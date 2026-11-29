"Nếu ngày hôm ấy tôi vội vàng xả nước mà không nhìn vào thứ bên trong bồn cầu, có lẽ bệnh suy thận của con đã bị phát hiện muộn và tôi hối hận mãi về sau", mẹ cậu bé kể lại.

Tiểu Dũng (tên đã thay đổi), hiện đã 14 tuổi, sống tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Khoảng 5 - 6 năm trước, khi còn học lớp 3, em có lần đi vệ sinh xong nhưng quên xả nước. Người mẹ vô tình nhìn vào bồn cầu khi dọn dẹp và nhận thấy nước tiểu có lớp bọt dày, lâu tan.

Bà lập tức hỏi con trai nhỏ tình trạng này xuất hiện từ bao giờ. Tiểu Dũng nhớ lại rằng hiện tượng đã kéo dài khoảng 1 - 2 tháng và ngây ngô nói với mẹ. Nỗi lo càng lớn khi người mẹ biết bản thân và con trai lớn cũng đang mắc bệnh thận. Ngay sáng hôm sau, bà xin cho con nghỉ học để đưa đến bệnh viện.

Ảnh minh họa

Xét nghiệm cho thấy Tiểu Dũng có cả tiểu máu và protein niệu. Sau điều trị, em được xuất viện. Nhưng khoảng một năm sau, nước tiểu nhiều bọt lại xuất hiện. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán em mắc viêm thận mạn. Từ đó, cậu bé phải uống thuốc đều đặn, hạn chế nhiều loại thực phẩm và một số hoạt động thể chất.

Bí mật gia đình liên quan tới bệnh suy thận

Theo tường thuật của Tiền Giang Vãn Báo (Trung Quốc), tình trạng của hai anh em tiếp tục diễn biến đáng lo. Chỉ số creatinine máu của người anh tăng từ hơn 280 lên trên 550 μmol/L trong khoảng một năm. Bác sĩ xác định chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng, tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối. Khi ấy, người anh mới 15 tuổi và phải đối diện với lựa chọn ghép thận hoặc lọc máu lâu dài.

Khi tiếp nhận gia đình, bác sĩ Ngô Kiến Vĩnh tại Bệnh viện số 1 Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) nghi ngờ có bệnh lý di truyền. Kết quả xét nghiệm gen xác nhận cả hai anh em mắc hội chứng Alport thể liên kết nhiễm sắc thể X.

Sau thời gian chờ đợi nguồn tạng hiến, hai anh em lần lượt được ghép thận. Trong khi đó, người mẹ vẫn phải duy trì thẩm phân phúc mạc và chờ nguồn thận phù hợp. Đáng chú ý, tất cả các phương tiện truyền thông Trưng Quốc đều xác nhận kết quả xét nghiệm gen Alport ở hai người con, không công bố kết quả xét nghiệm tương tự của người mẹ.

Ảnh minh họa

Hiện Tiểu Dũng đã 14 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào trung học phổ thông. Trước khi được ghép thận, suốt khoảng 2 năm, cuộc sống của cậu bé gần như bị đảo lộn bởi căn bệnh. Em phải uống thuốc mỗi ngày, kiêng nhiều loại thực phẩm, ngay cả trái cây yêu thích cũng không được ăn tùy thích. Những hoạt động thể thao vốn quen thuộc ở tuổi thiếu niên cũng phải hạn chế. Sau khi lần lượt được ghép thận, hai anh em có cơ hội tiếp tục việc học và từng bước thay đổi cuộc sống.

Nước tiểu nhiều bọt lâu tan: Dấu hiệu cảnh báo suy thận không nên bỏ qua

Bác sĩ Ngô Kiến Vĩnh nói trên Sohu rằng, một ít bọt lớn xuất hiện khi dòng nước tiểu mạnh rồi nhanh chóng tan thường không đáng lo. Nhưng nếu nước tiểu thường xuyên có nhiều lớp bọt nhỏ, dày và tồn tại lâu, đây có thể là dấu hiệu protein niệu, tức tình trạng protein bị rò rỉ qua thận vào nước tiểu.

