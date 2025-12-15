Câu chuyện kể từ tuyến đầu “sinh – tử”

“BÁC SĨ CÒN SỨC, NHƯNG BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ CHỖ NẰM”

PGS. TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhớ lại: “Trước đây, áp lực y tế tại bệnh viện rất lớn, số lượng bệnh nhân cấp cứu, đột quỵ quá đông, có thời điểm 2–3 người bệnh chung một giường. Nhiều khi bác sĩ vẫn còn sức để cứu bệnh nhân, nhưng bệnh nhân lại không có chỗ nằm. Tôi nhận được không ít tin nhắn từ người nhà bệnh nhân rằng, bệnh nhân nặng như vậy, nằm ghép sao điều trị tốt được? Điều này phản ánh thực trạng áp lực quá tải và nhu cầu cấp bách về không gian, trang thiết bị, nhân lực tại các ‘điểm nóng’ cấp cứu”.

Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối tiếp nhận các ca bệnh nặng, nên luôn chịu áp lực lớn về số lượng bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Cấp cứu A9 tiếp nhận khoảng 250 - 300 ca, trong đó 70% là nặng đến rất nặng. Trung tâm Đột quỵ đón 40 - 60 bệnh nhân/ngày, và con số này tăng theo từng năm.

Trước đây, ở hai “điểm nóng” này, ngoài nỗi lo thắt lòng cho sức khoẻ người thân, còn là nỗi thấp thỏm về những điều tưởng như bé mọn nhưng lại vô cùng quan trọng ở tuyến đầu sinh tử, như liệu người nhà mình có phải nằm ghép, hay nằm ngoài hành lang không, khi công suất giường sử dụng luôn từ 150% - 200%.

"Trung tâm Cấp cứu A9 có hơn 200 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ. Áp lực của chúng tôi khá lớn, bởi đây là nơi ban đầu có tác động ngay với người bệnh và gia đình. Trung tâm chúng tôi quá tải quanh năm. Ngày thường cũng như chủ nhật và ngày lễ, bác sĩ, điều dưỡng trực tại Trung tâm vẫn như nhau (trừ chiều 30 và Mùng 1 Tết), công suất giường bệnh luôn luôn sử dụng ở mức 150-200%"- PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho hay.

Ở đây các giáo sư, chuyên gia, các thầy thuốc không chỉ làm nhiệm vụ giành giật, mang lại sự sống cho người bệnh mà còn đảm nhiệm chức năng là tuyến kỹ thuật cao nhất, có vai trò trong chỉ đạo tuyến, hình mẫu phát triển chuyên ngành cấp cứu, hợp tác chuyên môn...

Với công trình cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm đột quỵ, hiện hai trung tâm được trang bị nhiều thiết bị y tế, cơ sở vật chất hiện đại, phòng bệnh đẹp, tiện nghi "như khách sạn". Theo chuyên gia này, hai trung tâm được khánh thành đưa vào sử dụng, không chỉ mang lại lợi ích cho người bệnh, mà còn cho chính nhân viên y tế, khi giảm được áp lực do sự quá tải, chật chội gây ra.

“NỚI LỎNG CHIẾC ÁO CHẬT” ĐỂ THÊM NHIỀU NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC CỨU CHỮA

Đúng vào thời điểm cần mở rộng không gian và cải tạo cơ sở vật chất, Bệnh viện Bạch Mai đã nhận được sự đồng hành từ Tập đoàn GELEX trong một dự án xã hội đầy ý nghĩa: “GELEX Nhân Ái - Cải tạo Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai”.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX cho biết: “Bệnh viện Bạch Mai, dù nằm ngay trung tâm Hà Nội, lại là “điểm nóng” về điều trị. Để cứu chữa được thêm nhiều người, không chỉ là trái tim nhiệt huyết của các y bác sỹ, mà còn là thiết bị, công nghệ và điều kiện tốt hơn.”

Dự án Cải tạo Trung tâm cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai được được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (09/2023 - 05/2024), Tập đoàn GELEX tài trợ toàn bộ kinh phí cải tạo Trung tâm Đột quỵ. Công trình được xây mới và mở rộng 3 tầng với tổng diện tích gần 300 m², bổ sung 10 giường bệnh hiện đại, giúp mở rộng quy mô tiếp nhận và điều trị bệnh nhân đột quỵ. Giai đoạn 2 (08/2024 - 10/2024) GELEX tiếp tục tài trợ cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và mở rộng hạ tầng Trung tâm Đột quỵ, với tổng diện tích hơn 8.000 m².

