Cặp vợ chồng có con sau 13 năm chờ đợi, vỡ òa trong hạnh phúc

Niềm vui khi có con đã khơi dậy tinh thần lạc quan

Chị Nguyễn Thị Thủy (TP.HCM) đã từng mang thai tự nhiên nhưng không giữ được con. Sau đó, chị Thủy chạy chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Chị Thủy vốn là một nhân viên y tế, chồng là lái xe công trình nên thu nhập của hai vợ chồng cũng vừa đủ trang trải cuộc sống. Công việc của chồng chị thường xuyên phải xa nhà nên chị Thủy càng ao ước có một đứa con để thủ thỉ sớm tối.

Lúc ấy, chị Thuỷ sống thu mình, ít tham gia những cuộc vui đông người. Chị sợ những câu hỏi thăm về con cái. Sau khi biết nguyên nhân khó có con là do mình (chị Thủy bị đa nang buồng trứng), chị đã rất đau khổ.

Sau nhiều năm điều trị rất nhiều phương pháp khác nhau, giấc mơ làm cha mẹ vẫn chưa đến. Do kinh tế hạn hẹp, chị chưa thể làm được IVF. Khi biết tới chương trình "Ươm mầm hạnh phúc", chị Thủy đã đăng ký tham gia.

May mắn thay, vợ chồng chị được lựa chọn. Lần kích trứng đầu tiên, chị Thủy chỉ có 3 trứng, tạo được 3 phôi. Chị cảm thấy rất buồn, lo rằng phôi quá ít. Tuy nhiên, sau 14 ngày chuyển phôi, chị thử que thấy hai vạch mờ. Chị và chồng vỡ oà trong hạnh phúc sau 13 năm chờ đợi.

Niềm vui khi có con đã khơi dậy tinh thần lạc quan, giúp vợ chồng chị Thủy giải tỏa được những áp lực tâm lý vốn kìm nén bao lâu nay.

Gia đình chị Thủy (ảnh NVCC)

Chị tự tin hơn khi trò chuyện với những người xung quanh. Ánh mắt chị Thủy rạng rỡ khi được mọi người hỏi han về em bé, về sức khỏe của chị khi mang thai.

Trong suốt thai kỳ, chị Thủy luôn theo dõi sức khoẻ đều đặn. Từ khi có thai, chị Thủy đã xin nghỉ không lương trong vòng 6 tháng để dưỡng thai. Chị Thuỷ đã sinh một bé trai khoẻ mạnh.

"Từ ngày có con, cuộc sống vui hơn"

Một trường hợp khác là vợ chồng chị Trần Thi Út (quê ở Thanh Hóa) vào Đồng Nai lập nghiệp. Cả hai vợ chồng làm công nhân, kinh tế bấp bênh. Một phần vì cuộc sống mưu sinh, thêm áp lực chưa sinh được con khiến những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng ngày một tăng dần.

Sau 4 năm chờ đợi, duyên có con cũng không tới. Sau đó, vợ chồng chị Út đã đi khám và biết được rằng 2 vợ chồng chị không thể có con tự nhiên. Tuy nhiên, gia đình khó khăn nên giấc mơ làm mẹ có thể bị dừng lại với chị Út.

Nhờ hỗ trợ của chương trình, chị Út và anh Lượng làm IVF, đã sinh được hai bé gái đáng yêu, đặt tên là Tôm và Tép. Từ khi có con, không khí gia đình rộn ràng hẳn lên. Hai vợ chồng nỗ lực kiếm tiền để lo cho các con có một cuộc sống đầy đủ hơn.

Anh Lượng chuyển sang công việc làm thuê tự do, nhận thêm công trình để có tiền trang trải cuộc sống. Chị Út trước đây từng theo học sư phạm mầm non nên rất yêu trẻ. Chị Út bắt đầu tìm hiểu về các vấn đề phát triển của trẻ rồi rẽ hướng qua làm chuyên viên can thiệp trẻ đặc biệt.

Gia đình chị Út (ảnh NVCC)

Nhìn lại cuộc sống hiện tại, chị Út thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Vì thế mà chị càng trân quý những gì mình đang có.

Năm 2020, anh chị sinh thêm một bé trai và một bé gái từ phôi trữ, đặt tên là Cua và Cá.

Anh Lượng, chồng chị Út, chia sẻ: "Nhiều lúc đi làm về mệt nhưng thấy mấy anh em chơi đùa với nhau, nghe tụi nó nói chuyện dễ thương quá mình cũng quên hết mệt. Từ ngày có con, những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng cũng ít dần đi, cuộc sống vui hơn khi chỉ có hai vợ chồng".

GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP. HCM – cố vấn cấp cao Bệnh viện Mỹ Đức - cho biết: "Ươm Mầm Hạnh Phúc là chương trình dành riêng cho các cặp vợ chồng đang mong con, khát khao một mái ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Nhiều đôi vợ chồng từng đứng trước bờ vực hôn nhân và chịu nhiều tổn thương vì những định kiến của xã hội khi không sinh được con, cuộc sống của họ đã bước sang một trang mới từ khi tham gia. Đó là động lực để chúng tôi duy trì và mở rộng chương trình qua các năm với hy vọng mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho nhiều gia đình hơn".

Các cặp vợ chồng tham gia chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc 2023 sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí liên quan đến một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi (thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng thể, chi phí chọc hút trứng, tạo phôi-nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi, chuyển phôi đông lạnh).