Cảnh báo từ ca bệnh sốt xuất huyết nguy kịch tại Hà Nội

Bệnh nhân N.M.C (51 tuổi, trú tại Hà Nội), thể trạng thừa cân, có tiền sử viêm tụy cấp, viêm cầu thận, đái tháo đường điều trị thuốc đều đặn suốt 4 năm và tăng huyết áp phải dùng thuốc thường xuyên trong 5 năm. Đây là nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng khi mắc các bệnh nhiễm virus, đặc biệt là sốt xuất huyết Dengue.

Bệnh nhân đang điều trị tại BV.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao từng cơn, nhiệt độ lên tới 39–40 độ C, kèm đau mỏi người, ho khan, ăn uống kém. Người bệnh được đưa đi khám và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện, xuất hiện xuất huyết và sưng nề vùng mu tay phải, nên được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 5 của bệnh, kèm suy gan.

Khi nhập Trung tâm Hồi sức tích cực, dù đã được cầm máu tại vùng tổn thương, các chỉ số sinh học của bệnh nhân đều ở mức báo động. Số lượng tiểu cầu chỉ còn 7 G/l, hematocrit (HCT) giảm nhanh từ 0,533 xuống 0,433 trong cùng ngày, men gan tăng trên 3.000. Hình ảnh X-quang ngực cho thấy rốn phổi và các nhánh phế quản hai bên tăng đậm. Bệnh nhân có bụng chướng, siêu âm phát hiện dịch ổ bụng, áp lực ổ bụng trên 40.

Ngay lập tức, người bệnh được an thần, thở máy, sử dụng đồng thời Adrenalin và Noradrenalin để duy trì huyết áp, lọc máu liên tục, truyền các chế phẩm máu và chọc dẫn lưu ổ bụng. Tuy nhiên, suy gan tiếp tục tiến triển, lượng dịch thoát ra nhiều, suy hô hấp ngày càng nặng. Các bác sĩ buộc phải chuyển sang hỗ trợ bằng ECMO-VV, tăng liều thuốc vận mạch, tiên lượng bệnh trở nên rất nặng nề.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, có nhiều bệnh lý nền nên việc duy trì huyết áp phải sử dụng cùng lúc hai loại thuốc vận mạch. Dù đã được áp dụng đầy đủ các biện pháp hồi sức hiện đại, tình trạng suy gan và suy hô hấp vẫn không cải thiện. Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh có tiên lượng rất xấu, nguy cơ khó qua khỏi.

Từ trường hợp này, ThS. Phạm Văn Phúc nhấn mạnh, sốt xuất huyết có thể trở thành bệnh lý đặc biệt nguy hiểm ở những người có bệnh nền như béo phì, tim mạch, đái tháo đường, suy gan, suy thận hoặc các tình trạng suy giảm miễn dịch. Bệnh thường bước vào giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát sốt. Khi thoát huyết tương nhiều, người bệnh có thể rơi vào sốc, kèm xuất huyết dưới da, niêm mạc, nội tạng hoặc tràn dịch màng bụng, màng phổi, nhanh chóng dẫn đến suy đa tạng.

Liên quan đến công tác phòng, chống sốt xuất huyết, bác sĩ CKII Nguyễn Nguyên Huyền – Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch cho biết, tiêm vắc xin hiện là một trong những biện pháp chủ động, hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế diễn biến nặng khi nhiễm virus Dengue. Vắc xin không thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng muỗi đốt, diệt lăng quăng, bọ gậy, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể, đặc biệt với người có bệnh nền, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch.

Theo bác sĩ Huyền, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết giúp giảm nguy cơ nhập viện và hạn chế các biến chứng nặng như sốc, xuất huyết, suy gan, suy hô hấp. Người dân cần chủ động tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch tại các cơ sở y tế đủ điều kiện, đồng thời duy trì các biện pháp phòng bệnh truyền thống để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là trong bối cảnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng và diễn biến khó lường.