Bình thường, cầu thận hoạt động như một bộ lọc, giữ lại phần lớn protein trong máu. Khi màng lọc bị tổn thương, protein, đặc biệt là albumin, có thể lọt vào nước tiểu. Các phân tử này có đặc tính hoạt động bề mặt, góp phần làm bọt hình thành và tồn tại lâu hơn.

Vì vậy, nước tiểu nhiều bọt kéo dài là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy khi có protein niệu. Đây cũng là biểu hiện đáng chú ý ở người mắc hội chứng Alport. Tuy nhiên, không phải cứ thấy bọt là mắc bệnh thận. Dòng tiểu mạnh, nước tiểu cô đặc do thiếu nước hoặc một số vấn đề đường tiết niệu cũng có thể tạo bọt.

Điều quan trọng là nếu hiện tượng lặp lại thường xuyên, kéo dài trên 2 tuần hoặc đi kèm tiểu máu, phù và huyết áp tăng, người bệnh nên đi khám sớm, thay vì chờ đến khi cơ thể xuất hiện những biểu hiện nghiêm trọng hơn. Hãy xem đây là dấu hiệu cảnh báo quan trọng để thăm khám sâu hơn.

Muốn phát hiện bệnh, cần làm những xét nghiệm nào?

Khi nước tiểu thường xuyên có bọt, đặc biệt nếu gia đình có người mắc bệnh thận, việc kiểm tra sớm rất quan trọng. Bác sĩ thường chỉ định xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu để tìm hồng cầu và protein. Xét nghiệm tỷ lệ albumin/creatinine hoặc protein/creatinine trong nước tiểu giúp xác định mức độ rò rỉ protein.

Bên cạnh đó, xét nghiệm máu đo creatinine, tính mức lọc cầu thận (eGFR) và đo huyết áp giúp đánh giá chức năng thận. Nếu nghi ngờ bệnh di truyền, xét nghiệm gen COL4A3, COL4A4 và COL4A5 có thể giúp xác định hội chứng Alport. Kiểm tra thính lực và mắt cũng cần thiết để phát hiện những tổn thương ngoài thận.

Ảnh minh họa

Hiện chưa có cách loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân di truyền của Alport, nhưng điều trị sớm bằng thuốc bảo vệ thận, kiểm soát protein niệu và huyết áp có thể làm chậm bệnh tiến triển. Khi thận suy đến giai đoạn cuối, lọc máu hoặc ghép thận có thể trở thành lựa chọn cần thiết.

Một lớp bọt trong bồn cầu không đủ để kết luận mắc bệnh, nhưng nước tiểu nhiều bọt dai dẳng là tín hiệu cảnh báo đáng để đi khám. Đặc biệt, những gia đình có tiền sử bệnh thận càng không nên bỏ qua dấu hiệu này.

Tại sao hội chứng Alport gây suy thận? Hội chứng Alport là một bệnh di truyền hiếm gặp, chủ yếu gây tổn thương thận, đồng thời có thể ảnh hưởng đến thính lực và thị lực. Bệnh xuất phát từ bất thường ở các gene COL4A3, COL4A4 hoặc COL4A5, lsf những gene chịu trách nhiệm tạo collagen type IV, một loại protein giúp cấu tạo và duy trì lớp màng lọc của thận. Có thể hình dung cầu thận như một chiếc lưới lọc máu rất tinh vi. Collagen type IV giúp giữ cho chiếc lưới này bền chắc, ngăn các thành phần cần thiết trong máu thoát ra ngoài. Khi collagen bị khiếm khuyết do đột biến gene, màng lọc trở nên bất thường, khiến hồng cầu và protein lọt vào nước tiểu. Đây là lý do người bệnh thường có biểu hiện tiểu máu, protein niệu từ sớm. Tổn thương kéo dài khiến thận hình thành mô sẹo, mất dần khả năng lọc chất thải và có thể tiến triển thành suy thận. Bệnh còn có thể gây giảm thính lực do tổn thương tai trong, đặc biệt là khả năng nghe âm thanh tần số cao. Một số người xuất hiện bất thường ở thủy tinh thể hoặc võng mạc. Đáng chú ý, thể bệnh liên kết nhiễm sắc thể X thường diễn biến nặng hơn ở nam giới, khiến các bé trai có nguy cơ suy thận sớm hơn nữ giới.

Nguồn và ảnh: Sohu, China News