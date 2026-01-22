Cây lan ý và lan "rất thích" 1 loại nước, biết tưới thì cây nào cũng cứng cáp, ra hoa siêu đẹp

Lan ý và lan nằm trong số những loại cây trồng trong nhà được ưa chuộng nhất nhờ đặc tính dễ chăm sóc, tuy nhiên chúng vẫn cần được bón phân để ra hoa tối ưu. Jilana Thomas, chuyên gia từ công ty cây xanh Feel Grounded (Mỹ), cho biết: “Việc duy trì các chất dinh dưỡng trong đất cũng sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh và cứng cáp hơn, tăng khả năng chống chịu với căng thẳng và bệnh tật.”

Tuy nhiên, không cần phải chi tiêu nhiều tiền cho các loại chất bổ sung vì bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tự tạo phân bón cho cây trồng trong nhà từ những phế phẩm còn lại trong bếp. Một phương pháp đơn giản để thúc đẩy cây trồng trong nhà ra hoa là nuôi dưỡng chúng bằng nước vo gạo. Nước vo gạo chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng, cũng như các vitamin từ tinh bột và axit amin giúp cải thiện quá trình ra hoa.

Hoa lan đem lại vẻ đẹp sang trọng, quý phái, rực rỡ cho căn phòng.

Jilana giải thích: “Nước vo gạo rất tốt để bổ sung nitơ, phốt pho và kali, bên cạnh các vi khuẩn có lợi và đường. Các loại gạo khác nhau có giá trị dinh dưỡng khác nhau, nhưng bất kỳ loại nào cũng đều có lợi cho cây trồng của bạn! Hãy tận dụng bất cứ loại gạo nào bạn đang có.”

Thật vui là trong mỗi căn bếp Việt, nước vo gạo hầu như lúc nào cũng có sẵn. Từ lâu, người Việt đã biết tận dụng nước vo gạo để tưới cây, chăm sóc sắc đẹp, thậm chí cả làm sạch nhà cửa.

Lý do nước vo gạo tốt cho cây trồng là nó giúp kích thích sự phát triển của rễ và cải thiện sức khỏe của đất. Nó cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng trong nhà một cách nhẹ nhàng mà không cần dùng đến phân bón hóa học hay tổng hợp.

Cách dùng nước vo gạo để bón cho lan ý và lan

Hãy bắt đầu bằng cách giữ lại phần nước còn dư sau khi nấu cơm. Đảm bảo nước không chứa muối hoặc bất kỳ loại gia vị nào.

Để nước nguội trước khi đổ vào lọ có nắp đậy. Nước này có thể được giữ ở nhiệt độ phòng trong tối đa năm ngày.

Khi tưới cây trồng trong nhà, hãy pha một phần nước vo gạo với ba phần nước máy.

Việc pha loãng nước vo gạo là rất quan trọng do hàm lượng dinh dưỡng cao của nó. Nếu tưới cho cây ở dạng đậm đặc, các chất dinh dưỡng có thể quá mạnh và có khả năng gây hại cho rễ.

Luôn pha loãng nước vo gạo trước khi tưới cây để đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Hãy tưới cho lan hoặc lan ý của bạn bằng hỗn hợp nước vo gạo này bốn tuần một lần trong suốt mùa xuân và mùa hè để giúp cây được “tiếp sức”.

Với loại phân bón bổ sung đơn giản này, cây trồng của bạn nhiều khả năng sẽ phát triển khỏe mạnh hơn, cứng cáp hơn và cho ra nhiều hoa hơn.

