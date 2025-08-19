Cặp song sinh dính liền nổi tiếng thế giới được cho là đã có em bé: Họ có thể sinh con như thế nào?

Cặp song sinh dính liền nổi tiếng Abby và Brittany Hensel mới đây gây chú ý khi được bắt gặp bế một em bé sơ sinh tại một bãi đậu xe ở Arden Hills hôm 14/8. Hình ảnh này lập tức làm dấy lên đồn đoán rằng họ đã thực hiện lời hứa từng chia sẻ trước đây: “Một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm mẹ.” Trước tin đồn đã có con này, hai chị em chưa lên tiếng chính thức.

Cặp song sinh dính liền đã được bắt gặp bế một em bé sơ sinh (Nguồn: TMZ/Backgrid)

Abby và Brittany sinh năm 1990 với cơ thể đặc biệt: hai đầu, hai trái tim, hai bộ phổi nhưng chung phần thân dưới, bao gồm cả cơ quan sinh sản. Khi mới chào đời, bác sĩ từng dự đoán họ khó qua khỏi đêm đầu tiên, nhưng cả hai đã kiên cường sống sót và dần trở thành hiện tượng truyền thông.

Từ năm 6 tuổi, Abby và Brittany đã xuất hiện trên truyền hình, chia sẻ rằng họ “có thể cảm nhận cảm xúc của người kia nhưng không đọc được suy nghĩ của nhau.” Sau đó, họ còn có riêng một show truyền hình, ghi lại những dấu mốc quan trọng như lễ tốt nghiệp hay hành trình tìm việc. Cặp song sinh hiện là giáo viên dạy toán lớp năm tại một trường tiểu học ở New Brighton, Minnesota.

Năm 2021, Abby kết hôn với Joshua Bowling - một cựu binh Lục quân Mỹ - và trở thành mẹ kế của con gái riêng của anh. Đến tháng 11/2024, hai chị em gây chú ý với video TikTok kèm tiêu đề: “Đã kết hôn và sắp có em bé.” Chính vì vậy, khi bị bắt gặp cùng em bé sơ sinh, tin đồn họ đã có con càng được chú ý.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cả hai luôn khẳng định mong muốn có tình yêu và gia đình. Brittany từng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ là những người mẹ tuyệt vời. Cả thế giới không cần biết chúng tôi đang gặp ai, làm gì và khi nào.”

Abby đã kết hôn vào năm 2021 (Nguồn: abbyandbrittanyhensel/Tiktok)

Song sinh dính liền sinh con thế nào?

Brittany - người bên trái - không cảm nhận được nửa cơ thể phải, còn Abby - người bên phải - cũng không cảm nhận được nửa cơ thể trái. Tuy vậy, các chi của họ vận động nhịp nhàng như thể được điều khiển bởi một người.

Cặp song sinh có hai đầu, hai bộ não, hai tủy sống và hai trái tim, nhưng cùng chung hệ tuần hoàn máu. Điều này khiến mọi hoạt động thường ngày đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, từ mang vác đến di chuyển. Khi thi bằng lái xe, cả hai phải dự thi riêng nhưng cùng thực hành trên một chiếc xe: cả hai cùng điều khiển tay lái, trong khi Abby phụ trách chân phanh và ga.

Về mặt sinh học, vì họ sở hữu một cơ quan sinh sản hoàn chỉnh nên việc thụ thai và sinh con tự nhiên là hoàn toàn có thể. Bên cạnh đó, họ luôn có thể lựa chọn các khả năng khác như nhờ người mang thai hộ hoặc nhận con nuôi.

Abby và Brittany đều đã có bằng lái (Nguồn: XPUS)

Trên thực tế rất ít trường hợp song sinh dính liền sinh con được ghi nhận. Theo một báo cáo năm 2001 của Trung tâm Y tế Atlanta (Mỹ), một cặp chị em song sinh dính liền ở cột sống và xương chậu nhưng có cơ quan sinh dục riêng đã từng trải qua sinh nở. Họ là Josepha và Rosa Blazek, sinh năm 1878. Trong thai kỳ, Rosa bị ốm nghén còn Josepha vẫn có kinh nguyệt bình thường. Đến tháng 4/1910, Rosa sinh một bé trai khỏe mạnh bằng phương pháp sinh thường và em bé được bú sữa mẹ. Tuy nhiên, không có tài liệu y khoa chi tiết về ca sinh này.

Song sinh dính liền vốn là tình trạng vô cùng hiếm gặp: trung bình cứ 40.000 ca sinh đôi mới có một ca dính liền, và chỉ khoảng 1% trong số đó sống sót qua năm đầu đời. Hiện tượng này xảy ra khi trứng thụ tinh tách đôi không hoàn toàn, khiến hai phôi thai gắn liền với nhau. Dạng dính liền phổ biến nhất là ở ngực hoặc bụng. Chỉ sau khi chào đời, bác sĩ mới có thể xác định chính xác các cơ quan nội tạng mà cặp song sinh chia sẻ, từ đó cân nhắc khả năng phẫu thuật tách rời.

