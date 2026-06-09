CEO Skoda Auto tiết lộ lý do chinh phục Việt Nam và cách ‘không cố để rẻ nhất’

Một thương hiệu không muốn phụ thuộc quá lớn vào thị trường quê nhà châu Âu sẽ lấy gì để thuyết phục khách hàng Việt Nam xuống tiền, nhất là khi phải đối đầu trực diện với thế lực xe Nhật, Hàn và làn sóng xe Trung Quốc?

Giữa sự kiện ra mắt toàn cầu mẫu xe Skoda Epiq tại Thụy Sĩ, những toan tính chiến lược sâu xa của thương hiệu ô tô hơn 130 năm tuổi mới là điều thực sự gây tò mò cho truyền thông quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hiếm hoi, CEO Klaus Zellmer và Giám đốc Tiếp thị Martin Jahn đã trực tiếp xuất hiện để úp mở về những bước đi đầy tham vọng của hãng xe châu Âu này trong thời gian tới.

CEO Skoda Auto Klaus Zellmer tại sự kiện ra mắt Epiq.

Ngành công nghiệp ô tô thế giới đang đối mặt với cơn bão điện hóa và sức ép cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Giữa bối cảnh đó, vị thuyền trưởng của Skoda đã hé lộ về một "vũ khí bí mật" giúp hãng bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng doanh số. Một định hướng phát triển hoàn toàn khác biệt đã được vạch ra, nơi những giá trị cốt lõi bất biến sẽ kết hợp cùng tầm nhìn linh hoạt để chinh phục kỷ nguyên di chuyển mới.

Đáng chú ý, trong bức tranh khát vọng vươn ra toàn cầu, Việt Nam được ban lãnh đạo cấp cao đặc biệt nhắc đến như một "mắt xích" mang tính sống còn. Nhận thức rõ một điểm yếu chí mạng đang tiềm ẩn, Skoda đã đặt cược lớn vào thị trường Đông Nam Á đầy năng động này. Liệu hãng xe Séc sẽ tung ra những chiến thuật đặc biệt nào để giải bài toán chinh phục khách hàng Việt?

Ông Martin Jahn (trái) - Thành viên Hội đồng Quản trị Skoda Auto phụ trách tiếp thị và bán hàng.

Không chỉ giải quyết bài toán doanh số, cách Skoda thu hút thế hệ khách hàng trẻ tuổi, đam mê công nghệ cũng là một ẩn số vô cùng thú vị. Đại diện hãng đã bật mí những chiến dịch thay đổi luật chơi sắp diễn ra, đồng thời chỉ rõ thách thức khổng lồ và ưu tiên số một mà họ buộc phải vượt qua khi tiến vào dải đất hình chữ S.

Bức tranh tương lai của thị trường ô tô trong nước sẽ biến động ra sao dưới góc nhìn của những nhà lãnh đạo hàng đầu? Mọi mảnh ghép về chiến lược kinh doanh và những kế hoạch bùng nổ sắp tới đều đang được ẩn giấu. Toàn bộ câu chuyện chưa từng được kể đều có ở video bên dưới.