Trong đó, khu vực Trung tâm A9 chiếm khoảng 6.000 m², gồm 20 phòng bệnh, các khu chức năng và hệ thống thiết bị kỹ thuật đồng bộ: chiếu sáng, thông gió, thang máy, phòng hồi sức, phòng bệnh, hành lang…

Trước khi bắt tay vào dự án, Ban quản lý Dự án của Tập đoàn GELEX đã khảo sát thực tế, lắng nghe nhu cầu của bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ, từ đó triển khai cải tạo không gian khám chữa bệnh, nâng cấp phòng bệnh. Quá trình trao đổi diễn ra rất nhanh, vì tất cả đều nhận thức được tính cấp thiết của dự án.

Không gian Trung tâm Đột quỵ sau khi được cải tạo.

Theo bà Nhung, dự án này không chỉ đơn thuần mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Khi thực hiện dự án, GELEX cũng mong muốn tạo ra không gian tốt nhất để bác sĩ làm việc. Bởi thế, ngay cả những chi tiết nhỏ trong cải tạo cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng như: hành lang, khuôn viên tiểu cảnh, cây xanh phía sau phòng bệnh được bố trí để người nhà bệnh nhân có thể đi lại, thư giãn, tái tạo sức lực trong quá trình chăm sóc bệnh nhân đột quỵ kéo dài. Các bác sĩ cũng có không gian nghỉ ngơi tốt hơn, giảm stress, từ đó làm việc hiệu quả hơn.

“Thời gian vàng trong đột quỵ, cấp cứu luôn rất ngắn ngủi, và đội ngũ bác sĩ phải làm việc liên tục trong môi trường áp lực cực cao. Các ca cấp cứu nối tiếp nhau lấy đi rất nhiều sức lực của họ. Một môi trường hiện đại, tiện nghi sẽ giúp giảm bớt áp lực từ tình trạng quá tải, đồng thời tạo điều kiện để các y bác sỹ thực hiện các kỹ thuật cấp cứu chuyên sâu hiệu quả hơn.” - bà Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ.

VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NHÂN ÁI VÀ SẺ CHIA

Với tinh thần chủ động đồng hành, GELEX huy động nguồn lực của doanh nghiệp, làm việc tập trung, quyết liệt, trách nhiệm để dự án được hoàn thành nhanh nhất có thể. “Chúng tôi đã triển khai nhanh, gọn, hiệu quả, như chính mình đang trong cuộc chạy đua gấp gáp để giành lại sự sống cho người bệnh. Vì chúng tôi hiểu rằng, chỉ cần có thêm một không gian điều trị tốt hơn, sớm một ngày, sẽ có thêm nhiều bệnh nhân có cơ hội sống và phục hồi”, bà Nhung nhấn mạnh.

Dự án được triển khai khẩn trương để đảm bảo chất lượng vừa đáp ứng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng. Hiệu quả thể hiện rất rõ ràng: số lượng bệnh nhân được cứu chữa tăng lên. Theo ước tính, Trung tâm Đột quỵ mở rộng giúp tăng thêm khoảng 3.600 lượt bệnh nhân được tiếp nhận cấp cứu, điều trị mỗi năm. Trong khi đó, Trung tâm Cấp cứu A9 sau cải tạo cũng có thể tiếp nhận thêm hàng nghìn ca cấp cứu mỗi năm, rút ngắn thời gian chờ và nâng cao chất lượng điều trị.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, việc bổ sung thêm 10 giường bệnh tại Trung tâm Đột quỵ đã góp phần rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng cấp cứu và điều trị – nơi mà “thời gian chính là vàng”. Trước đây, có những đêm bác sĩ dốc hết sức nhưng vẫn không biết bố trí bệnh nhân ở đâu, nhiều lúc phải ghép 3 người trên một giường. Nay, với 10 giường mới, các bác sĩ có thể yên tâm hơn trong điều trị, đồng thời mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn.

“Chúng tôi trân trọng cảm ơn Tập đoàn GELEX và toàn thể cán bộ, nhân viên đã ‘nhường cơm sẻ áo’, đồng hành cùng bệnh viện và bệnh nhân.”, ông Cơ chia sẻ.

Công trình cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ đánh dấu một bước tiến quan trọng, thể hiện nỗ lực của Bệnh viện Bạch Mai trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Sau 5 năm ra đời, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã khẳng định được được tầm vóc trong chuyên ngành này tại Việt Nam và cả thế giới. PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Ngày 24/7/2025, Trung tâm chính thức được công nhận là trung tâm đột quỵ đầu tiên của Đông Nam Á và được Thủ tướng tặng Bằng khen ghi nhận đóng góp đặc biệt trong cứu chữa và đào tạo chuyên môn”.

