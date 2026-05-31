Cảnh báo: Tủ lạnh nhà bạn có thể... "bẩn" hơn nhà tắm, có cả "sát thủ thầm lặng" cần tiêu diệt ngay

Nhiều gia đình Việt vẫn mặc định tủ lạnh là nơi an toàn và sạch sẽ nhất để bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu khoa học gần đây đã phơi bày một sự thật đáng báo động: Điều kiện vệ sinh của tủ lạnh tại nhiều hộ gia đình thậm chí còn tồi tệ hơn cả nhà vệ sinh.

Những con số "biết nói" về mức độ ô nhiễm

Tủ lạnh đáng ngạc nhiên lại là khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng thứ hai trong nhà, chỉ sau các chất trám khe phòng tắm.

Theo "Báo cáo Vệ sinh Gia đình" năm 2010, tủ lạnh đáng ngạc nhiên là khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng thứ hai trong nhà, chỉ sau chất trám khe phòng tắm. Nghiên cứu gần đây đã tiết lộ mức độ vi khuẩn cao hơn nữa trong nhiều tủ lạnh gia đình, thậm chí một số còn phát hiện mầm bệnh. Hãy tưởng tượng mỗi lần bạn mở tủ lạnh - vô số vi khuẩn có thể đang chờ đợi bên trong!

Một cuộc khảo sát năm 2023 của Trường Y tế Công cộng Tây Trung Quốc thuộc tỉnh Tứ Xuyên cho thấy tổng số vi khuẩn trung bình trong các ngăn tủ lạnh của các hộ gia đình ở Thành Đô đạt 2,9 × 10^4 CFU/cm², một con số rất gần với kết quả của các nghiên cứu được thực hiện tại Bắc Kinh năm 2018 và Nam Kinh năm 2019. Đáng kinh ngạc, số lượng vi khuẩn này không chỉ vượt quá tiêu chuẩn vệ sinh cho các nơi công cộng mà thậm chí còn cao hơn cả yêu cầu vệ sinh đối với nhà vệ sinh và cốc nước!

Nhiều người lầm tưởng nhiệt độ thấp có thể tiêu diệt vi khuẩn. Thực tế, môi trường lạnh chỉ làm giảm hoạt động và làm chậm quá trình sinh sôi của vi sinh vật chứ không thể loại bỏ chúng. Thậm chí, đây lại là "thiên đường" cho các loại vi khuẩn kỵ khí và ưa lạnh phát triển.

Những "sát thủ thầm lặng" ẩn mình trong ngăn mát

Vậy, tại sao tủ lạnh lại "bẩn" đến vậy? Nhiều người có thể tự hỏi, nhiệt độ thấp không phải sẽ tiêu diệt vi khuẩn sao? Thực tế, môi trường nhiệt độ thấp trong tủ lạnh chỉ có thể làm giảm hoạt động của vi khuẩn và vi rút, làm chậm quá trình hư hỏng thực phẩm, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn chúng. Trên thực tế, một số vi khuẩn kỵ khí và ưa lạnh có thể phát triển mạnh trong tủ lạnh.

Ví dụ, Salmonella là một tác nhân gây bệnh truyền qua thực phẩm phổ biến, chủ yếu được tìm thấy trong các loại thực phẩm như trứng, sữa và thịt. Mặc dù nhiệt độ lạnh của tủ lạnh có thể ức chế sự phát triển của nó, nhưng không thể tiêu diệt nó. Sau khi thực phẩm được lấy ra khỏi tủ lạnh, Salmonella sinh sôi nhanh chóng, gây đau bụng và tiêu chảy.

Hơn nữa, Listeria là một tác nhân gây bệnh truyền qua thực phẩm có độc tính cao, có thể tồn tại hơn sáu tháng trong ngăn đá, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Ngoài những tác nhân gây bệnh này, tủ lạnh cũng có thể chứa các loại vi khuẩn khác, chẳng hạn như Staphylococcus aureus và Yersinia. Khoảng 2% bệnh nhân tại các phòng khám tiêu hóa bệnh viện mỗi năm bị nhiễm Yersinia, chủ yếu biểu hiện các triệu chứng như viêm dạ dày ruột cấp tính. Hầu hết các loại vi khuẩn này có nguồn gốc từ thịt sống, và nhiệt độ thấp trong tủ lạnh tạo điều kiện cho chúng sinh tồn.

