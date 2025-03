Cặp đôi kết hôn 2 năm nhưng không thể "gần gũi"

Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội thông tin, trong 1 tháng qua đã tiếp nhận 7 cặp vợ chồng đến thăm khám do tình trạng không thể làm “chuyện ấy” trong nhiều năm. Nguyên nhân là do người vợ xuất hiện cảm giác đau ngay khi bắt đầu quan hệ. Thậm chí, có trường hợp chỉ cần nghĩ đến chuyện gần gũi với chồng là bắt đầu cảm thấy sợ hãi và ám ảnh.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân H.H.L, 24 tuổi, kết hôn 2 năm. Bệnh nhân đến khám do sợ hãi khi quan hệ tình dục. Chị L có cơ âm đạo co thắt không tự chủ, gây đau đớn và khó khăn cho cả hai vợ chồng khi quan hệ. Tình trạng này diễn ra lâu ngày khiến vợ chồng chị xích mích vì không thể hòa hợp, hôn nhân đứng trước bờ vực tan vỡ.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ cho biết khi chị L cố gắng chiều chồng thì tình trạng đau xảy ra nghiêm trọng, chị cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ về việc quan hệ tình dục. Lâu dần vợ chồng chị lạnh nhạt với nhau và không thể làm “chuyện ấy” trong thời gian dài.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội cho biết, qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng co thắt âm đạo. Với trường hợp này, bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp tâm lý trị liệu và liệu pháp tình dục.

Trong quá trình trị liệu, bệnh nhân được bác sĩ và điều dưỡng nữ hướng dẫn các bài tập thư giãn cơ âm đạo, liệu pháp nhận thức hành vi để kiểm soát nỗi sợ hãi, kết hợp giải mẫn cảm sinh dục và nong âm đạo.

Bác sĩ Ngọc đang khám cho bệnh nhân.

Kết quả là sau 6 buổi trị liệu, bệnh nhân đã có những cải thiện đáng kể. Bệnh nhân không còn gặp tình trạng đau rát, sợ hãi khi quan hệ tình dục, cơ âm đạo không xuất hiện tình trạng co cơ mất kiểm soát. Bệnh nhân đã điều chỉnh được cảm xúc và thoải mái hơn khi "gần gũi" với chồng. Đời sống hôn nhân của hai vợ chồng được cải thiện, cả hai tự tin và hạnh phúc. Khi khỏi bệnh và được "gần gũi" chồng đúng nghĩa, chị L đã oà khóc trong hạnh phúc.

Co thắt âm đạo - bệnh không hiếm gặp

Theo bác sĩ Minh Ngọc, bệnh nhân co thắt âm đạo tới trung tâm với đủ mọi lứa tuổi, từ những cô gái trẻ vừa kết hôn đến những người phụ nữ đã có nhiều năm chung sống với chồng nhưng vẫn không thể làm “chuyện ấy”.

Điểm chung của họ khi đến thăm khám là xuất hiện 3 triệu chứng chính: đau khi quan hệ, sợ trước khi "gần gũi" chồng và co cơ vùng sinh dục ngoài ý muốn.

Co cơ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi cảm thấy đau hoặc khó chịu. Bệnh nhân thường có xu hướng khép chặt hai đầu gối, ngay cả khi ở nhà, như một cách để bảo vệ bản thân. Nỗi sợ hãi kéo dài và có thể trở thành nỗi ám ảnh. Nhiều trường hợp bệnh nhân gặp tình trạng Tim đập nhanh, hồi hộp, vã mồ hôi... trước mỗi lần quan hệ.

"Mỗi bệnh nhân sẽ có một biểu hiện, ảnh hưởng ở mức độ khác nhau nhưng nhìn chung đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện chăn gối vợ chồng, đặc biệt là chất lượng cuộc sống hôn nhân”, bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Co thắt âm đạo là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu sinh dục ngoài ý muốn của người bệnh nhằm ngăn cản mọi động thái tiến vào bộ phận sinh dục nữ.

Nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý, ngoài ra còn có thể là nội tiết, chấn thương, phẫu thuật… Một số trường hợp khác là có thể do người bệnh bị ám ảnh bởi trải nghiệm tình dục lần đầu quá thô bạo dẫn đến tâm lý sợ hãi cho những lần quan hệ về sau. Co thắt âm đạo có thể xảy ra ở bất kỳ phụ nữ nào, không phân biệt tuổi tác hay thời gian kết hôn.

Bác sĩ Minh Ngọc cho biết: “Có 4 phương pháp chính được áp dụng để điều trị hội chứng co thắt âm đạo, đó là tâm lý trị liệu, tình dục liệu pháp, dược lý và phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện nay Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội áp dụng 2 phương pháp điều trị chính là tâm lý trị liệu và tình dục liệu pháp, với hiệu quả điều trị thành công khá cao, lên tới 90%, sau 4-6 phiên trị liệu”.

Co thắt âm đạo không phải là một căn bệnh hiếm gặp, nhưng nhiều phụ nữ còn e ngại, xấu hổ nên không dám đi khám. Điều này khiến bệnh tình ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Chuyên gia khuyến cáo những người có triệu chứng bệnh nên thăm khám và điều trị sớm để lấy lại được sự thoải mái, tự tin khi "gần gũi" đối tác và nâng cao chất lượng hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình.