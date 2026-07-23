Cảnh tượng khó tin tại "Phố thịt chó" nổi tiếng một thời ở TP.HCM

Từng là địa chỉ quen thuộc của những người mê món "cầy tơ", hẻm 189 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh - TP.HCM) giờ đã khoác lên mình một diện mạo khác.

Theo ghi nhận, hầu hết các hộ từng kinh doanh thịt chó trong con hẻm đều đã dừng bán. Với nhiều người sống lâu năm ở khu vực này, sự thay đổi diễn ra khá nhanh chỉ trong vài năm trở lại đây, khi nhu cầu của thực khách giảm dần và nhiều chủ quán quyết định chuyển hướng để thích nghi với thị hiếu mới.

Nhiều quán ăn từng là quán thịt chó trong con hẻm đều đã dừng bán (Ảnh: Di Anh)

Gắn bó gần 20 năm với nghề bán thịt chó, anh X.B - hiện là chủ một quán đặc sản dê quay trong hẻm - cho biết việc chuyển đổi không phải quyết định nhất thời mà đã được gia đình cân nhắc từ lâu.

"Gia đình tôi chuyển sang bán thịt dê được khoảng một năm nay. Khách cũng khá đông và ổn định. Thực ra nhu cầu ăn thịt chó giảm dần từ nhiều năm trước nên mình cũng muốn thay đổi. Trước đây đây là nghề gia truyền của gia đình, nhưng bây giờ xu hướng xã hội đã khác, dư luận cũng tuyên truyền nhiều hơn nên mình quyết định chuyển hẳn sang mô hình mới.

Ngày xưa cả con hẻm này bán thịt chó rất tấp nập, giờ thì không còn ai bán nữa. Nguồn cung cũng không còn nhiều như trước nên việc chuyển đổi là điều sớm muộn cũng phải làm", anh X.B chia sẻ.

Nhiều chủ quán chia sẻ đã chuyển đổi mô hình kinh doanh vì lượng khách giảm rõ rệt và có sự vận động từ địa phương (Ảnh: Di Anh)

Cách đó vài bước, quán của anh T cũng vừa chuyển từ bán thịt chó sang kinh doanh các món từ heo tộc cách đây vài tháng. Theo anh, gia đình đã có ý định thay đổi từ lâu nhưng chỉ đến khi nhận thấy lượng khách giảm rõ rệt và nhận được sự vận động từ địa phương thì mới quyết định dừng hẳn việc kinh doanh cũ.

"Mẹ tôi mua căn nhà này từ những năm 1990. Lúc đó chủ cũ đã bán thịt chó nên gia đình tiếp tục làm nghề. Có thời điểm khu này nổi tiếng lắm, khách đông từ trưa đến tối. Nhưng vài năm gần đây lượng khách giảm rất nhiều. Trước Tết vẫn còn khoảng 4-5 hộ bán, giờ thì mọi người đều chuyển nghề hoặc đóng cửa hết rồi", anh T. nói.

Không chỉ các chủ quán, nhiều thực khách cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của con hẻm. Chị Vân Anh (29 tuổi, TP.HCM) cho biết trước đây từng nghe danh "phố thịt chó" nhưng chưa bao giờ có ý định ghé ăn.

Việc thay đổi loại hình kinh doanh cũng thu hút thêm nhiều tệp khách khác (Ảnh: Di Anh)

"Bây giờ thấy các quán chuyển sang bán dê, lẩu nướng hay các món khác thì mình lại thấy dễ tiếp cận hơn. Nếu đồ ăn ngon thì mình sẵn sàng ủng hộ vì quan trọng là họ vẫn duy trì được việc kinh doanh và tạo công việc cho nhiều người."

Cùng quan điểm, Minh Khang (34 tuổi) cho rằng việc các hộ kinh doanh thay đổi mô hình là tín hiệu tích cực.

"Mỗi thời sẽ có một nhu cầu khác nhau. Người bán cũng phải thích nghi để tồn tại. Mình nghĩ việc chuyển sang những món ăn phổ biến hơn sẽ giúp họ có thêm khách, nhất là giới trẻ hay khách du lịch. Nếu chất lượng món ăn tốt thì cái tên của con hẻm có thể nổi tiếng theo một cách khác."

Sau nhiều năm gắn với cái tên "phố thịt chó", hẻm 189 Cống Quỳnh giờ bước sang một giai đoạn mới. Nhiều quán cơm tấm, cơm văn phòng mọc lên khiến con phố vẫn giữ được sự buôn bán tấp nập.