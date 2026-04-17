Cảnh tượng tại một gia đình khiến dân mạng đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm: Nuôi con kiểu này, về sau chỉ khổ mà thôi!

Minh Châu |

Một thí nghiệm giáo dục mà kết quả chỉ tạo ra những đứa trẻ "õng ẹo" và thiếu hụt kỹ năng sinh tồn chính là một sự thất bại đau đớn nhất của các bậc làm cha, làm mẹ.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video về một gia đình có con gái vừa vào lớp 1. Ở lứa tuổi cần rèn tính tự lập để thích nghi với môi trường mới, cô bé này lại khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm bởi cảnh tượng: Một bữa cơm cần tới 3 người phục vụ. Người bế, người đút, người đứng bên cạnh dỗ dành chỉ để cô bé chịu ăn một miếng. Đáng nói, người mẹ lại quay clip với vẻ đầy đắc ý, như thể đang khoe khoang sự "quý tộc" của gia đình mình.

Sự ảo tưởng tai hại của những gia đình bình dân

Cư dân mạng không khỏi mỉa mai rằng người mẹ này đang cố diễn vai "gia đình quyền quý" với kẻ hầu người hạ. Nhưng thực tế phũ phàng, họ vẫn sống trong căn nhà chật hẹp, không thuê nổi lấy một người giúp việc, nhưng lại thích phô trương sự nuông chiều lệch lạc.

Nghịch lý ở chỗ, những nhà giàu thực thụ thường dạy con cực kỳ khắt khe để kế thừa sản nghiệp. Trong khi đó, không ít gia đình bình dân lại chỉ nhìn thấy phần ngọn, lầm tưởng rằng cứ chiều chuộng hết mức là con sẽ sớm bước chân vào giới thượng lưu. Họ không hiểu rằng, nếu không được rèn luyện, đứa trẻ ấy sẽ chỉ có "vỏ" mà không có "lõi", thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân khi rời xa vòng tay cha mẹ.

Cảnh tượng khiến dân mạng chướng mắt

Đừng để sự nuông chiều biến con thành "phế nhân"

Lối giáo dục "nhà nghèo nuôi con quý tộc" là một sai lầm chết người. Khi cha mẹ không còn khả năng bao bọc, những đứa trẻ "thân làm tội đời" này sẽ hoàn toàn mất phương hướng và không thể đứng vững trong xã hội. Sự quý phái ảo tưởng kia sẽ chẳng giúp ích gì nếu đứa trẻ không có kỹ năng sống tối thiểu và một tinh thần tự lập.

Việc đầu tư cho con cái không bao giờ sai, nhưng nếu chỉ biết đổ tiền vào sự hưởng thụ mà bỏ qua việc rèn luyện năng lực, thì đó không phải là yêu thương, mà chính là đang hủy hoại tương lai của con mình. Một thí nghiệm giáo dục mà kết quả chỉ tạo ra những đứa trẻ "õng ẹo" và thiếu hụt kỹ năng sinh tồn chính là một sự thất bại đau đớn nhất của các bậc làm cha, làm mẹ.

