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Cậu bé 13 tuổi quê Phú Thọ giành Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc Yoshine

Như Mây (ảnh nhân vật cung cấp)
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Chỉ ít ngày sau khi góp mặt tại vòng chung kết Ca sĩ nhí toàn quốc 2026, Đinh Tiến Phúc (nghệ danh Bop Vocal) tiếp tục ghi thêm dấu ấn khi xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Liên hoan âm nhạc Yoshine 2026, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng tổ chức ngày 22/7.

Trong phần dự thi tại Liên hoan âm nhạc Yoshine 2026, Đinh Tiến Phúc mang đến phiên bản mới của ca khúc "Thư pháp" với cách dàn dựng mang hơi thở đương đại. Bản phối kết hợp giữa âm hưởng dân gian và chất liệu EDM tạo nên màu sắc vừa truyền thống vừa hiện đại.

Cậu bé 13 tuổi quê Phú Thọ giành Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc Yoshine - Ảnh 1.

Đinh Tiến Phúc giành Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc Yoshine.

Đặc biệt, ê-kíp đã bổ sung một đoạn rap được viết riêng cho Tiến Phúc, góp phần làm nổi bật tinh thần trẻ trung, sự tự tin và khả năng tiếp cận nhiều phong cách âm nhạc của cậu bé. Theo giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang, định hướng này nhằm giúp Tiến Phúc làm mới các tác phẩm quen thuộc bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, qua đó đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được hồn cốt của ca khúc gốc.

Trước đó, tại cuộc thi Ca sĩ nhí toàn quốc diễn ra tối 19/7 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Tiến Phúc là một trong 15 thí sinh xuất sắc góp mặt ở vòng chung kết. Giọng hát giàu nội lực, phong cách biểu diễn tự tin cùng sự đầu tư nghiêm túc trong phần dàn dựng đã giúp cậu bé để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Tại đêm chung kết, Tiến Phúc lựa chọn liên khúc "Linh thiêng Việt Nam" – "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" – "Một vòng Việt Nam", được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về hành trình của dân tộc Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Tiết mục được làm mới bằng bản phối mang hơi thở hiện đại, kết hợp những đoạn rap nhằm tăng tính kể chuyện nhưng vẫn giữ được tinh thần của các ca khúc gốc.

Cậu bé 13 tuổi quê Phú Thọ giành Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc Yoshine - Ảnh 2.

Đinh Tiến Phúc sinh năm 2013, hiện là học sinh Trường THCS Yên Lương (Phú Thọ). Dù còn nhỏ tuổi, em đã sớm bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc và được gia đình định hướng theo con đường học thanh nhạc bài bản. Trong nhiều năm qua, mẹ của Tiến Phúc đều đặn đưa con từ Phú Thọ xuống Hà Nội mỗi tuần để theo học cùng giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang, với quãng đường di chuyển khoảng 90 km mỗi chiều.

Bên cạnh các sân khấu biểu diễn, Đinh Tiến Phúc cũng là gương mặt được nhiều khán giả trẻ biết đến trên nền tảng TikTok với hàng loạt video cover đạt lượng tương tác cao. Nhiều bản thể hiện của em như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Lạc trôi", "Yêu ai để không phải khóc"... đã thu hút từ hàng triệu đến nhiều triệu lượt xem và nhiều lần xuất hiện trên xu hướng.

Đáng chú ý, bản cover "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai " của Tiến Phúc từng lọt Top 20 cuộc thi cover ca khúc do đơn vị phát hành tổ chức. Phần thể hiện của em được ca sĩ Tùng Dương nhận xét là giàu cảm xúc và giàu năng lượng. Sau cuộc thi, Tiến Phúc được Ban tổ chức gửi cúp ghi nhận thành tích về gia đình.

Cậu bé 13 tuổi quê Phú Thọ giành Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc Yoshine - Ảnh 3.

Đinh Tiến Phúc còn nhỏ tuổi nhưng đã giành được nhiều giải thưởng.

Theo giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang, điều đáng quý ở Tiến Phúc không chỉ nằm ở chất giọng mà còn ở tinh thần học tập nghiêm túc và niềm đam mê âm nhạc.

"Tiến Phúc có chất giọng sáng, nội lực, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Điều tôi đánh giá cao nhất là tinh thần kỷ luật và sự chủ động trong quá trình học tập. Mỗi khi nói đến âm nhạc, em luôn rất tập trung và sẵn sàng dành nhiều thời gian để tìm hiểu, luyện tập", giảng viên Nguyễn Đức Quang chia sẻ.

Theo ê-kíp, dù đã có nhiều video đạt triệu lượt xem trên mạng xã hội, gia đình vẫn lựa chọn cho Tiến Phúc theo học thanh nhạc bài bản và tham gia các sân chơi chuyên nghiệp. Việc góp mặt trong Top 15 Ca sĩ nhí toàn quốc và tiếp tục giành Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc Yoshine 2026 được xem là những cột mốc đầu tiên trên hành trình phát triển từ một gương mặt được yêu mến trên nền tảng số đến một ca sĩ trẻ được đào tạo chuyên nghiệp.

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Tags

sao Việt

Huy chương Vàng

âm nhạc

Nguyễn Đức Quang

Đinh Tiến Phúc

quê Phú Thọ

Liên hoan âm nhạc Yoshine

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