Đến giờ, gương mặt thật của cậu bé vẫn là ẩn số.

Năm 2019, bức ảnh do một ông bố Nhật Bản chia sẻ trên mạng xã hội X (Twitter) đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới nhờ sự hồn nhiên và trí tưởng tượng đáng yêu của con trai mình.

Trong bức ảnh, cậu bé tham gia trò chơi trốn tìm tại một công viên có trồng nhiều hoa tulip. Thay vì tìm một chỗ khuất để ẩn nấp, cậu lại ngồi xổm giữa luống hoa, giơ hai tay lên đầu như hai cánh hoa với suy nghĩ rằng mình đã trở thành một bông tulip và sẽ không ai phát hiện.

Ảnh: X@zoukeijyoshi

Khoảnh khắc ngộ nghĩnh ấy khiến cộng đồng mạng bật cười bởi cách suy nghĩ rất "trẻ con" nhưng cũng vô cùng sáng tạo. Người bố cho biết con trai luôn được người lớn quan sát trong suốt quá trình vui chơi nên hoàn toàn an toàn. Sau này, khi nhớ lại bức ảnh nổi tiếng của mình, cậu bé còn từng nói rằng ước gì trên người mình cũng có thể nở ra một bông hoa.

Suốt nhiều năm sau đó, gia đình gần như không chia sẻ thêm thông tin cá nhân hay lộ mặt của cậu bé nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Điều này cũng khiến nhiều người tò mò không biết "bông hoa tulip nhí" năm nào giờ đã lớn ra sao.

Bức ảnh gần nhất người bố đăng tải về cậu bé trên tài khoản X là vào năm 2024. Trong ảnh, cậu bé xuất hiện trong bộ trang phục siêu anh hùng do chính gia đình tự chuẩn bị, với chiếc mặt nạ và phần giáp làm từ bìa carton, tay cầm một thanh kiếm màu xanh. Kèm theo đó, người bố viết:

"Đây là 'anh hùng địa phương' của gia đình tôi (11 tuổi) đã đến chỗ làm để gọi: 'Đến giờ ăn trưa rồi bố ơi'. Cảm ơn con vì màn thông báo giờ ăn trưa trong bộ trang phục đầy đủ này."

Ảnh: X@zoukeijyoshi

Dù người bố vẫn không công khai khuôn mặt của con, nhiều người cho rằng điều đáng quý nhất là cậu bé vẫn giữ được sự hồn nhiên, trí tưởng tượng phong phú và niềm yêu thích hóa thân thành những nhân vật anh hùng, giống như cách em từng vô tư ngồi giữa luống hoa để "biến thành một bông tulip" nhiều năm trước.

Đến nay, bức ảnh "bé trai hóa thành hoa tulip" vẫn thường xuyên được chia sẻ lại trên mạng xã hội như một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất về tuổi thơ. Sự ngây thơ, trí tưởng tượng phong phú cùng cách nhìn thế giới rất riêng của trẻ nhỏ tiếp tục khiến nhiều người mỉm cười mỗi khi nhìn lại bức ảnh nổi tiếng này.