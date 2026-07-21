HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cảnh sát PCCC khuyến cáo khẩn sau vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong

Nguyễn Dũng
|

Vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) rạng sáng 21/7 khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy trên phương tiện vận tải hành khách.

Clip xe khách bốc cháy dữ dội.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM vừa phát đi khuyến cáo khẩn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những thảm kịch tương tự như vụ cháy xe khách giường nằm làm 7 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 21/7 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận TP Đồng Nai.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, thời gian gần đây các vụ cháy phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có xu hướng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước diễn biến này, đơn vị đã ban hành khuyến cáo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với xe khách, xe du lịch.

Đối với doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện, lực lượng chức năng yêu cầu thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, khoang động cơ; không tự ý lắp thêm thiết bị điện làm tăng tải so với thiết kế; trang bị đầy đủ bình chữa cháy theo quy định đối với xe từ 10 chỗ ngồi trở lên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lái xe, phụ xe và niêm yết hướng dẫn thoát nạn rõ ràng trên phương tiện.

Hình ảnh xe khách bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Tài xế và nhân viên phục vụ cần kiểm tra kỹ phương tiện trước mỗi chuyến đi, đặc biệt là các dấu hiệu bất thường của hệ thống điện, động cơ và nhiên liệu; không vận chuyển hàng hóa dễ cháy nổ trên xe khách. Khi chở xe máy trong khoang hành lý, phải hút cạn nhiên liệu trước khi đưa lên xe. Đồng thời, không để các vật dụng có nguy cơ cháy nổ như bật lửa, bình gas mini, sạc dự phòng… trong điều kiện nhiệt độ cao.

Cảnh sát PCCC và CNCH cũng khuyến cáo hành khách không mang theo chất dễ cháy nổ, không hút thuốc trên xe, không để hành lý chắn lối thoát hiểm và chủ động quan sát vị trí bình chữa cháy, búa phá kính, cửa thoát hiểm ngay khi lên xe để sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Trong trường hợp phát hiện khói hoặc lửa, tài xế cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, ngắt nguồn điện, mở cửa cho hành khách thoát nạn. Nếu cửa chính bị kẹt phải sử dụng cửa và búa thoát hiểm.

Sau khi rời khỏi xe, nếu đám cháy còn nhỏ có thể sử dụng bình chữa cháy để xử lý ban đầu, đồng thời gọi ngay lực lượng Cảnh sát PCCC qua số 114.

Nếu đám cháy bùng phát lớn cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, chờ lực lượng chức năng xử lý.


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại