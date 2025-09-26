“Cặp bài trùng” tàn phá lá gan người trẻ, chỉ sau 10 năm có thể dẫn tới ung thư

ThS.BS Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông (Bệnh viện Phương Đông) cho biết, nếu như trước đây ung thư gan thường gặp ở độ tuổi trung niên, thì nay bệnh đang trẻ hóa nhanh chóng. Nguyên nhân đến từ sự kết hợp nguy hiểm giữa rượu bia và virus viêm gan.

Ở một người chỉ nhiễm virus nhưng có lối sống lành mạnh, gan có thể “chung sống hòa bình” với virus trong thời gian dài. Nhưng nếu người đó thường xuyên uống rượu bia, ăn uống thiếu kiểm soát dẫn đến gan nhiễm mỡ, hoặc sinh hoạt thất thường, gan sẽ chịu nhiều “đòn tấn công” cùng lúc.

“Virus và rượu bia giống như "cặp bài trùng" tạo ra cơn bão tàn phá tế bào gan. Một thanh niên 25 tuổi nhiễm virus, nếu nghiện rượu, có thể chỉ 10 năm sau đã phải đối diện với ung thư”, bác sĩ Duy Anh cảnh báo.

Thực tế, tại nhiều cơ sở y tế, số bệnh nhân 18-25 tuổi bị xơ gan, thậm chí chờ ghép gan, đang ngày càng gia tăng. Đây là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về thói quen lạm dụng đồ uống có cồn trong giới trẻ.

Sự nguy hiểm của virus viêm gan

Sự nguy hiểm của viêm gan B, C không còn xa lạ. Tuy nhiên, thực tế điều trị cho thấy khoảng cách rất lớn giữa “biết” và “hành động”. Người dân nghe nhiều nhưng chưa thật sự quan tâm đến việc tầm soát, dẫn đến bệnh được phát hiện muộn, theo bác sĩ Duy Anh.

Bác sĩ Duy Anh đang khám cho bệnh nhân (ảnh BSCC).

Việt Nam từng là vùng dịch tễ viêm gan B với tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng lên đến 10-15% cách đây 20-30 năm. Hàng triệu trẻ em đã mang virus từ khi mới chào đời do lây từ mẹ hoặc nhiễm trong giai đoạn trước khi vắc-xin ngừa viêm gan B được phổ cập.

Điều đáng nói, virus viêm gan B có thể âm thầm phá hủy tế bào gan trong hàng chục năm mà không bộc lộ triệu chứng. Phải mất từ 20 đến 30 năm, hậu quả mới bùng phát thành xơ gan hoặc ung thư gan.

“Chính sự “im lặng” này khiến nhiều người mang virus không đi kiểm tra định kỳ, bỏ qua khuyến cáo xét nghiệm men gan, tải lượng virus hay siêu âm gan mỗi 6 tháng. Đa số chỉ tìm đến bệnh viện khi đã xuất hiện triệu chứng vàng da, đau hạ sườn, bụng trướng… Lúc đó, bệnh đã ở giai đoạn muộn, cơ hội điều trị triệt để gần như không còn”, bác sĩ Duy Anh chia sẻ.

"Lá chắn" hiệu quả nhất

Ung thư gan không phải là án tử nếu được phòng ngừa và phát hiện sớm. Điều quan trọng là người dân cần chuyển từ “biết” sang “hành động”.

Theo khuyến cáo, những nhóm nguy cơ như: có tiền sử gia đình mắc viêm gan, thường xuyên uống rượu bia, béo phì hoặc đã từng xét nghiệm dương tính với virus viêm gan B, C… cần được bác sĩ chuyên khoa theo dõi định kỳ.

Ung thư gan là “kẻ giết người thầm lặng”, nhưng không phải không thể phòng tránh. Việc xét nghiệm, tiêm phòng, kiểm tra định kỳ và hạn chế rượu bia chính là “lá chắn” hiệu quả nhất.

“Đừng đợi đến khi có triệu chứng mới cuống cuồng đi tìm bác sĩ. Khi gan đã ‘lên tiếng’, thường là quá muộn. Chủ động phòng bệnh ngay hôm nay là cách tốt nhất để bảo vệ lá gan của mình”, bác sĩ Duy Anh nhấn mạnh.