Quy trình 3 bước vệ sinh tủ lạnh chuẩn khoa học trong mùa hè

Làm thế nào để giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ? Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên là rất quan trọng, đặc biệt là trong những tháng hè nóng bức. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc khử trùng và vệ sinh tủ lạnh thường xuyên có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ phát hiện nấm mốc, vi khuẩn coliform và các mầm bệnh.

Dưới đây là một số mẹo thực tế để vệ sinh tủ lạnh của bạn:

1. Tạo thói quen vệ sinh thường xuyên

Không cần phải vệ sinh tủ lạnh hàng ngày, nhưng nên vệ sinh kỹ lưỡng một lần mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Nếu bạn phát hiện nước thịt sống bị rò rỉ hoặc thực phẩm bị hỏng, hãy xử lý ngay lập tức.

Vào mùa hè nắng nóng, việc khử trùng và vệ sinh tủ lạnh định kỳ từ 1-2 tuần/lần là bắt buộc để giảm thiểu nguy cơ nhiễm nấm mốc và khuẩn coliform. Người dân được khuyến cáo thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình sau:

Bước 1: Sàng lọc thực phẩm: Ngắt nguồn điện, lấy toàn bộ thực phẩm ra ngoài. Mạnh tay vứt bỏ những thức ăn đã hết hạn, héo úa hoặc có dấu hiệu biến chất.

Bước 2: Vệ sinh các khay chứa: Tháo rời các kệ và ngăn kéo để rửa bằng xà phòng dịu nhẹ. Lưu ý: Không dùng nước nóng dội trực tiếp vào các khay bằng kính khi chúng còn đang lạnh để tránh hiện tượng sốc nhiệt gây nứt vỡ.

Bước 3: Diệt khuẩn các "điểm mù": Tập trung lau chùi kỹ các góc khuất như lỗ thoát nước, gioăng cao su ở cửa tủ và khay để trứng – những nơi vi khuẩn bám trụ nhiều nhất. Sau đó, lau lại bằng nước sạch và dùng khăn khô hoặc giấy bếp lau ráo hoàn toàn.

2. Sử dụng chất tẩy rửa phù hợp

Khi vệ sinh tủ lạnh, hãy sử dụng chất tẩy rửa nhẹ. Sau khi vệ sinh, lau khô bằng nước sạch và cuối cùng lau khô bằng khăn sạch hoặc giấy bếp. Nếu tủ lạnh tiếp xúc với thực phẩm bị nhiễm bẩn như thịt sống, nên khử trùng sau khi vệ sinh.

Giữ cho tủ lạnh sạch sẽ không chỉ bảo vệ sức khỏe gia đình bạn mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm gây ra.

4 nguyên tắc vàng để bảo quản thực phẩm an toàn

Để bảo vệ sức khỏe gia đình trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng, các chuyên gia khuyến nghị:

Phân loại thực phẩm: Tuyệt đối không để lẫn lộn thực phẩm sống và chín. Thực phẩm cần được bọc kín trong hộp chuyên dụng hoặc màng bọc để tránh lây nhiễm chéo.

Kiểm soát nhiệt độ: Duy trì nhiệt độ ngăn mát lý tưởng từ 0 - 4°C.

Thời hạn bảo quản: Thực phẩm lưu trữ quá 3 - 5 ngày cần được tiêu thụ ngay hoặc loại bỏ.

Mẹo khử mùi tự nhiên: Sử dụng hỗn hợp nước ấm và giấm trắng để lau chùi bề mặt tủ giúp diệt khuẩn tự nhiên và khử sạch mùi hôi hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe gia đình bắt đầu từ chính chiếc tủ lạnh của bạn. Hãy hành động ngay trước khi quá muộn.