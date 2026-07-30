HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cặp sao Vbiz phim thật tình thật khiến MXH dậy sóng: Gấp đôi visual đẹp chấn động, netizen đòi cưới ngay lập tức

Mộng Zu
|

Chemistry của cặp đôi nhanh chóng gây bão MXH.

Mới đây, teaser dự án web drama Hi...Don't Cry (Muốn Thấy Em Cười) bất ngờ trình làng đã lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Không chỉ hé lộ bầu không khí vừa lãng mạn vừa kịch tính, phim còn gây chú ý bởi màn kết hợp của cặp đôi đang được yêu thích ngoài đời là Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh. Màn kết đôi này khiến netizen không khỏi phấn khích và mong chờ vô cùng.

Chỉ với hơn một phút teaser, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh đã mang đến những khoảnh khắc khiến người xem khó rời mắt. Từ ánh nhìn chăm chú, khoảng cách sát đến mức gần như chạm môi cho đến những hành động quan tâm, cả hai tạo nên bầu không khí ngọt ngào khi bên nhau. Một người mang vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành, người còn lại sở hữu thần thái lạnh lùng cùng đường nét cá tính. Khi đứng cạnh nhau, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tạo nên sự đối lập nhưng lại cực kỳ hòa hợp, chemistry tràn màn hình.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, teaser HI... DON'T CRY còn hé lộ thêm màu sắc hành động. Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện trong hàng loạt phân cảnh đấu võ thuật tổng hợp với ánh mắt kiên định, cho thấy cô sẽ đảm nhận một vai diễn mạnh mẽ, gai góc, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Teaser cũng bất ngờ hé lộ sự xuất hiện của MisThy trong vai trò là "cốt" - bạn thân, dự đoán sẽ là tuyến nhân vật gây hài trong câu chuyện.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Được biết, HI, DON'T CRY là bộ phim đi sâu khai thác những góc khuất tâm lý, tổn thương quá khứ của người trưởng thành. Nhân vật chính do Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh thủ vai, là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, mang những vết thương lòng riêng, vô tình va vào nhau và trở thành điểm tựa, cùng nhau "chiến đấu" để bảo vệ đối phương và tìm lại nụ cười.

Ngay từ khi những hình ảnh nhá hàng đầu tiên được công bố cho đến lúc teaser chính thức phát hành, HI... DON'T CRY đã liên tục tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn kết hợp của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh, liên tục dành lời khen cho visual của cả hai cũng như kỳ vọng chemistry sẽ còn bùng nổ hơn khi phim lên sóng.

- Ảnh 5.

Việc chứng kiến một cặp đôi tình thật bước từ đời thực lên phim càng khiến dân tình phấn khích gấp bội. Ngoài đời, mối tình của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sau khi chính thức công khai ở bên nhau hồi cuối tháng 6, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh thường xuyên đồng hành và công khai ủng hộ nhau tại mọi sự kiện lớn nhỏ. Cặp đôi luôn khiến khán giả phấn khích và ngưỡng mộ vì cứ đứng cạnh nhau là "gấp đôi visual", đẹp phát sáng.

- Ảnh 6.

Về sự nghiệp, Kim Tuyến là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều năm hoạt động diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt phim truyền hình như Tuổi Thanh Xuân, Mộng Phù Hoa, Ranh Giới Mong Manh và vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh - Á quân The Face Vietnam 2017 - đã có màn lột xác ngoạn mục với danh xưng "đả nữ thế hệ mới" sau vai diễn xuất sắc trong bom tấn điện ảnh Thanh Sói.

- Ảnh 7.

Một số bình luận của netizen sau khi xem đoạn teaser:

- Phim thật rồi tình thật rồi thì bao giờ mình cưới ạ?

- Đem ngay cái lễ đường đến đây

- Ôi đẹp đôi phát điên phát hờn

- Hai chị đánh úp như này ai làm lại, quá cháy rồi

- Người mạnh mẽ người dịu dàng, hợp "vibe" quá trời ơi

Đại gia có 3 con riêng, quê Vĩnh Long, SN 1979 đính hôn với nam NSƯT đình đám, khen chồng tuyệt vời
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Kim Tuyến

Đồng Ánh Quỳnh

Cặp sao Vbiz

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại