Cây lan ý "rất thích" vị trí này trong nhà, đặt đúng thì cây sẽ ra hoa liên tục

Sự thất vọng phổ biến nhất của những người làm vườn là khi họ có một cây lan ý xanh tốt, um tùm, nhưng lại cứng đầu không chịu khoe những bông hoa trắng thanh lịch. Bạn thấy những cây tuyệt đẹp này phát triển mạnh trong các cửa hàng, khoe những mo hoa trắng rực rỡ, nhưng cây ở nhà bạn thì không. Tuy nhiên, mọi chuyện không phức tạp như bạn nghĩ, và cây của bạn cũng không bị hỏng. Thường thì chỉ cần một vài điều chỉnh đơn giản là đủ để “dụ” những bông hoa xinh đẹp đó lộ diện.

Nếu bạn chỉ ghi nhớ một lời khuyên về cách chăm sóc lan ý, thì hãy nhớ rằng “ánh sáng là lý do số một khiến lan ý không ra hoa”, theo các chuyên gia tại Gardening Soul. Mặc dù chúng nổi tiếng là “cây trồng trong nhà chịu được ánh sáng yếu”, nhưng chúng chỉ chịu được ánh sáng yếu chứ không phát triển mạnh hay ra hoa trong điều kiện đó.

Các chuyên gia làm vườn giải thích: “Ánh sáng là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc lan ý ra hoa – và cũng là yếu tố bị hiểu lầm nhiều nhất.”

“Lan ý thường được gắn nhãn là ‘cây ưa ánh sáng yếu’. Dù chúng chịu được ánh sáng yếu, nhưng chúng không ra hoa tốt trong điều kiện đó.”

Khi lan ý được đặt ở những vị trí thiếu ánh sáng, lá của chúng vẫn sống, nhưng sự sinh trưởng và quá trình tạo hoa sẽ “dừng lại”.

Vị trí tốt nhất để đặt cây lan ý

Để có “hoa nở liên tục”, lan ý cần ánh sáng mạnh nhưng gián tiếp, vì vậy cách bố trí lý tưởng cho những cây này là đặt chúng “gần cửa sổ hướng đông”.

Vị trí tốt nhất cho cây lan ý là gần cửa sổ hướng đông.

Nếu chúng ở gần cửa sổ hướng nam, hãy đảm bảo đặt lùi vào trong vài chục cm và lắp rèm mỏng.

Về cơ bản, lan ý cần được đặt trong một “căn phòng sáng, có ánh sáng tự nhiên hầu hết trong ngày”.

Ánh nắng trực tiếp có thể làm cháy lá, nhưng ánh sáng mạnh gián tiếp sẽ “tăng đáng kể khả năng ra hoa lặp đi lặp lại của cây”.

Các chuyên gia khẳng định: “Nếu cây lan ý của bạn đã không ra hoa trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, thì chỉ riêng việc cải thiện ánh sáng thường cũng đủ để giải quyết vấn đề.”

Tuy nhiên, nếu cây nhận quá nhiều ánh sáng trực tiếp, điều đó sẽ khiến chúng xuất hiện lá vàng, mép hoặc đầu lá nâu và giòn, và những bông hoa (nếu có) mọc ra sẽ có màu ngả xanh.

Ngoài ra, khi chăm sóc lan ý, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau để tăng khả năng ra hoa của cây:

- Tưới nước:

+ Tưới khi đất trên bề mặt đã khô, khoảng 1 lần/tuần hoặc 3-4 lần/tuần tùy môi trường.

+ Dấu hiệu thiếu nước: Lá rũ xuống.

+ Tránh tưới trực tiếp lên lá và hoa, nên tưới vào gốc.

+ Phun sương lên lá trong mùa hè để tăng độ ẩm.

- Bón phân:

+ Bón phân hữu cơ (như phân trùn quế) hoặc NPK pha loãng (đạm, lân, kali) vào mùa xuân và mùa hè (mùa sinh trưởng).

+ Bón khoảng 1 lần/tháng, tránh bón quá nhiều gây sốc.

+ Có thể dùng nước vo gạo để tưới, giúp hoa bền và đẹp.