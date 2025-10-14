Cặp đôi gây sốt vì có ngoại hình giống hệt nhau: Dân mạng thích thú "Ai là chồng? Ai là vợ?"

Theo trang tin Sina, trong đoạn video ngắn đăng tải trên mạng xã hội, cặp đôi Hà Hiến Sinh (31 tuổi) và Lương Thái Vũ (30 tuổi) xuất hiện với cùng kiểu tóc, có biểu cảm và cử chỉ trùng khớp. Video nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, đạt hơn 38 triệu lượt xem và khiến người xem vừa hoang mang vừa thích thú.

Dưới phần bình luận của video, nhiều người xem đã để lại bình luận cảm thán. Một người xem viết: “Hai người này dùng chung một khuôn mặt”.

Một người khác hài hước bình luận: “Sinh đôi cũng chẳng giống nhau đến mức này”.

Thậm chí có dân mạng còn đặt cho cặp đôi biệt danh “cặp đôi hoàn hảo”.

Sau khi video trở nên nổi tiếng, cặp đôi đã chủ động quay thêm 1 video để giải đáp thắc mắc của người xem. Lương Thái Vũ cho biết hai vợ chồng gặp nhau trong một buổi hẹn hò giấu mặt và kết hôn sau nửa năm yêu đương, tìm hiểu.

“Lúc mới gặp, chúng tôi vẫn có nét khác biệt. Nhưng sau khi kết hôn và sống chung vài năm, tôi mới nhận ra ngoại hình của chúng tôi ngày càng giống nhau,” Lương Thái Vũ chia sẻ.

Sau khi kết hôn, ngoại hình của cả hai ngày càng giống nhau. (Ảnh: News Sun)

Sau khi kết hôn cả hai cùng nhau mở một cửa hàng dược liệu. Anh Hà Hiến Sinh phụ trách phối thuốc và trà thảo dược, còn chị Lương Thái Vũ đảm nhận khâu quảng cáo.

Lương Thái Vũ cho rằng chính việc ở bên nhau gần như 24/24 – cùng làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi – đã khiến hai người dần trở nên giống nhau từ nét mặt đến phong thái.

“Có lẽ sự đồng hành và thấu hiểu nhau đã khiến vẻ ngoài của chúng tôi dần hòa làm một”, Lương Thái Vũ nói.

Chị cũng tiết lộ: “Khi vẻ ngoài của chúng tôi được mọi người quan tâm, tôi đã nảy ra ý tưởng hóa trang và thử độ ăn ý của nhau. Không ngờ video nổi tiếng. Số lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của chúng tôi đã tăng một cách chóng mặt”.

Vợ chồng anh Hà Hiến Sinh. (Ảnh: News Sun)

Lý giải dưới góc nhìn khoa học

Đã có nhiều nghiên cứu lý giải về nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng có vẻ ngoài giống nhau. Theo các nhà nghiên cứu đến từ nghiên cứu của Đại học Colorado Boulder, Mỹ, mọi người có xu hướng kết hôn với những người có đặc điểm tương tự bản thân, từ tôn giáo, tuổi tác, thu nhập, vóc dáng, trình độ học vấn,...

Nghiên cứu từ Đại học Michigan, Mỹ cũng phát hiện ra rằng theo thời gian, vẻ ngoài của nhiều cặp đôi dần trở nên giống nhau hơn và điều này không liên quan gì đến di truyền.

Tạp chí Psychology Today cũng cho rằng mọi người có xu hướng bị thu hút bởi những người trông giống cha mẹ hoặc giống chính bản thân họ.

Chia sẻ trên trang tin Sina, chuyên gia Hầu Chính Hoa, Phó trưởng Khoa Tâm lý học tại Bệnh viện Trung Đại trực thuộc Đại học Đông Nam, Trung Quốc cho biết: “Ngoại hình được quyết định bởi cả gen và môi trường. Trong đó, đường nét xương là yếu tố bẩm sinh, khó thay đổi, còn những yếu tố khác như cơ mặt, mỡ, tình trạng da… có thể thay đổi tùy theo lối sống và môi trường".

Vợ chồng anh Hà Hiến Sinh hóa trang giống nhau. (Ảnh: QQ News)

Chuyên gia cũng khẳng định rằng vẻ ngoài giống nhau của các cặp vợ chồng, hay còn được gọi là “tướng phu thê” là hiện tượng có cơ sở khoa học. Vị chuyên gia gọi đây là “hiệu ứng tắc kè hoa”, khi hai người ở bên nhau trong thời gian dài họ sẽ vô thức bắt chước biểu cảm, cử chỉ và thói quen sinh hoạt của nhau.

“Qua thời gian, sự bắt chước vô thức này khiến hai người có phong thái giống hệt nhau đồng thời tạo cảm giác họ ngày càng giống nhau”, chuyên gia Hầu Chính Hoa giải thích.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng đánh giá rằng những cặp đôi có vẻ ngoài giống hệt nhau, giống đến mức khó tin như vợ chồng anh Hà Hiến Sinh và chị Lương Thái Vũ rất hiếm gặp.

“Trên thực tế, đa phần các cặp đôi chỉ có nét tương đồng trong thần thái hoặc tính cách, chứ không giống đến từng nét mặt”, ông nói.

Chuyên gia cũng khẳng định rằng “tướng phu thê” không phải là điều bắt buộc trong hôn nhân. Có những cặp sống với nhau hàng chục năm vẫn giữ những nét khác biệt rất rõ ràng.