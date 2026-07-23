Cặp đôi "chân dài - đại gia" nổi tiếng cả nước: Từng có người muốn phá đám cưới, 1 năm sau hôn nhân thế nào?

Câu chuyện đời thực như phim!

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương là một trong những cặp đôi được công chúng yêu thích nhất thời gian qua. Một người là Hoa hậu Việt Nam 2020 sở hữu nhan sắc nổi bật, người còn lại là thiếu gia kín tiếng của một tập đoàn lớn.

Từ khi vướng tin hẹn hò đến lúc chính thức về chung một nhà, cả hai luôn nhận được sự quan tâm và những lời chúc phúc từ đông đảo cư dân mạng. Thậm chí, không ít người còn ví đây là chuyện tình "chân dài - đại gia" đẹp như cổ tích, bởi cả hai chọn cách yêu kín đáo, tránh xa thị phi và chỉ công khai khi đã sẵn sàng cho một cái kết viên mãn.

Đỗ Hà và Viết Vương được cho là bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2023. Trong suốt hơn hai năm, cặp đôi gần như không bao giờ lên tiếng về mối quan hệ. Tuy nhiên, cả hai từng nhiều lần bị “team qua đường” bắt gặp đi cùng nhau, từ đi du lịch đến chơi pickleball. Song dù có hàng loạt hint hẹn hò nhưng Đỗ Hà và Viết Vương vẫn quyết giữ sự kín đáo.

Đỗ Hà và Viết Vương từng có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng

Cũng chính cách yêu không phô trương ấy lại khiến cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm. Trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện thêm một hint, cư dân mạng lại rôm rả "đẩy thuyền". Nhiều người cho rằng Đỗ Hà và Viết Vương có sự tương xứng cả về ngoại hình, học vấn lẫn gia thế, đồng thời dành lời khen cho cách cả hai bảo vệ chuyện tình cảm trước sự chú ý của công chúng.

Sau thời gian dài giữ kín, năm 2025, cặp đôi chính thức lên xe hoa, công khai mối quan hệ với mọi người. Hôn lễ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi quy mô hoành tráng, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Không những thế, đám cưới được làm theo phong cách truyền thống với đầy đủ các lễ nghi cả bên nhà trai, nhà gái khiến dân tình liên tục khen ngợi, hào hứng “ăn cưới online”.

Đặc biệt, hình ảnh Đỗ Hà rạng rỡ trong ngày trọng đại và sự chăm sóc ân cần của Viết Vương khiến nhiều người tin rằng nàng hậu đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Đám cưới của cặp đôi từng gây bão MXH

Thế nhưng, sau khi kết hôn cặp đôi vướng vào một câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ một tài khoản có tên K.T.

Người này đăng tải ảnh chụp màn hình thông báo tài khoản TikTok tick xanh mang tên Đỗ Thị Hà được cho là đã thêm hình ảnh của cô vào mục "Yêu thích". Kèm theo đó, K.T tự nhận là người yêu cũ của Viết Vương và viết dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Giờ mới biết Hoa hậu vẫn soi người yêu cũ của chồng như người bình thường".

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên nhiều hội nhóm. Tuy nhiên, thay vì tạo được sự đồng cảm, phần lớn cư dân mạng lại bày tỏ thái độ phản đối. Nhiều ý kiến cho rằng không có căn cứ xác thực để khẳng định câu chuyện, đồng thời việc đăng tải đúng thời điểm đám cưới dễ khiến người khác hiểu đây là hành động cố tình gây chú ý. Trước làn sóng chỉ trích, tài khoản K.T sau đó đã chuyển sang chế độ riêng tư.

Tưởng như câu chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng sau khi Đỗ Hà và Viết Vương tổ chức hôn lễ, tài khoản này tiếp tục đăng tải thêm một bức ảnh cũ có sự xuất hiện của Viết Vương ngồi cạnh một cô gái cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Cảm ơn anh".

Những hình ảnh nhanh chóng lan truyền nhưng phản ứng của cư dân mạng vẫn không thay đổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là động thái nhằm tạo sự chú ý, cố tình khuấy động dư luận ngay sau khi cặp đôi vừa tổ chức đám cưới. Thậm chí, nhiều bình luận còn lên tiếng bênh vực Đỗ Hà và Viết Vương, cho rằng việc khơi lại chuyện cũ vào thời điểm này là không phù hợp.

Giữa khoảng thời gian làm đám cưới, những thông tin xoay quanh tài khoản K.T đăng tải hình ảnh về Viết Vương và Đỗ Hà khiến cõi mạng xôn xao

Giữa lúc mạng xã hội tranh cãi, Đỗ Hà và Viết Vương hoàn toàn không lên tiếng. Cả hai lựa chọn im lặng, không phản hồi bất kỳ thông tin nào. Chính cách ứng xử này càng khiến câu chuyện nhanh chóng lắng xuống. Khi không nhận được sự hưởng ứng từ dư luận, những bài đăng gây tranh cãi cũng dần chìm vào quên lãng.

Sau tất cả, điều khiến công chúng quan tâm nhất vẫn là cuộc sống hôn nhân của Đỗ Hà và Viết Vương.

Từ khi về chung một nhà, nàng hậu vẫn tiếp tục công việc kinh doanh, tham gia một số sự kiện nhưng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng, từ các chuyến du lịch, những clip nấu ăn, chăm sóc nhà cửa đến các dịp đặc biệt bên chồng.

Về thiếu gia Viết Vương, anh vẫn giữ phong cách kín tiếng như trước, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay chia sẻ về đời tư. Tuy nhiên, doanh nhân sinh năm 1994 cũng có phần thoải mái hơn khi thỉnh thoảng lộ diện trong các clip cùng vợ. Mỗi lần đồng hành cùng vợ trong các sự kiện hay những khoảnh khắc được hé lộ, Viết Vương đều nhận được lời khen bởi sự điềm đạm và cách quan tâm tinh tế dành cho Đỗ Hà.

Dù công việc cá nhân bận rộn, song Viết Vương vẫn dành phần lớn thời gian bên vợ. Đưa đón nàng hậu đi làm, hỗ trợ cô trong nhiều sự kiện và chỉ cần vợ thích là sẽ chiều hết mọi thứ.

Đỗ Hà đi đâu cũng được chồng "hộ tống", chăm sóc cẩn thận

Cuộc sống hôn nhân cực viên mãn của cặp đôi

Trong khi đó, Đỗ Hà cũng từng chia sẻ rằng bản thân ở thời điểm hiện tại đã "dịu lại", có nhiều thay đổi sau khi kết hôn. Theo nàng hậu, điều đó không đồng nghĩa với việc từ bỏ sự cố gắng hay giảm bớt tham vọng, mà là lựa chọn sống chậm hơn, nhẹ nhàng hơn để lắng nghe cảm xúc bên trong mình nhiều hơn. Cô vẫn nỗ lực với công việc, vẫn phát triển bản thân nhưng không còn để bản thân bị cuốn vào những áp lực hay kỳ vọng như trước mà có thể tận hưởng nhiều hơn cuộc sống.

Điều này khiến dân tình cho rằng cả hai đã gặp “đúng người”, trở thành bến đỗ hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.