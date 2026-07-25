CEO Telegram chứng minh người thành công có lối đi riêng: Không dùng smartphone, không uống cà phê, ngủ tới 12 tiếng mỗi ngày

Giữa vô số lời khuyên về thành công như dậy từ 5 giờ sáng, làm việc cật lực, Pavel Durov - CEO kiêm nhà sáng lập Telegram lại chọn một lối sống gần như đối lập.

Tỷ phú người Nga hiếm khi dùng smartphone, tránh xa cà phê và các chất kích thích, đồng thời dành tới 11-12 tiếng mỗi ngày để nghỉ ngơi. Đằng sau những thói quen tưởng chừng kỳ lạ ấy là một triết lý nhất quán: bảo vệ sự tập trung bằng mọi giá.

Nhà sáng lập Telegram gần như không dùng smartphone

Nếu không trực tiếp chia sẻ, có lẽ ít ai tin rằng người tạo ra một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới lại gần như không sử dụng smartphone trong cuộc sống thường nhật. Pavel Durov từng nhấn mạnh điều này nhiều lần như trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson và cuộc trò chuyện với nhà khoa học máy tính Lex Fridman, Pavel Durov cho biết chiếc điện thoại của mình chỉ được bật lên khi cần kiểm tra các bản cập nhật mới của Telegram và thậm chí còn không lắp SIM. Phần lớn công việc được thực hiện trên laptop hoặc máy tính bảng.

Pavel Durov chỉ dùng smarphone để test Telegram

Theo tỷ phú người Nga, smartphone ngày nay không còn đơn thuần là công cụ liên lạc mà đã trở thành "cỗ máy tranh giành sự chú ý". Chỉ một thông báo từ mạng xã hội, email hay video ngắn cũng đủ cắt ngang dòng suy nghĩ và khiến não bộ mất thêm nhiều phút để lấy lại trạng thái tập trung. Vì vậy, CEO Telegram gần như không bao giờ cầm điện thoại ngay sau khi thức dậy. Thay vào đó, buổi sáng được dành cho việc tập luyện, suy nghĩ và lên kế hoạch cho công việc.

Một thói quen khác cũng khiến nhiều người bất ngờ là Durov dành khoảng 11-12 giờ mỗi ngày cho việc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, con số này không đồng nghĩa với việc ngủ liên tục 12 tiếng. Nhà sáng lập Telegram cho biết mình thường dành khá nhiều thời gian để thư giãn, suy ngẫm hoặc đơn giản là để đầu óc tự do trước khi chìm vào giấc ngủ cũng như sau khi thức dậy. Theo Durov, không ít ý tưởng quan trọng của Telegram lại xuất hiện trong chính những khoảng thời gian tưởng như "không làm gì" đó.

Không cà phê, không rượu bia, mặc đồ đen mỗi ngày và sống tối giản

Việc hạn chế smartphone chỉ là một phần trong lối sống rất khác biệt của CEO Telegram.

Doanh nhân công nghệ người Nga cho biết mình không uống cà phê, không sử dụng nước tăng lực, không hút thuốc, không uống rượu bia và hạn chế tối đa đường tinh luyện. Theo quan điểm của Durov, các chất kích thích có thể mang lại cảm giác tỉnh táo trong ngắn hạn nhưng lại khiến hiệu suất làm việc suy giảm về lâu dài. Thay vì tìm năng lượng từ caffeine, tỷ phú này lựa chọn tập luyện đều đặn với các môn như bơi lội, chống đẩy, kéo xà và đi bộ.

CEO Telegram trong cuộc trò chuyện với nhà khoa học máy tính Lex Fridman

Một chi tiết thú vị khác là Durov gần như luôn xuất hiện với trang phục màu đen. Nhà sáng lập Telegram từng chia sẻ rằng việc mặc cùng một kiểu quần áo mỗi ngày giúp giảm số lượng quyết định nhỏ phải đưa ra, từ đó dành nhiều năng lượng hơn cho những vấn đề quan trọng. Đây cũng là triết lý từng được nhiều doanh nhân công nghệ nổi tiếng như Steve Jobs hay Mark Zuckerberg áp dụng.

Không chỉ khác biệt trong sinh hoạt, CEO Telegram còn nổi tiếng với quan điểm mạnh mẽ về quyền riêng tư. Trước khi sáng lập Telegram, Durov là người đứng sau mạng xã hội VKontakte (VK), nền tảng từng được ví như "Facebook của Nga". Năm 2014, sau khi từ chối một số yêu cầu liên quan đến dữ liệu người dùng, doanh nhân này rời Nga và sau đó xây dựng Telegram với mục tiêu trở thành nền tảng nhắn tin độc lập, ít chịu sự chi phối từ bất kỳ chính phủ nào.

Thành công không có một công thức duy nhất

Bên cạnh những thói quen kể trên, Pavel Durov còn nhiều lần gây chú ý với các quan điểm sống khác biệt. Tỷ phú người Nga từng thử nhịn ăn trong nhiều ngày chỉ với nước, cho rằng đây là cách giúp cơ thể và não bộ được "làm mới". Durov cũng hiếm khi khoe siêu xe, đồng hồ đắt tiền hay những tài sản xa xỉ dù sở hữu khối tài sản trị giá nhiều tỷ USD. Theo nhà sáng lập Telegram, tự do luôn quan trọng hơn việc sở hữu quá nhiều vật chất.

Ở tuổi 41, Durov có lối sống kỉ luật để giữ gìn sức khỏe và lối tư duy sắc bén

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể hoặc nên sống giống Durov. Việc không dùng smartphone, từ bỏ cà phê hay dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi không phải là công thức đảm bảo thành công. Chính CEO Telegram cũng chưa từng khẳng định những thói quen này là bí quyết giúp mình xây dựng Telegram.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở triết lý phía sau loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng để giữ cho đầu óc luôn đủ tỉnh táo và tập trung vào điều quan trọng nhất. Với CEO Telegram, lối đi riêng để thành công không nằm ở việc làm nhiều hơn người khác, mà ở cách chủ động kiểm soát công nghệ, thời gian và chính sự chú ý của bản thân.