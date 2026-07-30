Cặp sao Vbiz phim thật tình thật khiến MXH dậy sóng: Gấp đôi visual đẹp chấn động, netizen đòi cưới ngay lập tức

Chemistry của cặp đôi nhanh chóng gây bão MXH.

Mới đây, teaser dự án web drama Hi...Don't Cry (Muốn Thấy Em Cười) bất ngờ trình làng đã lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Không chỉ hé lộ bầu không khí vừa lãng mạn vừa kịch tính, phim còn gây chú ý bởi màn kết hợp của cặp đôi đang được yêu thích ngoài đời là Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh. Màn kết đôi này khiến netizen không khỏi phấn khích và mong chờ vô cùng.

Chỉ với hơn một phút teaser, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh đã mang đến những khoảnh khắc khiến người xem khó rời mắt. Từ ánh nhìn chăm chú, khoảng cách sát đến mức gần như chạm môi cho đến những hành động quan tâm, cả hai tạo nên bầu không khí ngọt ngào khi bên nhau. Một người mang vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành, người còn lại sở hữu thần thái lạnh lùng cùng đường nét cá tính. Khi đứng cạnh nhau, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tạo nên sự đối lập nhưng lại cực kỳ hòa hợp, chemistry tràn màn hình.

Bên cạnh đó, teaser HI... DON'T CRY còn hé lộ thêm màu sắc hành động. Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện trong hàng loạt phân cảnh đấu võ thuật tổng hợp với ánh mắt kiên định, cho thấy cô sẽ đảm nhận một vai diễn mạnh mẽ, gai góc, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Teaser cũng bất ngờ hé lộ sự xuất hiện của MisThy trong vai trò là "cốt" - bạn thân, dự đoán sẽ là tuyến nhân vật gây hài trong câu chuyện.

Được biết, HI, DON'T CRY là bộ phim đi sâu khai thác những góc khuất tâm lý, tổn thương quá khứ của người trưởng thành. Nhân vật chính do Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh thủ vai, là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, mang những vết thương lòng riêng, vô tình va vào nhau và trở thành điểm tựa, cùng nhau "chiến đấu" để bảo vệ đối phương và tìm lại nụ cười.

Ngay từ khi những hình ảnh nhá hàng đầu tiên được công bố cho đến lúc teaser chính thức phát hành, HI... DON'T CRY đã liên tục tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn kết hợp của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh, liên tục dành lời khen cho visual của cả hai cũng như kỳ vọng chemistry sẽ còn bùng nổ hơn khi phim lên sóng.

Việc chứng kiến một cặp đôi tình thật bước từ đời thực lên phim càng khiến dân tình phấn khích gấp bội. Ngoài đời, mối tình của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sau khi chính thức công khai ở bên nhau hồi cuối tháng 6, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh thường xuyên đồng hành và công khai ủng hộ nhau tại mọi sự kiện lớn nhỏ. Cặp đôi luôn khiến khán giả phấn khích và ngưỡng mộ vì cứ đứng cạnh nhau là "gấp đôi visual", đẹp phát sáng.

Về sự nghiệp, Kim Tuyến là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều năm hoạt động diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt phim truyền hình như Tuổi Thanh Xuân, Mộng Phù Hoa, Ranh Giới Mong Manh và vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh - Á quân The Face Vietnam 2017 - đã có màn lột xác ngoạn mục với danh xưng "đả nữ thế hệ mới" sau vai diễn xuất sắc trong bom tấn điện ảnh Thanh Sói.

Một số bình luận của netizen sau khi xem đoạn teaser:

- Phim thật rồi tình thật rồi thì bao giờ mình cưới ạ?

- Đem ngay cái lễ đường đến đây

- Ôi đẹp đôi phát điên phát hờn

- Hai chị đánh úp như này ai làm lại, quá cháy rồi

- Người mạnh mẽ người dịu dàng, hợp "vibe" quá trời ơi