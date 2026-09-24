HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cấp cứu lúc nửa đêm sau 2 năm lệ thuộc vào 'viên thuốc màu xanh'

Việt Linh/VTC News
|

Tự ý mua và tăng liều "thuốc ngủ màu xanh", cụ bà 63 tuổi nhập viện cấp cứu do ngã chấn thương xương chậu và lệ thuộc thuốc nghiêm trọng.

Bà N.T.H (63 tuổi, giáo viên nghỉ hưu tại Hà Nội) bị mất ngủ hành hạ từ thời kỳ tiền mãn kinh. Cơ thể lơ mơ, cáu gắt và lo âu vì những đêm thức trắng, bà được người quen chỉ cho “thần dược”: viên thuốc ngủ màu xanh zopiclone 7,5mg. Không cần đơn của bác sĩ, bà dễ dàng mua được thuốc ngoài thị trường.

Đêm đầu tiên, nửa viên thuốc đã đưa bà vào giấc ngủ nhanh chóng. Sáng hôm sau tỉnh dậy với cảm giác đắng ngắt vị kim loại trong miệng, bà H. vẫn tặc lưỡi bỏ qua: “Đắng miệng một chút còn hơn thức cả đêm”.

Từ đó, viên thuốc màu xanh trở thành “vật phòng thân” không thể thiếu trên đầu giường. Nửa viên không còn tác dụng, bà tự nâng lên 1 viên, rồi 1,5 viên (11,25mg) mỗi đêm.

Liều cao hơn không đồng nghĩa với ngủ ngon. Bà H. thường giật mình lúc 2-3 giờ sáng, hay gặp ác mộng, ban ngày lờ đờ, chếnh choáng và giảm nhớ. Đỉnh điểm, trong một lần dậy đi vệ sinh lúc 3h sáng, tác dụng an thần tồn dư khiến bà mất thăng bằng, trượt ngã gục xuống nền nhà và phải cấp cứu khẩn cấp vì chấn thương vùng xương chậu.

- Ảnh 1.

Bác sĩ Quân tư vấn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Quân (Khoa Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện E) cho biết, khi hội chẩn chuyên khoa tâm thần, các bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ khoảng 2 năm đến mức lệ thuộc thuốc nên phải có kế hoạch “cai nghiện” thuốc ngủ phù hợp.

Sau khi được điều chỉnh phác đồ, sức khỏe người bệnh chuyển biến tích cực. Bà ngủ tốt hơn, tâm trạng dần ổn định và những triệu chứng trên cơ thể cũng giảm.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Quân khẳng định các dòng thuốc hỗ trợ giấc ngủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dùng đúng chỉ định, đúng liều và đúng thời điểm. Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi người dân tự ý biến thuốc kê đơn thành thói quen lạm dụng hàng ngày.

Tự ý mua và dùng thuốc ngủ kéo dài sẽ tạo thành vòng lặp độc hại: dung nạp thuốc, tăng liều, lệ thuộc và mất hoàn toàn khả năng ngủ tự nhiên. Khi đó, việc điều trị tốn rất nhiều thời gian và phức tạp hơn gấp nhiều lần ”, Bác sĩ Quân nhấn mạnh.

Cũng theo chuyên gia Bệnh viện E, điều trị mất ngủ mãn tính không đơn thuần là tìm một viên thuốc ép cơ thể đi ngủ, mà phải gỡ rối từ gốc rễ. Mất ngủ có thể là “bề nổi” của các rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm, hoặc là hệ lụy từ bệnh lý nền, tác dụng phụ của thuốc điều trị và lối sống thiếu khoa học.

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo người bệnh không nên tự dán nhãn mất ngủ là do “căng thẳng” hay “suy nghĩ nhiều”. Việc thăm khám toàn diện giúp loại trừ các tổn thương thực thể nguy hiểm trước khi can thiệp chuyên khoa tâm thần.

Chuyên gia khuyến cáo, khi tình trạng mất ngủ kéo dài, mức độ tăng dần hoặc bắt đầu bào mòn sức khỏe và chất lượng sống, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế. Đặc biệt, nếu khó ngủ đi kèm các dấu hiệu báo động như lo âu dai dẳng, tâm trạng u ủ, mất hết hứng thú sống, suy kiệt hoặc biến đổi cảm xúc bất thường, việc can thiệp y khoa sớm là bắt buộc để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra.

Thận ken đặc sỏi, suy thận cấp chỉ vì 1 sai lầm khi uống trà
Tags

thuốc ngủ

bệnh viện E

mất ngủ

lệ thuộc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Công an TP.HCM: 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô đã 'về đích' tại Công an xã Tân An Hội

Công an TP.HCM: 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô đã 'về đích' tại Công an xã Tân An Hội

00:49
Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

01:38
Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Vũng Tàu

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Vũng Tàu

00:39
Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

01:07
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại