Cấp cứu hai bệnh nhi ăn nhầm mì tôm tẩm... thuốc diệt chuột

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 tiếp nhận hai bệnh nhi là Đ.N.P. (26 tháng tuổi) và N.M.Q. (31 tháng tuổi), trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh, trong tình trạng nghi ngộ độc thuốc diệt chuột.

Theo gia đình, khoảng 19h30' cùng ngày, hai bệnh nhi chơi đùa tại nhà và vô tình ăn phải mì tôm được để dưới gầm bàn có tẩm thuốc diệt chuột. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu.

BSCKII. Nguyễn Thị Lê, Trưởng Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, khoảng một giờ sau khi ăn nhầm, hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, không co giật, nhịp tim đều. Các cháu được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột giờ thứ nhất và được chỉ định rửa dạ dày cấp cứu, truyền dịch, bù nước - điện giải, đồng thời theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Sau khoảng một giờ điều trị, tình trạng hai bệnh nhi ổn định dần. Hiện tại, hai cháu được xuất viện, không ghi nhận di chứng.

Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, mỗi năm khoa tiếp nhận khoảng 10 trường hợp trẻ ngộ độc thuốc diệt chuột với mức độ khác nhau. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp nhập viện muộn trong tình trạng nặng như suy hô hấp, co giật, rối loạn nhịp tim, tổn thương gan - thận, phải điều trị hồi sức kéo dài.

Các bác sĩ cảnh báo, thuốc diệt chuột là hóa chất có độc tính rất cao, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây rối loạn thần kinh, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng trẻ nhỏ. Phụ huynh cần tuyệt đối không để hóa chất trong tầm với của trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi nghi ngờ ăn hoặc uống nhầm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.