Hiện Trung tâm đang triển khai nhiều dự án trong đó có dự án AI: trợ lý AI trong cấp cứu và điều trị đột quỵ, cùng chatbot AI cung cấp hướng dẫn sơ cứu và thông tin cho bác sĩ ngoài chuyên ngành cũng như người dân. Ngoài ra, phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm do Bệnh viện phát triển cũng đang được mở rộng trên toàn quốc, hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính và làm nền tảng cho các nhóm bệnh khác.

“Với tôi, điều gặt hái được lớn nhất, chính là sự hồi phục của người bệnh đột quỵ, tỷ lệ bệnh nhân sống và hồi phục sau đột quỵ rất cao, là lứa bác sĩ trẻ sẵn sàng lăn xả vì người bệnh, là những cộng sự ở các tuyến luôn trao đổi nghiệp vụ để có được chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh. Đó còn là niềm tin từ lãnh đạo bệnh viện và các chuyên gia từ các trung tâm đột quỵ lớn trên thế giới luôn sẵn sàng giúp đỡ, cổ vũ tôi tiếp tục đi trên con đường này.", PGS Tôn chia sẻ.

Rất nhiều bệnh nhân đột quỵ nguy kịch được cứu sống kỳ diệu. Đây không chỉ là thành quả của y học hiện đại mà còn là minh chứng cho sự phối hợp nhân văn giữa bệnh viện, doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Hồng Nhung, trong một xã hội đang vận động không ngừng, vai trò của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc tạo ra của cải, mà còn ở khả năng kết nối các nguồn lực để nuôi dưỡng sự sống và giá trị con người. Với GELEX, dự án cải tạo Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Cấp cứu A9 không bắt đầu từ câu hỏi “đóng góp bao nhiêu”, mà từ suy nghĩ: doanh nghiệp có thể đóng góp được gì cho quá trình kiến tạo tương lai của đắt nước và hạnh phúc chung của cộng đồng.

Lễ khành thành công trình cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai.

Việc đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai ở dự án này không chỉ là một hoạt động nhân ái, mà là cách Tập đoàn GELEX thực hiện vai trò kết nối của mình trong xã hội. Khi doanh nghiệp góp phần cải thiện không gian điều trị, trang thiết bị và điều kiện làm việc, các bác sĩ có thêm năng lượng và thời gian để tập trung vào điều cốt lõi nhất: chữa bệnh cứu người.

Ở đó, GELEX trở thành chiếc cầu nối thầm lặng giữa nguồn lực xã hội và những bàn tay đang ngày đêm giữ lại sự sống. Từ góc nhìn đó, đầu tư cho y tế không phải là hành động bên lề hoạt động kinh doanh, mà là một phần của tư duy phát triển có trách nhiệm.

Khi GELEX đầu tư cho cộng đồng một cách nghiêm túc, bền bỉ và dài hạn, tinh thần sẻ chia sẽ vượt ra khỏi phạm vi của một dự án cụ thể, hình thành một hệ giá trị chung, đủ sức lan tỏa và tạo động lực để nhiều chủ thể khác cùng tham gia.

Bà Nhung chia sẻ: “Chúng tôi kết nối cộng đồng không chỉ bằng nguồn lực, mà bằng niềm tin vào sự nhân ái, sẻ chia và bằng hành động thiết thực. Đó cũng là cách để mỗi người GELEX chúng tôi được sống một cuộc đời ý nghĩa hơn”.

Triết lý ấy nhất quán với con đường mà GELEX theo đuổi: Giá trị được tạo ra trong hoạt động kinh doanh không khép kín trong doanh nghiệp, mà được trao cho xã hội; và khi xã hội trở nên tốt đẹp hơn, an toàn hơn, chính những con người làm việc trong doanh nghiệp cũng được bảo vệ và nuôi dưỡng. Đó là cách giá trị quay trở lại - không phải như sự hoàn trả, mà như một quy luật tự nhiên của phát triển bền vững.

Trong những nỗ lực bền bỉ của Dự án GELEX Nhân ái, năm 2024, Tập đoàn GELEX tài trợ gần 120 tỷ đồng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Hà Nội cơ sở 2; Năm 2025, GELEX tài trợ trang thiết bị y tế và hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa phòng bệnh cho các cơ sở y tế tại tỉnh Nghệ An với tổng giá trị khoảng 3,3 tỷ đồng, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải cho hệ thống y tế địa phương. Doanh nghiệp cũng trao học bổng, tặng thư viện sách và hỗ trợ an sinh, giáo dục cho trẻ em khó khăn nhiều địa phương; GELEX và các đơn vị thành viên trong hệ thống chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả sau thiên tai bão lũ tại các tỉnh Thái Nguyên, Đắc Lắk, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai…

