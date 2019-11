Tiểu đường

Nếu đang gặp vấn đề về giấc ngủ của mình thì rất có thể bạn bị tiểu đường type 2. Tình trạng này xảy ra khi lượng đường trong máu quá cao khiến bạn có cảm giác khó chịu khi ngủ. Ngoài ra, những người bị tiểu đường cũng thường xuyên thức dậy vào giữa đêm để đi vệ sinh.

Khó ngủ có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm trong đó có ung thư.

Lo lắng, trầm cảm

Những người hay lo lắng, trầm cảm thường thấy khó ngủ hơn. Theo các chuyên gia, chính vì ban ngày quá căng thẳng, mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực trên mà ban đêm bạn khó đi vào được giấc ngủ. Để cải thiện vấn đề này, bạn nên cố gắng hình thành thói quen tập thể dục nhiều và ngồi thiền.

Ung thư

Nghiên cứu về bệnh ung thư của các nhà khoa học Anh cho biết, mệt mỏi và khó ngủ là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh ung thư, trong đó có ung thư tủy xương. Bởi ung thư làm chậm quá trình sản xuất hồng cầu, gây thiếu máu, ảnh hưởng đến nồng độ hormone trong cơ thể, là nguyên nhân của tình trạng mệt mỏi.

Mặt khác, những người mắc bệnh ung thư dù bất cứ là loại ung thư nào đều có cảm giác mệt mỏi, khó ngủ ở giai đoạn đầu.

Ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ là những lý do phổ biến nhất khiến bạn thức dậy vào ban đêm. Có nhiều loại ngưng thở khi ngủ, nhưng thường gặp nhất là ngưng thở do hơi thở ngắn và tắc nghẽn đường thở. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cơ cổ họng không được thư giãn gây chặn đường thở khiến bạn ngáy to, nghẹt thở, thở hổn hển và ngáy. Để phòng tránh nguy cơ này, thay vì nằm thẳng bạn nên nằm nghiêng sang 1 bên khi ngủ.

Vấn đề về tiết niệu

Một trong những nguyên nhân khiến giấc ngủ của bạn bị xáo trộn có thể là nhu cầu đi vệ sinh vào ban đêm. Thông thường, vấn đề này xảy ra do trước khi ngủ bạn uống quá nhiều nước. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu của những bệnh liên quan đến tiết niệu như: bàng quang hoạt động quá mức, tuyến tiền liệt mở rộng hay tiểu đường…

Ảnh hưởng của thiết bị điện tử

Gregory Marcus – phó giáo sư, tiến sĩ y khoa của Đại học California tại San Francisco, Mỹ cho biết, sử dụng các thiết bị điện tử gần giờ đi ngủ có liên quan đến việc chất lượng giấc ngủ bị giảm sút. Để giảm thiểu nguy cơ này, bạn nên ngừng sử dụng điện thoại và các đồ điện tử cách giấc ngủ khoảng 30 phút.

(Nguồn: The Sun)