điều hành mới và là người đang tìm cách vực dậy tăng trưởng thông qua việc xem xét lại danh mục đầu tư sau những biến động trong quản lý, trong khi cổ phiếu của Nestlé đã giảm khoảng 4,5% trong thời gian qua.

Mới nhất, Bộ Y tế Brazil cho biết việc thu hồi sản phẩm của Nestlé là một biện pháp phòng ngừa sau khi phát hiện độc tố trong các sản phẩm có nguồn gốc từ Hà Lan.

Trong khi đó, Nestlé Australia cho biết các lô hàng bị thu hồi ở đó được sản xuất tại Thụy Sĩ, còn Nestlé Trung Quốc cho biết họ đang thu hồi các lô sữa công thức nhập khẩu từ châu Âu.

Bộ Y tế Áo thông báo việc thu hồi ảnh hưởng đến hơn 800 sản phẩm từ hơn 10 nhà máy và là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử của Nestlé.

Trước đó, Nestlé cho biết họ đã kiểm tra tất cả dầu axit arachidonic và hỗn hợp dầu tương ứng được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em có khả năng bị ảnh hưởng sau khi phát hiện vấn đề về chất lượng trong một thành phần từ nhà cung cấp hàng đầu.

Vạch trần độc tố Cereulide

Theo tạp chí khoa học Nature, Cereulide là một hợp chất hữu cơ vòng có độc tính (depsipeptide), do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo đặc tính nguy hiểm nhất của Cereulide là độ bền nhiệt cao. Các phương pháp xử lý thông thường như đun nấu hay pha sữa bằng nước sôi đều không thể vô hiệu hóa hay tiêu diệt độc tố này.

Một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của Nestlé đang được thu hồi. Đợt thu hồi này áp dụng đối với một số dòng SMA, BEBA và NAN - Ảnh: Nestlé.

Khi xâm nhập cơ thể, Cereulide kích thích dây thần kinh phế vị truyền tín hiệu đến trung tâm gây nôn ở não bộ chỉ sau 1 đến 6 giờ. Do chức năng thải độc ở trẻ còn non nớt, độc tố có thể tấn công trực tiếp vào ty thể tế bào, dẫn đến nguy cơ suy gan cấp hoặc biến chứng đa tạng. Nestlé khuyến cáo phụ huynh lưu ý các triệu chứng ở trẻ như nôn mửa dữ dội, tiêu chảy hoặc lờ đờ bất thường xuất hiện trong khoảng 30 phút đến 6 giờ sau khi dùng sữa.

Chiều 7/1, Bộ Y tế Việt Nam đề nghị các đơn vị dừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin các lô sữa Nestlé Beba, Alfamino do nghi ngại chứa độc tố vi khuẩn. Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn hỏa tốc tới Bộ Công Thương yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán sản phẩm này trên sàn thương mại điện tử. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu Nestlé Việt Nam khẩn trương kiểm tra, báo cáo tình hình nhập khẩu và đề xuất phương án xử lý trước ngày 10/1/2026.

Phản hồi về vụ việc, Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu các lô sản phẩm nằm trong danh sách bị thu hồi tại châu Âu. Doanh nghiệp nhấn mạnh chưa từng đăng ký công bố hay kinh doanh hai nhãn hiệu Beba và Alfamino qua bất kỳ kênh phân phối nào tại thị trường trong nước.

Hiện Nestlé đã công bố danh sách chi tiết các lô hàng bị ảnh hưởng trên website chính thức của từng thị trường.