Cắt sóng cảnh phim Việt giờ vàng bị hàng triệu người phản đối

Trước sự phẫn nộ của khán giả, bộ phim đã có sự điều chỉnh vào phút cuối.

Sau khi preview tập 33 và cũng là tập cuối lên sóng, khán giả của bộ phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn đã đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ. Lý do là bởi clip đã hé lộ cái kết đẹp khi để người thứ ba được hạnh phúc bên người đàn ông mà mình cướp từ người khác. Đoạn preview ngay sau khi lên sóng đã thu hút tới hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, tất cả đều không hài lòng với một cái kết như vậy.

Phân cảnh được cho là cái kết đẹp của Sinh (Tiến Lộc) và Trang (Thanh Tâm)

Tuy nhiên, khi tập cuối chính thức lên sóng vào tối 29/7, phân cảnh gây ức chế đã bị cắt bỏ. Theo mạch truyện được tiết lộ, nhân vật Dương sau khi nghe chỉ dẫn từ vợ cũ là Diệu (Quỳnh Châu) đã quyết định lên đường tìm đến nhà của Trang - người mà anh từng ngoại tình và đang có khả năng mang thai giọt máu của anh. Cặp đôi này có màn hội ngộ nhiều cảm xúc sau khoảng thời gian xa cách. Vừa nhìn thấy Dương, Trang không giấu được sự bất ngờ và hỏi: "Sao anh tìm thấy em?" . Mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, Dương lập tức tiến tới và ôm chầm lấy người tình vào lòng.

Song, khi tập phim chính thức được phát sóng, phân đoạn giữa Dương và Trang chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau trong im lặng. Cảnh Dương ôm Trang đã bị cắt sóng mà chuyển sang phân cảnh tiếp theo của Diệu.

Cái ôm gặp lại đã bị cắt sóng

Với kết thúc chính thức này, dù mạch phim bị can thiệp, để lại cái kết dang dở cho Dương và Trang nhưng đây lại là một quyết định hợp lý và kịp thời từ phía ê-kíp. Bởi lẽ, nếu nhà đài giữ nguyên cái kết cũ như trong preview, bộ phim chắc chắn sẽ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề vì đã "tẩy trắng" cho những người phá hoại hạnh phúc gia đình.

Việc bỏ ngỏ hoàn toàn tương lai giữa Dương và Trang, không có một cái ôm đoàn tụ hay lời hứa hẹn cụ thể, được xem là một lựa chọn để xoa dịu dư luận. Cái kết mở này tạo ra một ranh giới an toàn cho bộ phim, giúp người xem tự ngầm hiểu rằng những sai lầm trong quá khứ không dễ xóa nhòa bằng một cái ôm, cũng như không khẳng định khả năng hai người sẽ quay về bên nhau. Đây là một điểm dừng vừa vặn, không quá sa đà vào việc lãng mạn hóa mối quan hệ ngoài luồng, đồng thời trả lại sự tập trung cần thiết cho các nhân vật chính diện của phim.

Cảnh phim của Sinh và Trang chỉ dừng ở việc nhìn thấy nhau

Diễn biến tập 33 còn nói về việc Diệu đã đưa ra một quyết định bất ngờ khi nộp đơn từ chức tại công ty. Cô nhận ra bản thân từng muốn vực dậy doanh nghiệp chỉ vì tính hiếu thắng chứ không thực sự đam mê. Biến cố ập đến trên đường về khi Diệu bị gã nhân viên cũ tên Huỳnh bám theo khống chế để tống tiền. Đúng lúc nguy cấp, Sinh xuất hiện giải cứu và không may bị Huỳnh đâm trọng thương. Sau khi vượt qua lằn ranh sinh tử trên giường bệnh, cả hai đã thẳng thắn dốc bầu tâm sự và chính thức xác nhận tình cảm dành cho nhau.

Song song với hạnh phúc của cặp đôi chính, các cư dân khác của khu tập thể cũng đón nhận những cái kết trọn vẹn. Tài cầu hôn Nguyệt ấm áp sau biến cố, trong khi Vân sinh con gái, đánh dấu mầm sống mới cho gia đình nhỏ. Phim khép lại bằng bữa tiệc nướng rộn ràng tại sân khu tập thể A1. Dù tương lai nơi đây thay đổi, sự hoài niệm về tình làng nghĩa xóm vẫn lắng đọng qua sự suy tư của các nhân vật thế hệ trước.