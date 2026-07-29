Cặp diễn viên Hollywood để đầu trần, phóng xe máy ở Việt Nam: Khoảnh khắc đẹp kinh điển, mãi mãi không có lần hai

Một bộ ảnh không cố làm thời trang nhưng lại rất thời trang, gu ăn mặc 20 năm trước vẫn hợp mốt lạ thường.

Bộ ảnh "boy phố, girl phố" của Brad Pitt và Angelina Jolie gần đây đã bất ngờ "sống lại" khi được History Photographed - chuyên trang ảnh lịch sử với 9,6 triệu followers- đăng lại trên Instagram. Bài đăng ghi lại chuyến du lịch Việt Nam của Brad Pitt và Angelina Jolie vào tháng 11/2006 nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích của netizen quốc tế lẫn sự thích thú của cộng đồng thời trang Việt.

Không phải thảm đỏ công chiếu phim, càng không phải một bộ ảnh thời trang được dàn dựng công phu, hai siêu sao Hollywood để đầu trần, phóng trên một chiếc Yamaha Nouvo, len qua những con phố đông đúc như bao người dân Sài Gòn.

Được biết thay vì di chuyển cùng đoàn vệ sĩ tháp tùng, Brad Pitt và Angelina Jolie lựa chọn tự khám phá thành phố bằng xe máy. Cả hai ghé chợ Bến Thành, dùng bữa tại Temple Club rồi tới thăm Trung tâm Tam Bình - nơi Angelina Jolie sau đó nhận nuôi cậu bé Pax Thiên .

Điều thú vị là 20 năm trôi qua, thứ khiến bộ ảnh này vẫn vô cùng ấn tượng không chỉ nằm ở câu chuyện phía sau mà còn ở thẩm mỹ vượt thời gian. Đặt cạnh các xu hướng street style năm 2026, outfit của Brad Pitt và Angelina Jolie gần như không tạo cảm giác cũ kỹ, thậm chí nhiều món đồ còn đang ở giữa vòng lặp xu hướng.

Điểm đầu tiên dễ nhận ra là chiếc áo phông washed màu xám đơn giản của Brad Pitt. Sau nhiều mùa menswear ngập tràn logo và graphic, áo thun trơn với bề mặt bạc màu tự nhiên đang trở lại mạnh mẽ trong các lookbook của Fear of God, Acne Studios hay Uniqlo U...

Nam tài tử cũng diện sơ mi ngắn tay kẻ caro rất đặc trưng của thời trang nam đầu những năm 2000. Đây vốn là kiểu áo từng bị xem là "quá nghiêm túc", nhưng vài năm gần đây đã trở lại mạnh mẽ nhờ làn sóng vintage menswear.

Đi cùng đó là quần cargo ống suông vài năm gần đây đã trở lại nhờ xu hướng, có mặt trong tủ đồ của vô vàn chàng trai, cô gái. Phom quần rộng vừa phải, không bó, không ôm chân khiến tổng thể đến nay vẫn rất hợp mắt.

Điều thú vị còn lại nằm ở kiểu tóc, không phải undercut vuốt dựng hay fade sắc lẹm từng thống trị thập niên 2010, Brad Pitt để kiểu tóc cắt layer ngắn, tạo texture tự nhiên, phần mái hơi dựng nhờ độ phồng chứ không dùng quá nhiều sáp. Kiểu tóc này ngày nay thường được gọi là textured quiff hoặc messy quiff.

Ở năm 2026, mái tóc khá gần với tinh thần của những mái tóc textured hiện đại mà nhiều thần tượng theo đuổi. Nếu kiểu đầu gai gây sốt thị trường tóc nam của Martin (CORTIS) là đại diện cho phiên bản được hoàn thiện kỹ lưỡng với texture sắc nét hơn, thì Brad Pitt năm 2006 giống như bản nguyên mẫu tự nhiên và ít can thiệp hơn của xu hướng đó.

Trong khi nam tài tử mang vẻ bụi bặm, Angelina Jolie lại gần như là hiện thân của xu hướng "quiet luxury" trước cả khi khái niệm này trở nên phổ biến. Áo phông và váy tối màu, tóc búi thấp, kính phi công và đôi dép xỏ ngón ton-sur-ton, tất cả đều là những món đồ cơ bản nhất.

Hai thập kỷ sau, flip-flops không còn chỉ là món đồ chỉ dành cho bãi biển hay đi trong nhà. Dép xỏ ngón đã trở thành một trong những xu hướng gây sốt nhất hai năm gần đây sau khi được The Row, Miu Miu, Alaïa hay Havaianas đưa trở lại sàn diễn và street style. Từ Kendall Jenner, Hailey Bieber đến Jennie Kim, Rosé... rất nhiều biểu tượng mặc đẹp đều đem flip-flops xuống phố như một món đồ thời trang đúng nghĩa.

Tương tự với chiếc kính phi công gọng kim loại kinh điển nhiều khả năng là của Ray-Ban. Nhìn lại Angelina Jolie năm 2006 mới thấy, cô đã mặc đúng tinh thần mà giới mộ điệu đang theo đuổi 20 năm sau.

Có lẽ vì không được tạo ra cho mục đích quảng bá hay chụp tạp chí mà bộ ảnh này vẫn giữ được sức hút đặc biệt mà chẳng cần stylist hay logo nổi bật. Brad Pitt và Angelina Jolie chỉ mặc những món đồ cơ bản rồi hòa vào nhịp sống của một thành phố xa lạ.

Những khoảnh khắc cô đọng mãi mãi khi chiếc xe máy đang lao đi trong màn đêm tạo hiệu ứng rất điện ảnh. Kiểu motion blur này vẫn luôn là một trong những ngôn ngữ hình ảnh quen thuộc của các lookbook thời trang. Năm 2024, trong BST Xuân Hè của Lemaire, GĐNT Sarah-Linh Tran cũng từng giới thiệu "đặc sản" xe máy Việt Nam đến thế giới thông qua ngôn ngữ của thời trang.

Hai mươi năm sau, khi thời trang dần quay lại với sự tối giản, tính ứng dụng và những phom dáng thoải mái, thời trang của cặp đôi quyền lực ngày ấy gần với cái mà hiện nay Gen Z gọi là normcore, old money casual... Đây là lý do bộ ảnh không hề lỗi thời mà còn trở thành một "moodboard" nhiều cảm hứng và độc nhất vô nhị, không còn cơ hội tái hiện bởi 2 người đã tạo ra chúng.

Ảnh: Internet